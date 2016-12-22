Украина получит российский газ только по предоплате

21.12.2016 11:38:31

Россия готова поставить газ на Украину на следующий день после перечисления предоплаты, озвучил министр энергетики Александр Новак результаты переговоров "Газпрома", "Нафтогаза", представителей российских властей и членов Еврокомиссии, состоявшихся в Брюсселе 9 декабря. ​

По оценкам российской стороны, на период старта отопительного сезона в подземных газохранилищах Украины должно находиться не менее 17 млрд куб. м газа для безопасного и надежного прохождения транзита российского газа в Европу. Напомним, что в этом году Украина установила антирекорд - по состоянию на 3 декабря в украинских хранилищах оставалось 13,4 млрд кубометров газа.

На фоне судебного процесса, который грозит "Нафтогазу" потенциальным банкротством, Украина продолжает выставлять "Газпрому" условия. 6 декабря "Нафтогаз" заявил о готовности возобновить закупку газа у России при условии, что будет выгодная цена и будет подписано дополнительное соглашение. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия против заключения дополнительного соглашения по газу с Украиной.

В результате, пока украинские чиновники "выставляют условия" России и "Газпрому", на Украине от переохлаждения начали умирать люди. Те, кто готовы и дальше бороться за "незалэжность" Украины, с октября перестали платить за тепло. Кроме того, на Украине повсеместно участились случаи самовольного отключения квартир от централизованного отопления. Люди срезают батареи и отказываются оплачивать счета Киевэнерго.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.