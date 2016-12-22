Восстановить экономические связи с Россией!

21.12.2016 11:24:35

Именно с таким требованием все больше обращаются к Порошенко украинские граждане с разных уголков страны.

На фоне разворачивающегося песенного флешмоба, подтверждающего историческое единство народов преступно разрушенного СССР, это второе по важности событие в нашей стране, так сказать материальный базис необходимого единения.

Украина не смогла восполнить потерю российского рынка, о чем не раз приходилось признавать даже провластным киевским экспертам. Но поскольку от власти никаких инициатив в этом направлении ждать не приходится, начинается движение снизу.

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13 декабря петицию за восстановление экономических связей с Россией поддержал Кировоград. Он стал четвертым регионом после Полтавы, Днепропетровска и Чернигова, жители которого выступили с подобной инициативой. Петиция на сайте Кировоградского горсовета получила поддержку более двух тысяч жителей. «Нам надо активизировать немедленное возвращение традиционных рынков экспорта наших товаров, для увеличения валютной выручки и уменьшения безработицы», — говорится в тексте петиции.

Неделей раньше с таким же требованием обратились полтавчане. Под документом подписалось более 2 тыс. человек, вследствие чего она стала обязательной для рассмотрения Полтавским областным советом. «Мы потеряли от 90 000 до 120 000 рабочих мест, а экспортная валютная выручка сократилась в шесть раз», - говорится в обращении. Именно восстановление экономических отношений с Россией позволит избежать обнищания народа Украины, считают полтавчане.

28 ноября с.г. на сайте Единой системы местных петиций жители Чернигова выступили с требованием восстановить экономические связи с Россией.

В это же время аналогичная петиция была подана жителями декоммунизированного Днепра. Днепропетровцы убеждены, что необходим экономический разворот в сторону России.

На сегодня черниговская петиция набрала более 3 тыс. голосов, а днепропетровская перешла отметку в четыре тысячи.

На очереди следующие регионы. Причем то, что количество петиций за восстановление торговых связей с Россией будет нарастать, подтверждают начавшиеся одновременно с этим обращения трудовых коллективов с подобными обращениями. Словно в одночасье народ перестал бояться обвинений в сепаратизме и начал медленно подниматься с колен.

30 ноября работники одного из крупнейших хлебокомбинатов Харьковщины потребовали от президента Порошенко восстановить экономические связи с Россией. Письмо с обращением подписали две тысячи сотрудников Лихачевского комбината хлебопродуктов. Российская Федерация является одним из основных потребителей продукции комбината. Однако в результате торговых санкций предприятию приходится сокращать штат и увольнять сотрудников. При этом налоговые отчисления в бюджет страны и области упали в несколько раз, отмечается в документе.

16 ноября трудовой коллектив Змиевского машиностроительного завода на Харьковщине также обратился к Порошенко с призывом восстановить экономические связи с Россией. Обращение подписали больше тысячи сотрудников завода. Помимо главной темы обращения работники также подчеркнули, что «ассоциация с ЕС плохо влияет на экономику, и не оправдала возложенных надежд».

За три дня до этого 700 сотрудников харьковской энергетической компании ИНТЕК обратились к Порошенко с аналогичным требованием. «С расторжением партнерских отношений с Россией мы потеряли все. Отсутствие каких-либо государственных гарантий, а также помощи в выходе на энергетические рынки европейских стран лишили нас не только перспектив развития, но и средств к существованию в целом», – говорится в обращении.

Энергетики пишут: «Десятки успешно реализованных проектов на территории Российской Федерации дали нам возможность здесь на Украине реализовать потенциал научно-технических исследований и достижений, который позволил не только успешно перенимать опыт зарубежных компаний, но и участвовать в инновационных инициативах энергетической отрасли». Теперь на всем этом можно ставить жирный крест. Гендиректор компании А. Дудка убежден: «Без России мы обречены».

Аналогичного мнения придерживаются трудовые коллективы всех ведущих заводов Харькова и абсолютное большинство харьковчан. Характерно, что как раз для наглядного примера за подобные обращения летом упекли за решетку лидера коммунистов области А. Александровскую. Правда, «сепаратистское» дело в суде развалилось, из-за чего режиму пришлось перевести обвиняемую под домашний арест. Но в данном случае важно другое: показательный процесс никого не напугал, борьбу Александровской продолжили другие харьковчане.

18 ноября трудовой коллектив крупнейшего на Украине завода по производству спортивного оборудования VASIL (Днепропетровская обл.) обратился с аналогичным обращением. По словам гендиректора С. Шапрана, 60% от экспорта компании составляют поставки в Россию. «Мы просим сохранить рабочие места, дать возможность людям работать и зарабатывать деньги», - говорится в обращении.

