Центр обучения русскому языку презентован в Баку

20.12.2016 12:36:08

В Центре партнерской сети Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина в Баку все желающие смогут бесплатно получить образование на русском языке, а преподаватели-русисты - пройти курсы повышения квалификации.

Центр организован в рамках российской целевой программы "Русский язык на 2016-2020 годы" по договору между Фондом "Знание" и российским институтом. Он был презентован 19 декабря в преддверии Бакинского гуманитарного форума.

В частности, в центре будут организованы курсы преподавания русского языка, подготовка и проведение сертификационного тестирования по русскому языку. Обучение можно пройти также посредством дистанционных технологий и открытых образовательных ресурсов на русском языке. По окончании учебы в центре выдается специальный сертификат института им.Пушкина, передает со ссылкой на исполнительного директора Фонда "Знание" Октая Самедова "Sputnik-Азербайджан".

По словам Самедова, "Азербайджан имеет большой опыт как в преподавании русского языка, так и в изучении основных проблем современной русистики". "Фонд "Знание" тоже обладает определенным опытом в этом направлении, несмотря на то, что создан всего два с половиной года назад", - сказал он.

Институт предлагает гражданам Азербайджана сотни программ по русскому языку, обучение могут пройти дети, работники офисов и сами педагоги, сказала проректор Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина Марина Яскевич.

"С 2013 года институт имеет статус методического центра и базовой организации по преподаванию русского языка в странах СНГ. Партнерская сеть "Института Пушкина" объединяет организации, которые разделяют нашу миссию: продвижение русского языка, преподавание русского языка, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий", - цитирует проректора Vesti.Az.

В настоящее время образование на русском языке в Азербайджане получают примерно 90 тысяч учеников школ, еще 450 тысяч школьников его изучают как иностранный. Всего в Азербайджане насчитывается около 340 учебных заведений, в которых преподается русский язык, сообщил министр образования Микаил Джаббаров.

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