Россия уйдёт из Прибалтики, прихватив белорусские грузы?

20.12.2016 12:09:09

Российский транзит покидает недружелюбную Прибалтику, переориентируясь на отечественные мощности. Между Латвией и Литвой обостряется конкуренция за оставшиеся белорусские грузопотоки. Вот только Москва, уходя, планирует прихватить с собой и транзит товарищей по Союзному государству. Антироссийские идеологемы стран Балтии, подменившие всякую экономическую целесообразность, дают закономерный, вполне ожидаемый результат.

Над транзитным будущим Прибалтийских республик продолжают сгущаться тучи. С российскими грузами всё понятно – уходят. «Роснефть» прекращает транзит нефтепродуктов через Латвию. Надо дозагрузить отечественные мощности: Усть-Лугу, Приморск. И пусть в прибалтийских портах перевалка и фрахт пока остаются дешевле, чем в российских, – политическая составляющая лишения недружественных соседей транзита вопросов не вызывает. Ведь не случайно в прошлогоднем послании Федеральному Собранию президент Путин в очередной раз подчеркнул конечную цель транзитной стратегии в регионе: за счёт собственных портов на Балтике Россия должна окончательно отказаться от использования прибалтийских гаваней. Процесс запущен и результативно движется вперед. Возникшие издержки нефтяников будут компенсированы.

После переориентации транзита «чёрного золота» из Прибалтики начнут уходить и российские контейнеры.

Транзитная отрасль пусть и меньше, чем в былые времена, но до сих пор продолжает генерировать значительную часть прибалтийского ВВП. В Латвии и Эстонии на долю услуг транспорта и хранения приходится 8%, в Литве – 7,7%. Некогда широкий грузовой поток, однако, продолжает сокращаться до небольшого «ручейка». За 11 месяцев этого года грузооборот порта Вентспилс снизился на 19,0%, порта Рига – на 8,6%, Лиепаи – на 1,6%, Таллина – на 10,6%, и лишь Клайпеда, благодаря белорусским соседям, пока демонстрирует рост (4,5% за 11 месяцев 2016 года).

По разным оценкам, уход российских грузов только для Латвии обернётся потерями от 250 миллионов до миллиарда евро. Цифра серьёзная, чиновники и бизнес беспокоятся. Теперь проще пойти и всем вместе утопиться в Балтийском море, комментировал политику антироссийских санкций Айварс Лембергс, мэр латвийского портового города Вентспилс, чья морская гавань на 80% зависит от грузов из России.

Но в прибалтийской полифонии мнений, конечно, звучали и менее вменяемые голоса. «Всё это (российское – прим. RuBaltic.Ru) влияние не даёт развиваться нашему портовому хозяйству. В России тоталитарный режим, в такой ситуации куда хотят, туда и направят товар. Для отдельных предпринимателей это будет кризис. Но они полагались на партнёра, на которого нельзя было полагаться, причём уже 300 лет», – занимается самоуспокоением латвийский инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис. Что ж, отрицание – известный психологический механизм защиты человека, не желающего мириться с реальностью, не желающего признать всю катастрофичность ситуации. А между тем благодаря антироссийской политике официальной Риги 100 тыс. соотечественников господина инвестбанкира, занятых в сфере транзита, в ближайшее время едва ли станут жить лучше. Если Москва продолжит придерживаться обещанного курса, через полтора года латвийские порты потеряют треть оборотов, заменить которые нечем. Через три года потери удвоятся.

Рано или поздно, но российские грузы покинут Прибалтику. Можно плакаться, хорохориться, продолжать хамить – всё равно покинут. Понимая неизбежность этого, политики стран Балтии начинают искать пути спасения транзитной отрасли, фокусируя свой взор на Беларуси.

Главный экспортёр белорусских нефтепродуктов – «Белорусская нефтяная компания» – за 7 месяцев 2016 года отгрузил через эстонские, латвийские и литовские порты в общей сложности 5,1 млн тонн. За такой объём можно «повоевать». Если получится.

Как оказалось, уходя, российская сторона планирует прихватить с собой и транзит товарищей по Союзному государству. ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность увеличения скидки на транзит нефтепродуктов из Беларуси в порты северо-запада РФ, тем самым лишая Прибалтику источника грузооборота. «У нас была скидка 25% по белорусскому направлению дана по переключению грузов в порты Российской Федерации, на северо-запад. Если потребуется, мы дадим дополнительные скидки для того, чтобы грузы ехали по железной дороге не в Прибалтику, а на северо-запад за счёт того, что у нас есть такая экономика», – рассказывает президент компании Олег Белозёров. В октябре РЖД уже предоставили скидку в размере 25% на транзитные перевозки нефтепродуктов с белорусских станций Барбаров и Новополоцк в направлении портов на северо-западе РФ.

«Можно предложить и 100-процентную скидку, но я не уверен, что это долгосрочная скидка или это проект, который смотрит в будущее», – забеспокоился посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас. «Мы строим свои отношения на экономических основах. Если выгодно и если это долгосрочно, тогда это имеет перспективу», – сообщил дипломат и, конечно, слукавил.

О каких отношениях на «экономических основах» может идти речь, когда вместо этих самых основ Литва предпочла политику «сдерживания России», наплевав на торговые связи с восточным соседом: миф о литовской энергонезависимости и дорогущий СПГ-терминал в Клайпеде вместо более дешёвого газпромовского «голубого топлива», «крестовый поход» против БелАЭС вместо доступной белорусской электроэнергии. Антироссийские идеологемы в прибалтийской республике всегда оказываются превыше экономической целесообразности. С их помощью Вильнюс растеряет и белорусский транзит, всё ещё поддерживающий жизнедеятельность Клайпедского порта.

Часть его заберёт Россия, другую часть, вероятно, получат более сдержанные в отношении официального Минска латыши, пытающиеся переманить эти грузы себе.

Все постсоветские годы наивные прибалтийские аппаратчики живут в своём удобном иллюзорном мире, где экономика существует отдельно от политики, не пересекаясь с нею. Функционеры стран Балтии надеялись, что можно сколь угодно долго обзывать Россию «террористическим государством», клеймить президента Лукашенко «последним диктатором Европы» и, невзирая ни на что, продолжать кормиться от транзитных потоков восточных соседей. Воздушные замки начинают рушиться. Может, хотя бы транзитный коллапс сможет немного охладить буйные головы прибалтийских «ястребов».

Андрей Стариков

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