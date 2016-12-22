Латвия 25 лет спустя после распада СССР: некоторые итоги

21.12.2016 12:29:02

Прошедшие со времени прекращения существования СССР 25 лет – это достаточный повод для того, чтобы подвести некоторые итоги реализации проекта под названием «Независимая Латвия». Чего за эти годы достигла страна? И стало ли простому народу при этой самой независимости жить лучше и веселее?

Сразу отметим, что главный итог двадцатипятилетнего развития заключается в том, что Латвийская республика за прошедшие годы, увы, так и не стала демократическим государством. Да, сформировалась многопартийная политическая система, которая, правда, выражает интересы главным образом крупного капитала, а не народа. Да, в Латвии регулярно проходят выборы на основе этой самой многопартийной политической системы. Но эти выборы были и остаются псевдовыборами, поскольку с самого начала независимости новая правящая политическая элита ликвидировала всеобщее избирательное право, оставив без политических прав свыше трети постоянных жителей страны – 893 тысячи человек. Да, в Латвии сформировалась новая судебная система. Но в том, что касается прав национальных меньшинств, это право, увы, практически всегда подменяется политическим решением, принятым в интересах правящей этнократической политической элиты.

Почему Латвия не стала демократическим государством? Ответ на этот вопрос кроется в идеологии реваншизма, которую в страну принесла та часть западной латышской эмиграции, которая все послевоенные годы сохраняла верность идеологии авторитарного и этнократического режима Карлиса Ульманиса и идеологии нацистского коллаборационизма периода гитлеровской оккупации. Эта идеология реваншизма, оправдывающая и национальную политику К. Ульманиса, и нацистский коллаборационизм, после 1991 года стала де-факто государственной идеологией независимой республики. Соответственно, новая правящая элита вычеркнула из своего лексикона такие присущие периоду Советской власти понятия, как «интернационализм», «дружба народов» и «всемирно-историческое значение победы над нацистской Германией во Второй мировой войне». И наоборот, в ее обиход вошли такие формулы, как «национальное государство», «Латвия для латышей» и «латышские легионеры Waffen SS сражались за свободу и независимость Латвийской республики».

Важнейшее положение идеологии реваншизма – тезис о якобы пятидесятилетней «оккупации» Латвии Советским Союзом и огромном ущербе, который эта «оккупация» якобы нанесла народу Латвии. Его прямым следствием стало сохраняющееся на протяжении 25 лет и постоянно подчеркиваемое властями деление общества на «своих» и «чужих». При этом к «чужим» де-факто отнесены все национальные меньшинства, а также та часть латышей, которая сохраняет приверженность идеалам демократии. Кроме того, все, что связано с Россией, стало плохим и ненужным, поскольку-де идет во вред интересам Латвии, а все, что связано с США и подконтрольными им странами Запада, априори стало правильным и необходимым, поскольку якобы идет на пользу.

При этом нужно помнить, что в годы Советской власти Латвия была одной из самых идеологически преданных режиму советской власти республик. Поддержка Советской власти здесь носила более массовый и более искренний характер, нежели в Эстонии или Литве. По этой причине утверждение идеологии реваншизма в качестве государственной не могло не привести к серьезному мировоззренческому конфликту в общественном сознании. Власть имущие прекрасно это осознают и именно по этой причине направляют огромные усилия на идеологическую обработку населения.

Наиважнейший объект этой деятельности – средняя и высшая школа. Именно школа, по расчетам властей, должна взрастить идеологически преданное идеологии реваншизма молодое поколение. Принимая во внимание национальный состав населения (примерно 60% латышей и 40% нелатышей), а также то, что школа с русским языком обучения является в Латвии традиционной, т.е. существует уже более 200 лет (с 1789 года), важнейшее место в планах националистов отведено задаче ликвидации этой школы, поскольку она формирует иную национальную культуру и иной взгляд на историю страны. Сегодня, спустя 25 лет после провозглашения независимости, борьба с теми, кто отстаивает демократические ценности, с каждым днем приобретает все более масштабный и даже истеричный характер.

Ну а началось все с экономики. Отнюдь не низкая эффективность работы латвийской промышленности в начале 1990-х была главной причиной проведения властями политики деиндустриализации. Таковой причиной было желание новой правящей элиты выдворить за пределы страны огромную массу рабочих и ИТР преимущественно нелатышской национальности, поскольку само их присутствие на территории страны являлось препятствием для строительства националистической (нацистской) «латышской Латвии». Какой интернационализм? Какая дружба народов? Ну и что, что латвийская промышленность была основой развития республики и латышского народа? Сейчас все будет по-другому! Для развития нам вполне хватит того, что останется после того, как все русские уедут! Именно так рассуждали новоявленные латвийские властители.

В результате экономика де-факто очень быстро перестала быть самодостаточной и сегодня в определеляющей степени зависит от внешнего финансирования и от поставок товаров из-за рубежа. Причем речь идет не только о промышленных товарах, но и о продовольствии, например о сахаре.

