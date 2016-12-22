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Детали
Власти Абхазии подписали договор с оппозицией
|20.12.2016 12:31:47
Согласно подписанному договору между властями и оппозицией в Абхазии исключается возможность разрешения политических проблем неконституционным путем, заявил спикер парламента Валерий Бганба.
Ранее, 15 декабря в Сухуме перед зданием правительства прошел организованный оппозицией "народный сход", участники которого требовали досрочной отставки президента. Состоялась также провластная акция в поддержку Рауля Хаджимбы, который после переговоров с оппозицией заявил, что не покинет свой пост. Затем переговоры продолжились с участием министра обороны республики. Хаджимба предложил оппозиции занять высокие госдолжности и согласился на ограничение своих полномочий. Лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба отметил, что президент и представители оппозиции достигли соглашения о стабилизации политической ситуации.
Договор власти и оппозиции, по словам спикера парламента Абхазии Валерия Бганбы, подписан во время брифинга в понедельник, 19 декабря, сообщает "Спутник-Абхазия".
"Президент Абхазии назначит вице-премьера по предложению Блока оппозиционных сил и представит на рассмотрение две кандидатуры судей Конституционного суда, также представленных Блоком оппозиционных сил", — сообщил Бганба.
Кроме того, в соответствии с договором президент представит на рассмотрение парламента по представлению Блока оппозиционных сил кандидатуру нового генерального прокурора Абхазии, а парламент выберет четырех членов Центральной избирательной комиссии.
По словам Бганбы, на днях будет утвержден список членов ЦИК, а крайний срок назначения судей Конституционного суда - 22 декабря.
В договоре также указано, что оппозиция принимает на себя обязательства "не требовать досрочной отставки действующего президента Абхазии". В случае если оппозиция выдвинет такое требование, соглашение перестанет действовать.
Соглашение подписали президент Абхазии, спикер парламента Валерий Бганба, президент фонда "АПРА" Аслан Бжания, председатель партии "Амцхара" Алхас Квициния и председатель ООО "Абзанхара" Нугзар Ашуба.
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