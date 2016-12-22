Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество
|22.12.2016 11:18:55
Приднестровье готово идти на переговорный процесс и не намерено его останавливать. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент ПМР Вадим Красносельский.
«У нас есть формат переговорного процесса “5+2”. Россия является гарантом и посредником переговорного процесса. И единственный выход – нормальные переговоры. Мы готовы идти на переговорный процесс, мы его не будем останавливать – нам есть о чём говорить. Мы должны говорить об экономическом сотрудничестве, о гуманитарном, культурном. О признании, например, наших номерных знаков, наших документов, наших дипломов и т.д.», - отметил Вадим Красносельский. По его словам, приднестровская сторона на сегодняшний день не готова обсуждать политический статус.
«Наш политический статус утверждён народом, это независимость Приднестровья с последующим свободным вхождением в состав России. Это выбор народа», - сказал глава государства. Говоря о дальнейших взаимоотношениях с Молдовой, Вадим Красносельский сказал, что «время покажет», насколько новый президент РМ Игорь Додон «будет слышать нас». Прокомментировал глава государства и ситуацию на границе с Украиной, назвав её стабильной.
«Меня огорчает позиция Украины по прекращению транзита горюче-смазочных материалов на территорию ПМР через Украину. Белорусский импорт был прекращён и российский. Это тема опять же для обсуждения переговорного процесса», - резюмировл президент ПМР.
Другие материалы по теме
Альтернативы нет. Приднестровье без России не выживет
|
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что ждать поддержки от Молдавии непризнанной республике пока не стоит.
Додон предложил Красносельскому провести встречу в Тирасполе
Приднестровье надеется на возвращение за стол переговоров с Молдовой
Илья Галинский: Результат выборов в Молдавии для Приднестровья однозначно негативный
|
Своими размышлениями о прошедших выборах в Молдавии поделился известный политолог, директор Института истории и государственного управления ПГУ им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь) Илья Галинский.
Взгляд из Приднестровья: у соседней Молдовы новый Президент
|
13 ноября 2016 года в Республике Молдова состоялся второй тур президентских выборов.
Президент ПМР считает недопустимой и неконструктивной антимиротворческую риторику
Молдавия и Украина хотят разработать план по выводу войск РФ из Приднестровья
|
План будет предусматривать создание "зеленого коридора" на территории Украины, Кишинев намерен обратиться к международным структурам, чтобы те оказали содействие в выводе российских военных
ЕС выступает за особый статус Приднестровья в составе Молдовы
Сезонная несговорчивость молдавских дипломатов
|
Сезонная несговорчивость молдавских дипломатов
Общественники Молдавии просят не признавать элементы государственности приднестровского региона