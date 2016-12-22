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Детали
Депутат Верховной рады назвал убийцу русского посла героем
|20.12.2016 12:15:48
С таким высказыванием выступил знаменитый сотник Евромайдана Владимир Парасюк.
— Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры — ради идеи, ради правды, — тогда можно с уверенностью сказать: герой! — написал он в "Фейсбуке".
Парасюк получил громкую известность во время уличных беспорядков, сорвав попытку мирных договорённостей оппозиции и власти: 21 февраля 2014 года он заявил со сцены Евромайдана, что требует немедленного ухода Януковича и, если такового не состоится до утра 22 февраля, он со своей сотней и всеми сочувствующими направится на штурм правительственного квартала.
Избравшись в октябре 2014 года в парламент как внефракционный депутат, он сохранил за собой репутацию ультрарадикала. Например, 9 марта этого года во время митинга у консульства России во Львове он забрался на его ограду и сорвал триколор.
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