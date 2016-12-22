Украина устроила провокацию под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год

20.12.2016 13:12:47

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

перейти на страницу автора



Заместитель заведующего отделом Украины

Украина устроила кровавую провокацию с попыткой прорыва войск под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

«Это продолжение той провокационной политики, которую проводит официальная киевская власть относительно республик Донбасса. Накануне Нового года всем ясно, что Минские соглашения перекочуют в 2017-й год. Все понимают, что они должны и дальше реализовываться, — кроме украинской стороны, где продолжают демонстрировать свое пренебрежение соглашениями.

Хотелось бы надеяться, чтобы подобные провокации получали оценку со стороны европейских и американских партнеров, а также наблюдателей из ОБСЕ.

Как мы знаем, данный случай агрессии задокументирован, он будет проанализирован и, безусловно, сначала на заседании минской контактной группы, которая должна пройти на днях, будут предоставлены эти данные. Они же будут предоставлены всем странам-участникам «Нормандского формата», — сказал Денисов.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.