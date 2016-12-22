Чей и какой «бог» на Майдане?

20.12.2016 13:01:17

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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Католический университет в Львове провел конференцию о своем «боге» Майдана, и его потустороннее присутствие требует богословского католического обоснования. Поэтому и наименования статьи я решил предложить вопросом: «Чей и какой «бог» на Майдане?». Но рассмотрим еще и попутные их статьи.

(На фото «потустороннее явления феномена Майдана» )

При кафедра пастырского богословия Философско-богословского факультета Украинского Католического Университета (далее – УКУ) 15 декабря 2016 г. во Львове состоялась научно-практическая конференции «Бог на Майдане: реальность или миф?». Новость о проведении этой конференции довольно распиарили католические и греко-католические и общественные религиозно-информационные ресурсы: CREDO, Католический обозреватель, Кириос, официальные епархиальные сайты УГКЦ и РКЦ в Украине, сайт УКУ, сайт РИСУ и т.д. Чтобы не делать им рекламу, ссылки не подаю.

Весьма красноречиво говорят цель и задачи этой конференции.

Цель конференции: предложить научную дискуссию относительно ощущения потусторонности участников Революции достоинства 2013-2014 гг.; проанализировать, сквозь призму гуманитарных наук, уникальный феномен опыта Бога на Майдане; мотивировать богословов продолжать всестороннее исследование феномена Майдана: его сакрально-литургическое и миссионерско-пасторальное жизни, экуменическое настроения и религиозный диалог; углубить артикуляцию ценностного наполнения ежедневного быта украинцев на Майдане: не этичное поведение и нравственный героизм, опыт любви и чувство ненависти, ранения и смерти, возмездия и прощения, мечтаний и реалий тому подобное.

Задачи конференции: расставить акценты на плоскости личного опыта Бога на Майдане;аргументировать влияние сверхъестественного мира на поведение людей, которые с помощью мирного протеста противостояли насилию;ответить на вопрос: Как Революция достоинства привела к изменению менталитета и обращение граждан нашей страны? Насколько интенсивно начатый процесс изменений в сознании и поведении людей продолжается до сих пор и обуславливает прогресса и реформ в обществе?

В этой конференции приняли довольно интересные общественные организации, например, медицинско-волонтерская организация «Мольфар» с темой «Майдан – переосмысления себя». Как известно на Западной Украине, словом мольфар называют колдунов и магов. Но с позиции католической морали это все сочетается. Или участник майданной 15 Самооборонной сотни, он же заведующий богословской кафедры в УКУ (!), с темой «Бог – миротворец или революционер? От веры к действию. Богословские измерения Майдана». И т.д.

Читая задачи, цели и доклады этой конференции мне уже самому захотелось на ней побывать и выступить со своим докладом: «Культ богохульства – основа революций: нравственный фундамент майдана в Киеве». Вот:

«Можно соглашаться, а можно и нет, что майдан – богохульство. Разве люди не искренне выходили и хотели улучшение жизни, да еще с молитвами на устах? Но я начну с очень простых вопросов, которые оценят нравственное составное организаторов «делателей» майдана. А значит и нравственные последствия. Когда будут убивать, будет ли от этого мир? Когда будут воровать, будет ли достаток? Когда будут врать, будет ли от этого правда? Если грязными руками брать белое, будет ли оно чистое? На все эти вопросы однозначно ответ – нет. И сегодняшние последствия Майдана весьма очевидны. Но для того что бы поддерживать «евроманию» создаются в религиозной среде конференции о «достоинстве» геноцида, о «опыте Великого Бога на Майдане». Бандеро-фашистские «церкви» дальше намыливают глаза населению, сеют расизм и русофобию на уровни культа, и свой вектор менять не собираться.

Главным божеством было провозглашено фашистским возгласом – «Украина понад усе!» Меня тогда весьма впечатлила культовая фраза самопиарщика на майдане экс-главы УГКЦ Любомыра Гузера: «Народ имеет право на вооруженное восстание!». Не на покаяние, а на братоубийство! Все как в Евангелии! А убийства инакомыслящих на Майдане и по всей Украине, развязка войны (АТО) против своего народа на Донбассе провозглашается униатскими и католическими идеологами-«богословами» такими как главой УГКЦ Святославом Шевчуком и прочего всего епископата и духовенства: «На Майдан людей вывел Святой Дух!».

Говоря в контексте конференции, какие же последствия от католического «бога» Майдана?

Сейчас по официальным данным ООН, Украина — самая быстро вымирающая страна в мире! По официальному опросу, две третьих населения хотят покинуть страну, не говоря о том, что уже несколько миллионов людей выехало за рубеж. Окончательно уничтожаются остатки экономии страны. И, началось: братоубийство, геноцид, концлагеря, преследование и расстрел инакомыслящих, преследование и убийство священников, захват храмов канонической Церкви, продажа людей на органы, потеря территории. В духовном плане сразу пришедшая власть впервые на Украине (!) зарегистрировали «Церковь Сатаны», а на государственном уровне продвижение чиновниками и депутатами содомитами в угоду дьяволу евросодомских законов. Все это однозначно для «свидомого» патриота бандеровских «церквей» – кощунство, богохульство, геноцид, святотатство называться – «Революция достоинства»!».

