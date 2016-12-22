Украинские силовики бегут от Дебальцево, зализывать раны

21.12.2016 14:29:09

Украинские военнослужащие в ходе двухдневной операции на юго-востоке страны понесли серьезные потери. Об этом написал на своей странице в сети «ВКонтакте» один из лидеров ополчения Донбасса, бывший комендант Горловки Игорь Безлер, известный как Бес. По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два дня боев в районе Дебальцево потеряли убитыми более ста человек. Такие данные он получил от военнослужащего 54-й бригады ВСУ. По словам Беса, трупы доставлены в морг города Артемовска. Бойцы ВСУ пытались взять высоту 220, которая находится между селами Луганское и Калиновка, однако сделать им этого так и не удалось.

Последние несколько дней перед началом последнего в этом году переговорного процесса в Минске, в зоне конфликта на юго-востоке Украине резко обострилась ситуация. Киевские власти пытаются силовым путем отбить Дебальцево у представителей непризнанных республик. Больше года эта линия соприкосновения не изменяется, что у украинских властей вызывает большое беспокойство. По их мнению: Дебальцево должно быть демилитаризованной зоной и полностью контролироваться украинской стороной. Однако оснований для подобных изменений линий разграничения нет никаких, следовательно, и атаки ВСУ на укрепленные позиции ополченцев выглядят вразрез с Минскими договоренностями.

Данные, которыми апеллирует один из лидеров ополчения Донбасса, могут быть проверены только после относительной нормализации ситуации в районе конфликта, отметил руководитель киевского филиала Института стран СНГ, политолог Денис Денисов. Однако, он допустил, что это вполне реальные цифры потерь со стороны ВСУ, исходя из того, что Украина ведет наступательную операцию, а Дебальцево представляет стратегический интерес для конфликтующих сторон - поэтому и хорошо укреплен ополченцами.

«Такие большие потери со стороны украинских военнослужащих выглядят вполне закономерно, потому что среди украинских политиков традиционно существует ошибочное представление о войне: исходя из политической целесообразности они отдают приказы о наступлении совершенно не соотнося их с реальной стратегической обстановкой на фронте. Учитывая, что после неудачного наступления в районе Дебальцево ВСУ не смогли добиться стратегических и тактических целей, стоит ожидать отход украинских военных и очередную перегруппировку. Таким образом, скорее всего, в этом году украинские власти, под шумок, пока ЕС и США занимаются внутренними проблемами, больше не будут пытаться прорвать линию соприкосновения», - предположил политолог Денис Денисов.

Завтра, в среду в Минске пройдет очередной раунд переговоров, где обязательно обострение военного конфликта будет обсуждаться, а представители ОБСЕ, ДНР и ДНР дадут свои оценки.

Обострение ситуации вокруг Дебальцево связано с тем, что киевские власти на фоне международных событий решили напомнить о себе и обратить на себя внимания мирового сообщества. В свою очередь, ополченцы непризнанных республик вынуждены реагировать на провокации и отвечать адекватно ВСУ. По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, со стороны ополченцев не может быть и речи о полномасштабном наступлении, однако они по возможности сегодня хотят изменить положение, и занять более выгодные позиции, чтобы более эффективно сдерживать украинских силовиков. Эксперт допустил большое количество погибших со стороны ВСУ, однако подчеркнул, что необходимо знать какое количество силовиков принимало участие в штурме позиций ополченцев. «Обычно, разница между убитыми и ранеными колеблется ориентировочно в два раза. Если по данным одного из лидеров ополчения Донбасса: погибло более ста человек, значит – около двухсот человек получили ранения, получается, что в наступательной операции могла участвовать целая бригада, а не отдельный батальон. При этом такие большие людские потери должны сопровождаться уничтожением тяжелой военной техники, артиллерийских расчетов и другого серьезного вооружения. Безусловно, в украинской армии есть достаточно хорошо подготовленные военнослужащие, где большие потери маловероятны, поэтому остается вопрос: с каким уровнем подготовки на штурм Дебальцево были брошены украинские военные. А значит, не исключено, что такие жертвы вполне могли быть, если ВСУ провели крайне неудачное наступление», - пояснил Владимир Евсеев.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) отбили атаки украинских силовиков и перешли в наступление. ВСУ атаковали позиции ополченцев на всей линии соприкосновения под Дебальцево, применив артиллерию калибра 152 и 122 миллиметра, минометы и тяжелую технику.

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