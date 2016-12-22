После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016

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Алеппо перешёл под контроль сирийской армии. Это самый крупный успех правительства Асада. При этом западные политики и СМИ продолжают обвинять Сирию и Россию в военных преступлениях, не замечая ни поставки гумпомощи, ни вывода мирных жителей по гуманитарным коридорам. Что означает освобождение города?





Фрагмент просграммы "Право голоса" с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Владимира ЕвсееваВы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.