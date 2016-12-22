XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Детали

Додон начинает формирование своей команды


20.12.2016 14:01:42

Избранный президент Молдавии Игорь Додон, инаугурация которого состоится в пятницу, 23 декабря, начинает формирование своей команды. Он уже сделал предложения пойти работать в аппарат президента нескольким известным политикам.

Так, предполагается, что генеральным секретарем аппарата президента станет Руслан Флоча, который был советником премьер-министра Зинаиды Гречанный в 2008-2009 гг., советником по внешней политике станет депутат от Партии социалистов Андрей Негуца, а советником по приднестровскому урегулированию — бывший министр реинтеграции Василий Шова. Сами будущие сотрудники аппарата президента подтверждают, что им сделаны предложения, которые они, скорее всего, примут. После работы в правительстве Флоча перешел на работу в Национальный центр по борьбе с коррупцией, в последнее время он возглавлял территориальное управление НЦБК в центральной части РМ.

Шова был депутатом от Партии коммунистов, в период правления коммунистов был министром реинтеграции. Считается одним из лучших в РМ экспертов по приднестровскому урегулированию. После перехода ПКРМ в оппозицию он участвует в качестве эксперта в различных проектах гражданского общества.

Негуца был одним из лидеров Партии коммунистов на момент ее прихода к власти в 2001 г., став депутатом и возглавил комиссию по внешней политике. В 2003 г. стал послом РМ во Франции, в 2006 г. возглавил представительство РМ при Совете Европы, а в 2008 г. был назначен послом РМ в России. Он бБыл отозван с должности в апреле 2012 г., после скандального заявления о том, что существуют риски для безопасности в случае вывода российских войск из Приднестровья. После этого он еще два года оставался в России, а на выборах в 2014 . стал депутатом по спискам Партии социалистов.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.