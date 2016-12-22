Додон начинает формирование своей команды

20.12.2016 14:01:42

Избранный президент Молдавии Игорь Додон, инаугурация которого состоится в пятницу, 23 декабря, начинает формирование своей команды. Он уже сделал предложения пойти работать в аппарат президента нескольким известным политикам.

Так, предполагается, что генеральным секретарем аппарата президента станет Руслан Флоча, который был советником премьер-министра Зинаиды Гречанный в 2008-2009 гг., советником по внешней политике станет депутат от Партии социалистов Андрей Негуца, а советником по приднестровскому урегулированию — бывший министр реинтеграции Василий Шова. Сами будущие сотрудники аппарата президента подтверждают, что им сделаны предложения, которые они, скорее всего, примут. После работы в правительстве Флоча перешел на работу в Национальный центр по борьбе с коррупцией, в последнее время он возглавлял территориальное управление НЦБК в центральной части РМ.

Шова был депутатом от Партии коммунистов, в период правления коммунистов был министром реинтеграции. Считается одним из лучших в РМ экспертов по приднестровскому урегулированию. После перехода ПКРМ в оппозицию он участвует в качестве эксперта в различных проектах гражданского общества.

Негуца был одним из лидеров Партии коммунистов на момент ее прихода к власти в 2001 г., став депутатом и возглавил комиссию по внешней политике. В 2003 г. стал послом РМ во Франции, в 2006 г. возглавил представительство РМ при Совете Европы, а в 2008 г. был назначен послом РМ в России. Он бБыл отозван с должности в апреле 2012 г., после скандального заявления о том, что существуют риски для безопасности в случае вывода российских войск из Приднестровья. После этого он еще два года оставался в России, а на выборах в 2014 . стал депутатом по спискам Партии социалистов.

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