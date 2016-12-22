Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество

22.12.2016 11:18:55

Приднестровье готово идти на переговорный процесс и не намерено его останавливать. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент ПМР Вадим Красносельский.

«У нас есть формат переговорного процесса “5+2”. Россия является гарантом и посредником переговорного процесса. И единственный выход – нормальные переговоры. Мы готовы идти на переговорный процесс, мы его не будем останавливать – нам есть о чём говорить. Мы должны говорить об экономическом сотрудничестве, о гуманитарном, культурном. О признании, например, наших номерных знаков, наших документов, наших дипломов и т.д.», - отметил Вадим Красносельский. По его словам, приднестровская сторона на сегодняшний день не готова обсуждать политический статус.

«Наш политический статус утверждён народом, это независимость Приднестровья с последующим свободным вхождением в состав России. Это выбор народа», - сказал глава государства. Говоря о дальнейших взаимоотношениях с Молдовой, Вадим Красносельский сказал, что «время покажет», насколько новый президент РМ Игорь Додон «будет слышать нас». Прокомментировал глава государства и ситуацию на границе с Украиной, назвав её стабильной.

«Меня огорчает позиция Украины по прекращению транзита горюче-смазочных материалов на территорию ПМР через Украину. Белорусский импорт был прекращён и российский. Это тема опять же для обсуждения переговорного процесса», - резюмировл президент ПМР.

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