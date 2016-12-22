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Детали
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку
|21.12.2016 12:07:46
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко принял участие в работе 16-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, которое состоялось в г. Баку.
На пленарном заседании Евгений Громыко выступил с докладом на тему российско-азербайджанского сотрудничества в области сельского хозяйства.
Озвучено, что за 10 месяцев 2016 года объем импорта из Азербайджана в Россию увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти на 25% - до 217 млн долларов. Это произошло преимущественно за счет увеличения поставок в Россию азербайджанской плодоовощной продукции.
Таких показателей, по мнению замминистра, удалось добиться, в том числе благодаря работе Российско-Азербайджанской Рабочей группы по сельскому хозяйству, в ходе деятельности которой также наблюдаются значительные продвижения по расширению двустороннего аграрного сотрудничества и списка азербайджанских и российских предприятий, имеющих право поставок своей продукции на рынки обеих стран.
Особое внимание Евгений Громыко уделил важности обеспечения прослеживаемости происхождения и безопасности сельхозпродукции. Отмечена активная работа ветеринарных надзорных ведомств России и Азербайджана.
Замминистра также отметил перспективные направления для увеличения поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Азербайджана, выразив готовность к поставкам семенного картофеля, зерновых культур, масложировой продукции, а также рыбы и рыбопродукции. Евгений Громыко подчеркнул, что странам необходимо развивать и научно-техническое сотрудничество.
Кроме того, в рамках мероприятий МПК замминистра совместно с представителями Торгового представительства России в Азербайджане и Российского экспортного центра провел переговоры с руководителем азербайджанской Группы компаний «Азерсун Холдинг» Абдолбари Гузалом.
Стороны обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества в АПК, взаимодействие в области поставок российского семенного картофеля и семян сахарной свеклы на азербайджанский рынок, обмен опытом в сфере экспортных программ, поддержку сельхозтоваропроизводителей, а также оптимизацию логистики при экспорте сельхозпродукции на рынки России и Азербайджана.
В ходе встречи отмечено, что деятельность данного холдинга служит укреплению российско-азербайджанских связей в области сельского хозяйства, придает новый импульс развитию двустороннего сотрудничества в АПК, а также позволяет укреплять торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами.