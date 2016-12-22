Под Дебальцево вторые сутки идут бои

20.12.2016 12:24:53

В районе города Дебальцево вторые сутки продолжаются бои между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и армиями Луганской и Донецкой республики (ЛНР и ДНР).

Об этом сегодня сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Идут бои по всей линии соприкосновения на дебальцевском направлении. ВСУ использует артиллерию калибра 152 и 122 миллиметров, минометы и тяжелую технику. Мы не даем возможности противнику продвинуться к населенным пунктам", - сказал представитель вооруженных сил республики.

Накануне ВСУ после артиллерийской подготовки начала прорываться от поселка Луганское в район села Калиновка и поселка Логвиново под Дебальцево, на стыке зон ответственности армий ЛНР и ДНР. В результате этой попытки, по данным представителей ЛНР, украинские силовики потеряли до десяти человек убитыми, и две БМП. Серьезные потери ВСУ косвенно подтверждают и украинские волонтеры в социальных сетях - по их данным, счет раненых идет на несколько десятков.

Утром ВСУ возобновили попытки прорыва линии соприкосновения. В результате не прекращающихся вторые сутки боев несут потери и армии республик. Так, по данным Андрея Марочко, двое военнослужащих ЛНР получили ранения, и двое числятся пропавшими без вести.

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