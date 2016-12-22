Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии

21.12.2016 11:50:21

Латвийская прокуратура радикально утяжелила обвинение против жителя Даугавпилса, бывшего ополченца ЛНР Артема Скрипника. Теперь, помимо «незаконного участия в боевых действиях», он обвиняется также в преступлениях против человечества и мира, в геноциде и военных преступлениях, совершенных в составе преступной организации. Под «преступной организацией» подразумеваются вооруженные силы республик Донбасса.

Дата суда пока не назначена: предположительно, он состоится в первые месяцы 2017 года.

О трагической судьбе Скрипника я уже писал неоднократно. Напомню вкратце. В феврале 2016 г. он был задержан Полицией безопасности Латвии и решением суда помещен в Рижскую центральную тюрьму, где и находится по сей день. Полиция безопасности предложила ему сделку: Скрипник публично кается и дает показания о присутствии в Донбассе российских войск, а за это ему гарантируют, что наказание будет условным. Артем унизительную сделку отверг.

У следствия возникла проблема. Дело в том, что статья 77 Уголовного закона ЛР, карающая за самовольное участие в боевых действиях за пределами Латвии, вступила в силу лишь в феврале прошлого года. Но нет ни единого факта, подтверждающего участие Скрипника в боевых действиях после принятия статьи, а закон, как известно, обратной силы не имеет.

Тем более, что осенью 2014 г. Скрипник был ранен в голову под Луганском (последствия ранения — частично обездвиженные рука и нога), после чего просто физически не мог воевать.

Выход из затруднения нашли простой и циничный: на Скрипника попытались «повесить» заказное убийство четырехлетней давности. В Юрмале был убит бизнесмен Кириллов, подозревавшийся в контрабанде сигарет. Тогда шла острая борьба политических и криминальных кланов за контроль над финансовыми потоками от «контрабаса», и бизнесмен, вероятно, пал жертвой этих разборок.

Вздорность предъявленного Скрипнику обвинения была изначально очевидной, оно использовалось лишь как инструмент психологического давления. Ему снова предложили сделку: даешь «правильные» показания по Донбассу и мы забываем про убийство… Но и эта сделка была отвергнута.

Теперь для Скрипника наступил третий этап хождения по мукам. Прокуратура поняла зыбкость обвинений по 77 статье и решила прибегнуть к «тяжелой артиллерии» — статье 89-прим, часть вторая. Статья карает за преступления против человечества, за совершение актов геноцида и военные преступления. Причем не за всякое преступление, а совершенное в составе организации, специально созданной для осуществления этих злодейств. Наказание — от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. То есть десять лет — минимальный срок.

С правовой точки зрения, новое обвинение — полнейший бред. Нет ни одного имеющего международную силу документа, который бы признавал республики Донбасса или их вооруженные силы преступными организациями, виновными в геноциде, военных преступлениях и т.п.

Были попытки депутатов от Польши и стран Прибалтики протащить через Европарламент резолюцию о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, но эти попытки провалились. Имеется официальный ответ Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на запрос депутата от Эстонии Яны Тоом, где черным по белому сказано: «Евросоюз не определял самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве террористических организаций».

Такое впечатление, что латвийским властям очень хочется устроить над парнем из Даугавпилса что-то вроде Гаагского трибунала. Тут даже нет какого-то продуманного плана, просто желание замучить, дожать непокорного, сломать его волю. Ну и, конечно, подбросить свежих дровишек в костер пропагандистской войны против России. Все ради заголовка: «Кремль поддерживает военных преступников (крупно, на видном месте), считает прокуратура» (мелким шрифтом).

Верю, что Артем не сломается под грузом этих запредельных обвинений. А те, кто его поддерживает, сделают все возможное, чтобы разбить обвинение и добиться его освобождения.

Владимир Линдерман

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