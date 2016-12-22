ЕАЭС: спад торговли замедляется

20.12.2016 11:59:24

Итоги внешней и взаимной торговли государств Евразийского союза на протяжении января - сентября текущего года внушают определенный оптимизм. Падение товарооборота во втором и третьем кварталах замедлилось, что может свидетельствовать о скором преодолении экономического кризиса.

В целом общее состояние торговли стран ЕАЭС за девять месяцев этого года можно оценить достаточно критично. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем внешней торговли (с третьими странами) уменьшился на 17,2% и составил 361,7 млрд. долл. Причем экспорт снижался в четыре с лишним раза быстрее импорта. Если объем экспортных поставок за три квартала сократился на 23,5%, то импортных – всего на 5,3%. В результате положительное сальдо внешнеторгового оборота ЕАЭС сократилось почти вдвое. Если в январе-сентябре 2015 г. оно составляли 134,3 млрд. долл., то за тот же период 2016 г. – всего 75,3 млрд.

Из всех стран Евразийского союза увеличение экспорта в этом году продемонстрировала лишь Армения, увеличившая поставки в третьи страны на 12,7%. У Киргизии этот показатель остался практически на прежнем уровне (-0,1%). А все участники интеграционной «тройки», основавшие союз, показали значительное снижение экспорта. У России он сократился на 23,2%, у Белоруссии – на 24,5%, у Казахстана – на 26,4%. При этом объем закупок РФ в дальнем зарубежье уменьшился всего на 2,8%, Белоруссии – на 10,5%, а Казахстана – на 25,5%. Более значительное падение объема торговли этой республики связано с тем, что её экономика сильнее зависит от поставок углеводородов на внешние рынки, а снижение валютной выручки, в свою очередь, предопределило и сокращение импорта.

Структура внешней торговли по-прежнему имеет не слишком благоприятный для ЕАЭС характер. В экспорте преобладают минеральные продукты (60,9%), к которым таможенная статистика относит газ, нефть и нефтепродукты. Заметную долю в экспорте занимают металлы и изделия из них (10,7%), а также продукция химической промышленности (6,4%). В импорте же преобладают машины, оборудование и транспортные средства (42,6%), химическая продукция (18,7%), а также продовольствие и сельскохозяйственное сырье (13%). Преобладание в экспорте нефтегазовых ресурсов предопределило критическую зависимость экономик союзных государств от конъюнктуры мировых цен, которые после начала острого противостоянии России с Западом из-за Украины были искусственно снижены по политическим причинам.

По данным Министерства финансов РФ, средняя цена российской нефти марки Urals в январе-сентябре этого года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 27% – с 54,41 до 39,92 долл. за баррель. Столь значительное падение стоимости нефти, к которой на европейском рынке привязана и цена природного газа, не могло не оказать на внешнюю торговлю ЕАЭС отрицательного воздействия. Примечательно, что общий объем экспорта Казахстана за январь - сентябрь сократился как раз на 27%, а России, которая от экспорта углеводородов зависит чуть меньше – на 22,6%. Лидерами по падению продаж в структуре экспорта также оказались углеводороды. Поскольку на долю России и Казахстана приходится более 90% всей торговли ЕАЭС с третьими странами, сокращение их экспортных доходов предопределило и общее падение «евразийского» экспорта.

Внутрисоюзная торговля выглядит немного лучше. По сравнению с январем - сентябрем 2015 г. она сократилась на 14,3%, а ее общий объем составил 29,5 млрд. долл. Падение произошло главным образом за счет сокращения поставок минеральных продуктов (на 26,8%). Кроме того, негативное влияние на взаимную торговлю оказало снижение поставок металлов и металлоизделий (на 10,1%), а также машин, оборудования и транспортных средств (на 9%). Продолжающееся падение взаимной торговли является для ЕАЭС, безусловно, негативной тенденцией, ослабляющей торгово-экономические связи между его участниками. Однако то обстоятельство, что на всем протяжении кризиса внутрисоюзная торговля сокращается медленнее, чем внешняя, говорит об определенной устойчивости объединения.