Но для латвийских политиков правого и ультраправого толка, всю свою политическую карьеру построивших на отрицании и осуждении всего советского, все это было и остается неважным. Напротив, они продолжают усиливать антироссийскую и русофобскую кампанию, продолжают раскалывать латвийское общество и лепить из национальных меньшинств и России образ врага, потому что ничего другого предложить обществу не в состоянии.

Сегодня эксперты уже в полный голос говорят о том, что нынешнее положение в экономике Латвии вполне можно сравнивать с положением в 1934-1940 гг. Будучи ориентированной тогда исключительно на рынки стран Запада, экономика Первой Латвийской Республики пережила сильнейший шок после начала Второй мировой войны, когда из-за военных действий прекратились внешние поставки и в стране были вынуждены ввести карточную систему на товары первой необходимости. Сегодня, чтобы повторилась та, предвоенная ситуация, не нужно начинать в Европе военные действия. Достаточно прекратить финансирование Латвии из еврофондов, которое, по оценкам экономистов, обеспечивает 20% ВВП. Еще примерно столько же дает российский транзит, который, как известно, уже в ближайшие несколько лет совсем иссякнет. И тогда Латвия может одномоментно потерять до 40% своего ВВП!

Уже сегодня Латвия вынуждена затягивать пояса. Но и в этих условиях имеющиеся средства правящая элита направляет не на развитие здравоохранения или школьной системы, не на социальную защиту населения, а... на оборону от России, чтобы выполнить требуемый от стран НАТО норматив в 2% от бюджета.

Одновременно правящая элита вводит новые налоги, которые очень больно бьют по карману местного производителя и рядового латвийца. Откровенным сумасшествием стали для населения новые тарифы на электроэнергию. Даже ультранационалистическая и русофобская Latvijas Avīze («Латвийская газета») недавно написала: «Если проводимые в жизнь реформы ухудшают жизнь большинства людей, то на кой чёрт нужны такие реформы?». Не менее критическую оценку деятельности правительства Латвии высказывает и известный публицист Юрис Пайдерс. В газете Neatkarīgā он пишет: «Мы постепенно приближаемся к критической точке полного поражения в конкуренции с соседними странами, а латвийское народное хозяйство может вернуться в период очень низкого роста, попасть в так называемую «ловушку среднего дохода», без шанса в будущем значительно улучшить госдоходы и дальнейшее развитие».

Увы, за 25 лет независимости сформировалось совершенно четкое противопоставление интересов праворадикальной, националистической и неонацистской правящей элиты и ее электората и остального народа Латвии. Сегодня власть имущие и приближенные к ним живут сами по себе, а остальной народ – сам по себе. Единственное, в чем власть и народ сегодня соприкасаются (не говоря, конечно, о периоде перед любыми выборами), так это в стремлении власти максимально затруднить жизнь простых людей и в ответном все более явном недовольстве простых людей подобным положением.

От гостей Латвии, кратковременно пребывающих в нашей стране, часто можно услышать восторженное: ах, как у вас чисто, как у вас красиво, как у вас богато живут люди! Но не стоит обманываться яркой внешней картинкой – красивой иллюминацией городских улиц, наличием большого количества сверхдорогих автомобилей. На протяжении всех 25 лет Латвия является антинародным государством. Сегодня, по данным Eurostat, жители страны являются одними из самых нищих в Европейском союзе. И именно поэтому отсюда на протяжении всех 25 лет бегут люди. Не желая класть свои жизни на алтарь борьбы за демократию, тысячи и тысячи людей принимают решение начать новую жизнь в других странах. Сегодня никто точно не знает, сколько на самом деле людей проживает в Латвии. Официальной статистике, сообщающей, что их – чуть более 1,9 млн. человек, уже давно никто не верит. Но даже если принять эту цифру за истинную, то получается, что за 25 лет независимости Латвия потеряла около 800 тысяч человек, что в два с половиной раза больше, чем за период нацистской оккупации. Без всякого преувеличения, эксперимент с независимостью на основе идеологии реваншизма оказался для страны и народа очень и очень дорогим.

В заключение осталось ответить на вопрос, а как дальше будут развиваться события? Особенно с учетом того, что после Брексита и президентских выборов в США в мире и в Европе могут произойти серьезнейшие геополитические сдвиги.

Ясно, что нынешняя латвийская политическая элита к подобным переменам не готова. Более того, она будет стремиться сохранить существующую в стране внутриполитическую ситуацию как можно дольше. Вопрос лишь в том, как долго еще позволит ей это делать народ. Согласится ли и дальше простой латвиец безропотно наблюдать за тем, как власть уничтожает свою страну и свое население?

Совсем не исключено, что Латвия в скором времени может развернуться в сторону демократии. Основанием для такого предположения является то, что к русским, на протяжении всех 25 лет независимости отстаивающим идеалы демократии, присоединяется все больше латышей. И настроены они очень радикально. Журналист газеты Neatkarīgā Бен Латковский, в частности, пишет: «Призрак... бродит по Европе и Латвии, но это призрак гнева народа на тех, кто полагает, что людей можно вечно таскать за нос, а таскателям за это ничего не будет. Будет!»

Виктор Гущин

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