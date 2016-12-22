Константин Затулин: Проголосовавшие в ООН за резолюцию по Крыму далеки от разумной оценки крымского вопроса

22.12.2016 11:03:09

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Эта резолюция по Крыму не является для нас чем-то неожиданным. Она принята в соответствии с общей линией, которая существует у стран Запада и их союзников, т.е. линией непризнания возвращения Крыма в Россию. В рамках этого подхода закрываются глаза на волеизъявление людей в Крыму, а также искусственно выпячивается проблема крымских татар, чтобы использовать ее в качестве повода для обвинения России.

Проблема крымских татар создана не Россией. Она создана в свое время союзным руководством и самими крымскими татарами. Стоит отметить, что в течение длительного периода, когда Крым находился в составе Украины, эта проблема не находила своего решения, что ни в коей мере не волновало страны, которые голосовали сейчас за данную резолюцию.

И прежде всего это не волновало Украину, которая, несмотря на всю риторику по поводу крымских татар, палец о палец не ударила для того, чтобы реализовать многие их насущные потребности.

Сейчас, когда Крым вернулся в Россию и когда крымским татарам оказывается действенная помощь, какой они никогда прежде не видели, предпринимается известная попытка раскрутить крымскотатарский меджлис в качестве дестабилизатора ситуации.

Вот в рамках попытки дестабилизировать Крым и задумываются подобного рода резолюции. У них есть активные инициаторы, и есть группа стран, которым в принципе все равно, как голосовать – лишь бы голосовать с теми, кого они считают своими патронами, на кого они ориентируются и от кого ожидают всяких форм поддержки по самым разным вопросам своей государственности.

В результате на Генассамблее складывается альянс, который далек от подлинных проблем Крыма и от разумной оценки того, что произошло с Крымом. Этот альянс и голосует за подобного рода резолюции. Как известно, резолюции Генассамблеи имеют рекомендательное значение. Поэтому Россия не считает для себя необходимым следовать документу, который она отрицает.

И отдельный вопрос – это поведение некоторых наших коллег по СНГ, которые оказались в числе воздержавшихся. Я бы сказал, что они могли бы сделать больше, понимая, на что и против кого направлены подобные резолюции. Вместо того, чтобы играть на всякий случай при принципу «и нашим, и вашим», они могли бы высказываться более определенно и голосовать против таких резолюций, а не воздерживаться.

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