Падение взаимного товарооборота по странам было неравномерным. Армения, ставшая участником ЕАЭС с января 2015 г., продемонстрировала прирост торговли с партнерами по союзу на 55,2%. Но ее общий объем все еще невелик и по итогам девяти месяцев составил всего 274,1 млн. долл. Торговля Белоруссии со странами союза незначительно сократилась (на 2,7%), а ее общий объем составил более 8 млрд. долл. Гораздо более значительное падение продемонстрировала Россия. Ее товарооборот со странами ЕАЭС по сравнению с январем - сентябрем прошлого года сократился на 15,6% (до 18,3 млрд. долл.). «Лидерами» же стали среднеазиатские участники ЕАЭС – Казахстан и Киргизия. Торговля первого с союзными государствами упала на 31,6% (до 2,7 млрд. долл.), а второй – почти вдвое (на 46,6%, до 187 млн. долл.).

Поскольку внешняя торговля сократилась сильнее, доля взаимной торговли в совокупном товарообороте ЕАЭС немного возросла (с 13,6 до 14%). Причем у Армении она увеличилась с 26 до 27,9%, а у Белоруссии – с 49,3 до 52%. То есть их зависимость от внутрисоюзного рынка увеличилась. У России этот показатель вырос с 8,2 до 8,5%, а у Казахстана остался практически на том же уровне (21,2%). Наиболее тревожная ситуация складывается с Киргизией, у которой процент торговли с ЕАЭС снизился более чем на треть. Ее присоединение к Евразийскому союзу было проблематичным в связи с высокой зависимостью от Китая, из которого для перепродажи в другие страны СНГ поставлялись потребительские товары, изделия текстильной промышленности, фурнитура и т.п. Со вступлением в ЕАЭС эксперты и политики связывали надежды на изменение структуры киргизской экономики и усиление торгово-экономических связей с ЕАЭС, чего пока, к сожалению, не наблюдается.

Структура взаимной торговли ЕАЭС отличается от внешней в лучшую сторону. В ней также преобладают минеральные продукты, большую часть которых (86,3%) поставляет Россия. Они составляют 28,7% общего товарооборота. На втором месте находятся поставки машин, оборудования и транспортных средств (17%), более половины из которых (52,8%) поставляет РФ, а почти всю оставшуюся часть (43%) – Белоруссия. Почти столько же приходится на долю торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами (16,7%), большую часть которых странам ЕАЭС продает Белоруссия (54,7%). Еще 12,7% внутрисоюзной торговли обеспечивают поставки продукции химической промышленности, где явно лидирует Россия (62,3%). Поскольку главной статьей импорта стран ЕАЭС по-прежнему являются машины и оборудование, у союзных экономик в этой сфере существует большой потенциал для развития, связанный с необходимостью импортозамещения.

Анализируя динамику торговли, следует учитывать, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) оперирует данными за все девять месяцев этого года, на которые пришлось максимальное падение нефтяных цен. Между тем поквартальная динамика выглядит гораздо более оптимистично. Если в первом квартале снижение внешней торговли ЕАЭС составило 26,9%, то во втором – 19,2%, а в третьем – всего 4,8%. Схожим образом менялся объем экспорта. Причем в третьем квартале он сократился в долларовом выражении на 9,7%, тогда как импорт увеличился на 3,3%. Замедление спада показывает и взаимная торговля. В первом квартале она сократилась на 16,2%, во втором – на 16,6%, а в третьем – на 10,1%. Замедление темпов падения товарооборота говорит о том, что ситуация в экономиках ЕАЭС постепенно нормализуется и в будущем году возможен переход к росту.

На оценки тенденций в торговле влияет и то, что ЕЭК измеряет ее объем в долларах, по отношению к которому все валюты стран ЕЭАС в прошлом году заметно подешевели. Поэтому общую картину стоимостная статистика отражает не полностью. Данные по экспорту товаров в физическом выражении показывают, что их поставки за рубеж морским транспортом на протяжении января - сентября выросли на 7,1%, автомобильным – на 19,5%, а трубопроводным – на 1,9%. В совокупности на эти виды транспорта приходится более 80% всех экспортных поставок товаров в третьи страны. Снижение объема перевозок зафиксировано лишь по воздушному (на 21,1%) и железнодорожному (на 8,1%) транспорту, которые обеспечили всего лишь 16,8% объема «евразийского» экспорта. При этом импорт товаров из дальнего зарубежья по всем видам транспорта, кроме воздушного, показал заметное падение.

Экономическое выздоровление ЕАЭС в решающей мере будет зависеть от состояния его крупнейшей экономики – России, которой большинство прогнозов в 2017 г. сулят небольшой рост (0,6-1,5%). Если эти прогнозы оправдаются, то в будущем году мы наверняка сможем наблюдать рост внешней и взаимной торговли. Причем ее стабилизация может наступить уже в четвертом квартале этого года.

Кирилл Соков

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