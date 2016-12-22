В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата

21.12.2016 12:31:56

В Баку нашли тело 15-летней дочери турецкого дипломата Гюнляра Арслана Азми. Об этом сообщили в азербайджанской полиции.

По предварительным данным, Гюнляр Шавваль покончила с собой. Предположительно, к этому ее толкнуло отстранение от занятий в лицее.

На теле школьницы были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

По факту гибели Гюнляр Шавваль возбуждено уголовное дело, сообщает азербайджанское агентство АПА.

Уточняется, что отец девушки работает советником в посольстве Турции в Баку.

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