Но, что же, все же, говорит нам христианам о отношении к власти и к «революциям»?

Божью правду, которая не удобна католикам Украины иерархи всеми силами питаются скрыть от своей паствы. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему, противящийся власти, противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение.»(Рим.13:1-4). Эти слова апостола Павла к римлянам красноречиво свидетельствует о том, как христианин должен относиться к поставленной над ним власти. Более того, Священное Писание открыто призывает к тому, чтобы христиане молились за любую власть: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» (1Тим 2:1-3).

Антикатолическую мысль высказывает апостол Петр: «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2:13-17). Несмотря на откровенную ненависть и гонения, христиан в первые века, учили покорности к власти.

Но эти слова Божия не писаны для католиков и раскольников Украины, основоположный екклезиологический принцип бандеровских «церквей» Украины это ересь этнофилитизма – предательство Евангельских истин в угоду временных политических и этнических интересов.

Почему же так случается, что происходят революции? Почему человек обманывается и ведется на ложь? Что происходит с человеком? На эти вопросы нам есть примеры – глобальные исторические персонажи и их поступки. Первый революционер – Дьявол, (восстал против «несправедливости») – против Бога, второй – Каин (вознегодовал о «неравенстве») – убил брата, а третий всегда герой нашего времени – Иуда («заботился» о бедных и «ревновал» о политическом обустройстве Израиля) – продал Учителя Христа.

Вдобавок уникальной конференции можно было бы предложить, что бы развилась и литургическая жизнь этих «церквей». Так, например, новый элемент богослужения с чтением «молитв» на одевания кастрюль!

(Кастрюлеголовый флешмоб, организованный греко-католическими активистами).

Не менее «христианские» рассуждения о католическом майданом «боге», предоставляю вашему вниманию в статье «Действует ли Бог в Крыму, который был с нами на Майдане?» Мирослава Мироновича, размещенной на сайте УКУ. Статью можно признать поэтическим католическим «шедевром» с «глубокими» историческими аллегориями. А вот, интересно было бы спросить, а какой Бог в душе у тех, кого они убивали и убивают сейчас? Очевидно, что не католический.

В этой статье идут рассуждения о «величественной жертвы Майдана» и о «ощущения великого Бога на Майдане», но «не довелось долго утешаться» переворотом и свержением законной власти, так как Крым из-за этого отошел. И, перечисление вины этому: «не хватило древнекивского борисоглебского страстотерпного благородства солдатам ВСУ» стрелять в жителей Крыма, виновато «головотяпство военноначальников», ну и как всегда Путин виноват с его пропагандистом Патриархом Кириллом. А далее автор задается вопросом «Так есть ли теперь Бог в Крыму?»…

В общем то на этот вопрос ответили сами жители Крыма, и не пожалели что не допустили в свой дом католическо-униатского «бога» на «Поезде дружбы», не сожалеют что не допустили кровавую расправу, которую устроил католический «бог» на Донбассе, не пожалели о том, что не допустили социального геноцида и вымирания населения к чему привел Майдан Украину.

Но для католиков и униатов в Украине мало тех плодов, которые они воспроизвели в Украине. «Движение майданного достоинства» должно распространяться по миру и разработали целую стратегию. Об этом говориться в интервью с «епископом» УГКЦ Борисом (Гудзяком) Президентом Украинского Католического Университета во Львове (УКУ) в статье под названием «Движение Богом данного достоинства должно распространяться».

(На фото «владыка» УГКЦ Борис (Гудзяк), один из организаторов кровавого переворота, братоубийства, разжигания религиозной вражды на Украине).

В начале статьи корреспондент подтверждает участие и организацию «владыкой» братоубийственного Майдана в Киеве. Ну а далее перлы-ответы «владыки»: «Методы для дальнейших свершений мы открыли на Майдане»: это «поддержка мужчин на войне» и «ненасильственная борьба». Вам не кажется что слова «война» и «ненасильственная борьба» как-то противоречат друг другу?». Тех, на которых греко-католики нападали и убивали на Майдане должны еще быть «привлечь к ответственности». «Владыка» УГКЦ Борис в конце интервью приходит к выводу: «если люди больше дают пожертвований на войну, это означает, что Церковь (это УГКЦ – авт.) исполняет свою миссию!». Вот, оказывается в чем должна заключаться миссия Церкви!

Так чей и какой «бог» находился на Майдане? Принимая во внимание последствия Майдана, становится ясно, что об этом говорит апостол Иоанн: «Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Ив. 8:44).

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