В октябре к Порошенко обращались с подобными требованиями трудовые коллективы из других регионов страны. За восстановление торгово-экономических отношений с Россией высказался двухтысячный коллектив крупнейшего нефтехимического завода Украины «Карпатнефтехим». Сотрудники Запорожского завода бытовой техники объявили о скором банкротстве в результате антироссийской политики. Даже для аграриев Россия оказалась основным рынком сбыта.

Запорожский ЧАО «Племзавод “Степной”» на грани банкротства и требует наладить экономические связи с Россией. По мнению главы правления завода А. Волкова, вследствие потери российского рынка «такие важные направления для нас, как модернизация производства и внедрение инноваций в племенном хозяйстве, просто невозможно реализовать». В обращении отмечается, что из-за увеличения посевных площадей на юге страны под такие сырьевые культуры, как рапс, подсолнечник и соя стремительно теряется плодородие почвы. «Это не только губит землю, но и всё ближе и ближе подводит Украину к статусу сырьевого придатка Европы», — говорится в заявлении коллектива.

С обращением к Порошенко и Гройсману выступил трудовой коллектив холдинга «Ровенский завод семян – Евросемена». Как отмечается в обращении, расторжение торговых отношений с Россией за последние два года фактически уничтожило украинский аграрный экспорт. 1 декабря общий почин поддержал один из крупнейших агропромышленных комбинатов Днепропетровщины «Агрика-терра». Аграрии констатируют: большинство производителей не смогли найти замену утраченному российскому рынку. По их мнению, ряд сельхозпродуктов может продаваться только на территории стран СНГ и нигде больше. «Если так пойдёт и дальше, то мы перестанем существовать», - говорится в обращении. Потери Украины от эмбарго на продовольственные поставки в РФ составили около $1 млрд. «Эта цифра – настоящий вызов для украинских аграриев, которые после подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, практически лишились возможности работать на российском рынке», - подчеркивается в письме.

По словам бывшего депутата Рады А. Журавко, в этом году на Херсонщине пропало порядка 700 тонн сельскохозяйственной продукции. Она сгнила на складах, так как многочисленные запреты властей не позволили фермерам её реализовать. На днях обращение к киевской власти подписали 200 сотрудников холдинга «Робуста-Агро» из Херсонской области. В частности, они отметили: «Подписав ассоциацию с ЕС, Украина не получила желаемого признания, как бы ни старались переубедить нас политики. И, в первую очередь, это очень хорошо видно нам — экспортерам. Ведь экспортные квоты ЕС для Украины настолько малы, что напоминают скорее подачку, чем полноценное партнёрство. А вот привычные и дружественные для нас рынки России и стран СНГ теперь вдруг стали недоступны». «Эскалация конфликта на Юго-Востоке страны, как и последовавшее за этим расторжение торгово-экономического партнёрства с Россией и другими странами СНГ привели к существенному сокращению рынков сбыта украинской аграрной продукции, поставив под удар сотни предприятий-производителей», — говорят работники агрохолдинга.

Есть у движения восстановления торгово-экономических связей с Россией и лоббисты в парламенте. В октябре внефракционный депутат Я. Безбах инициировал создание парламентской группы. Именно его инициативу не раз озвучивали трудовые коллективы в своих обращениях. А в сентябре с подобной инициативой выступал опальный депутат из «Оппозиционного блока» В. Новинский.

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Очевидно, что перемены в Вашингтоне, связанные с избранием в президенты Д. Трампа, привели в движение украинскую бизнес-элиту, что актуализировало тему восстановления торгово-экономического сотрудничества с Россией. Впрочем, экономическая и бюджетная политика Киева давно вызывает недовольство на местах. Ранее мы отмечали начавшееся движение региональной элиты за пересмотр властных полномочий с центром. Областные советы выступают за новые договорные отношения с Киевом, независимо от политической окраски региона. Логично, что вслед за этим поднялись промышленники и аграрии, разочаровавшиеся в европерспективах.

16 декабря в Ужгороде прошел форум за СЭЗ «Закарпатье». В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти и местных советов.

За последние три года в результате абсолютно провальной экономической политики простым украинцам приходится уяснять на собственной шкуре азбучную истину, которая подтверждалась все 25 лет незалежности: любой разрыв с Россией в первую очередь бьёт по самой Украине. Причем восстановить ранее разрушенное намного тяжелее. Утраченные за последние годы российские рынки были заняты другими производителями. Как говорится, свято место пусто не бывает! Их заново придется отвоевывать. Да и то в случае смены антироссийского курса киевского режима.

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А в Европе украинских производителей как не ждали, так и не ждут!

Последние решения Евросоюза, связанные с ратификацией соглашения об ассоциации Украины с ЕС в Нидерландах, свидетельствуют о том, что Украина не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, а её граждане прав на жительство и на работу в Европе. Киев не получит от Брюсселя гарантий военной и финансовой помощи…

Сергей Вяземский

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