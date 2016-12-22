Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии
|21.12.2016 11:50:21
Латвийская прокуратура радикально утяжелила обвинение против жителя Даугавпилса, бывшего ополченца ЛНР Артема Скрипника. Теперь, помимо «незаконного участия в боевых действиях», он обвиняется также в преступлениях против человечества и мира, в геноциде и военных преступлениях, совершенных в составе преступной организации. Под «преступной организацией» подразумеваются вооруженные силы республик Донбасса.
Дата суда пока не назначена: предположительно, он состоится в первые месяцы 2017 года.
О трагической судьбе Скрипника я уже писал неоднократно. Напомню вкратце. В феврале 2016 г. он был задержан Полицией безопасности Латвии и решением суда помещен в Рижскую центральную тюрьму, где и находится по сей день. Полиция безопасности предложила ему сделку: Скрипник публично кается и дает показания о присутствии в Донбассе российских войск, а за это ему гарантируют, что наказание будет условным. Артем унизительную сделку отверг.
У следствия возникла проблема. Дело в том, что статья 77 Уголовного закона ЛР, карающая за самовольное участие в боевых действиях за пределами Латвии, вступила в силу лишь в феврале прошлого года. Но нет ни единого факта, подтверждающего участие Скрипника в боевых действиях после принятия статьи, а закон, как известно, обратной силы не имеет.
Тем более, что осенью 2014 г. Скрипник был ранен в голову под Луганском (последствия ранения — частично обездвиженные рука и нога), после чего просто физически не мог воевать.
Выход из затруднения нашли простой и циничный: на Скрипника попытались «повесить» заказное убийство четырехлетней давности. В Юрмале был убит бизнесмен Кириллов, подозревавшийся в контрабанде сигарет. Тогда шла острая борьба политических и криминальных кланов за контроль над финансовыми потоками от «контрабаса», и бизнесмен, вероятно, пал жертвой этих разборок.
Вздорность предъявленного Скрипнику обвинения была изначально очевидной, оно использовалось лишь как инструмент психологического давления. Ему снова предложили сделку: даешь «правильные» показания по Донбассу и мы забываем про убийство… Но и эта сделка была отвергнута.
Теперь для Скрипника наступил третий этап хождения по мукам. Прокуратура поняла зыбкость обвинений по 77 статье и решила прибегнуть к «тяжелой артиллерии» — статье 89-прим, часть вторая. Статья карает за преступления против человечества, за совершение актов геноцида и военные преступления. Причем не за всякое преступление, а совершенное в составе организации, специально созданной для осуществления этих злодейств. Наказание — от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. То есть десять лет — минимальный срок.
С правовой точки зрения, новое обвинение — полнейший бред. Нет ни одного имеющего международную силу документа, который бы признавал республики Донбасса или их вооруженные силы преступными организациями, виновными в геноциде, военных преступлениях и т.п.
Были попытки депутатов от Польши и стран Прибалтики протащить через Европарламент резолюцию о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, но эти попытки провалились. Имеется официальный ответ Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на запрос депутата от Эстонии Яны Тоом, где черным по белому сказано: «Евросоюз не определял самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве террористических организаций».
Такое впечатление, что латвийским властям очень хочется устроить над парнем из Даугавпилса что-то вроде Гаагского трибунала. Тут даже нет какого-то продуманного плана, просто желание замучить, дожать непокорного, сломать его волю. Ну и, конечно, подбросить свежих дровишек в костер пропагандистской войны против России. Все ради заголовка: «Кремль поддерживает военных преступников (крупно, на видном месте), считает прокуратура» (мелким шрифтом).
Верю, что Артем не сломается под грузом этих запредельных обвинений. А те, кто его поддерживает, сделают все возможное, чтобы разбить обвинение и добиться его освобождения.
Владимир Линдерман
Материалы по теме дня "Донбасс: замороженный конфликт"
Жажда котла. Зачем ВСУ попытались прорваться к Дебальцево
|
Самые масштабные в этом году боевые действия в Донбассе развернулись 18-21 декабря на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Официально стороны традиционно обвинили в нападении друг друга, однако первые расследования по горячим следам показали, что спецоперацию затеял именно Киев. Чего хотели достичь командиры ВСУ, как разворачивались события и что будет дальше
Украинские силовики бегут от Дебальцево, зализывать раны
|
Украинские силовики во время неудачной наступательной операции на Дебальцево понесли крупные потери.
|
Последние дни были отмечены резкой эскалацией конфликта на Юго-Востоке Украины, особенно на дебальцевском направлении.
Украина устроила провокацию под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год
|
Украина устроила кровавую провокацию с попыткой прорыва войск под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.
Под Дебальцево вторые сутки идут бои
Украина удобряет землю кровью своих граждан
|
Особо культивируемый на Украине праздник «Святого Мыколая» командование ВСУ, а точнее 54-й отдельной механизированной бригады (командир подполковник Владимир Горбатюк) решило отпраздновать атакой на позиции ополчения ЛНР в районе Дебальцево – населённого пункта, оставившего у карательной армии траурные воспоминания. История зимы 2015 года повторилась, хотя и в меньших масштабах, зимой 2016-го.
Американская тактика ВСУ опять себя не оправдала
|
Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на всем протяжении так называемой «светлодарской дуги» в общем направлении на Дебальцево.
Попытки ВСУ прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево провалились
Порошенко пошел на беспрецедентную подлость
|
Вчерашний расстрел украинскими военными мирных жителей в пассажирском автобусе на КПП «Майорское» — доказательство беспрецедентной подлости Петра Порошенко, которые продолжает саботировать Минские соглашения, отказываясь прекращать АТО и отводить армию с Донбасса, считает политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.
Украинские войска обстреляли пассажирский автобус, есть жертвы
Другие материалы по теме
Русская община Латвии: националисты страны действуют против государства
Тернистый путь русского антифашиста в Эстонии
|
Корреспондент EADaily пообщался с эстонскими антифашистами, подвергшимися преследованиям со стороны властей своего государства за организацию акции «Бессмертный полк».
В МИД России обсуждают вопрос о безвизовом въезде в Россию «неграждан» из Латвии и Эстонии
Мы не признаем правомочности этого судилища!
|
Выступление К.Ф. Затулина на пленарном заседании Государственной Думы РФ 9 ноября 2016 года по вопросу принятия заявления о судебном процессе по так называемому делу 13 января о событиях 1991 года в Литве.
Проект Заявления о суде по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве одобрен Госдумой
Для того, чтобы в Латвии стать латышом, мало знать латышский язык
|
Стать латышом из нелатыша непросто.
Чистилище для соотечественника
|
Заметки русского переселенца из Латвии
Граждане РФ в Эстонии обеспокоены законом о валютных резидентах
К 25-летию ликвидации всеобщего избирательного права
|
Итог ликвидации всеобщего избирательного права - недемократическое и антинародное государство
В Латвии будут увольнять «нелояльных» учителей
|
В Латвии будут увольнять «нелояльных» учителей