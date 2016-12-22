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Детали

Что происходит в Дебальцево?


21.12.2016 11:45:38

Последние дни были отмечены резкой эскалацией конфликта на Юго-Востоке Украины, особенно на дебальцевском направлении.

Началось все 18 декабря, когда после мощной артиллерийской подготовки, несколько частей ВСУ, численностью чуть более батальона, при активной поддержке бронетехники («на броне») пошли в наступление на позиции ДНР.

Несколько продвинувшись вперед, затем украинские силовики были остановлены плотным огнем войск ДНР и атака ВСУ быстро захлебнулась. Укрокаратели, многие из которых находились в состоянии алкогольного опьянения (или под воздействием сильных психотропных веществ), понесли огромные потери, и вынуждены были отступить. Почти вся бронетехника ВСУ была уничтожена.

Часть украинских «вояк» снова попала в окружение, и под Дебальцево образовался очередной небольшой котел, куда ВСУ-шники так любят попадать. Несколько человек из состава нападавших были захвачены в плен военными ДНР, части удалось отступить.

Потери ВСУ убитыми и ранеными по предварительной оценке превысили двести человек (хотя украинская пропаганда, понятное дело, называет совсем другие цифры).

Но есть доказательства того, что укропропаганда в очередной раз врет.

Вчера только лишь в морге Дебальцево корреспондент «Русской Весны» лично насчитал 20 трупов военнослужащих ВСУ. При этом огромное количество трупов украинские силовики вывезли в неизвестном направлении (!), также, по свидетельствам очевидцев, в районе Дебальцево со стороны Украины дежурило около десяти машин скорой помощи, которые постоянно вывозили раненых.

Так что произошло в Дебальцево – зачем руководство Украины решилось на очередную, «бессмысленную и беспощадную атаку»?

Ведь ясно, что цели, озвученные рядом украинских командиров – к Новому году захватить Дебальцево, Углегорск и Горловку – были абсолютно нереалистичны. И отсутствие тактических успехов, и огромные потери в рядах украинской армии это полностью подтвердили.

О стратегических успехах говорить вообще не приходится – Порошенко и генштаб Украины забыл о всякой стратегии еще весной 2014 года, и с тех пор о ней не вспоминает.

По моей информации, эскалация конфликта в районе Дебальцево нужна нынешнему руководству Украины как очередной «отвлекающий маневр». Нужна в первую очередь Порошенко.

Который завяз в очередном коррупционном скандале. Речь идет, конечно, о компромате, который озвучил из Лондона Александр Онищенко, и который выставляет Порошенко и его окружение в крайне неприглядном свете. При этом Онищенко обещает выложить в открытый доступ еще ряд материалов в подтверждение того, что и так все знают: что Порошенко и все высшие государственные чиновники на Украине – коррупционеры, преступники и предатели.

Есть и вторая причина – национализация «Приватбанка», и плачевное состояние финансовой системы Украины в целом. Недостаток ликвидности большинства украинских банков, а так же отсутствие у Нацбанка Украины золотовалютных резервов ставит курс гривны на опасную грань – президент и правительство Незалежной готовятся к резкому обесцениванию национальной валюты, гиперинфляции и неизбежному финансовому коллапсу.

И через самоубийственную атаку ВСУ под Дебальцево проводится очередная попытка украинской власти «перевести стрелки», – снова (в который уже раз!) списать все на войну, «российскую агрессию и коварство Путина». Однако этот, уже проверенный Порошенко, прием работает с каждым разом все менее эффективно, да и люди в Украине в последнее время озабочены больше внутренними проблемами: нищетой, безработицей и ростом коммунальных платежей.

Ожидать от ВСУ полномасштабного наступления на ЛДНР не стоит – для этого у украинских силовиков нет ни сил, ни средств. Тем более и низкий моральный дух большей части личного состава ВСУ не позволяет на это рассчитывать – люди просто откажутся идти в атаку. Что уже не раз наблюдалось в последние месяцы, когда командиры пытались поднять части в наступление – а солдаты наотрез отказывались выполнять преступные приказы командования!

Впрочем, и цели «замылить людям глаза», Порошенко добиться не удалось: темы коррупции, безработицы, кризиса финансовой системы и растущих тарифов на Украине из фокуса общественного внимания никуда не ушли. Даже стали острее!

А это значит, что украинцы все меньше верят официальной власти и ее лживой пропаганде, – и у них накапливается все больше жестких вопросов к Порошенко и Гройсману. И никакие попытки очередного конфликта на Юго-Востоке, и даже новые провокации Петра Кровавого и его режим уже не спасут – социально-экономическая катастрофа на Украине, равно как и скорое обрушение гривны вызовут такую волну народного гнева, от которой «мифической российской агрессией» будет уже не прикрыться.

Андрей Князев

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