Депутат Верховной рады назвал убийцу русского посла героем

20.12.2016 12:15:48

С таким высказыванием выступил знаменитый сотник Евромайдана Владимир Парасюк.

— Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры — ради идеи, ради правды, — тогда можно с уверенностью сказать: герой! — написал он в "Фейсбуке".

Парасюк получил громкую известность во время уличных беспорядков, сорвав попытку мирных договорённостей оппозиции и власти: 21 февраля 2014 года он заявил со сцены Евромайдана, что требует немедленного ухода Януковича и, если такового не состоится до утра 22 февраля, он со своей сотней и всеми сочувствующими направится на штурм правительственного квартала.

Избравшись в октябре 2014 года в парламент как внефракционный депутат, он сохранил за собой репутацию ультрарадикала. Например, 9 марта этого года во время митинга у консульства России во Львове он забрался на его ограду и сорвал триколор.

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