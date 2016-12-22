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Детали
Поляки не помогут Порошенко
|20.12.2016 11:19:39
А 1 декабря 2016 г., когда президент Украины Пётр Порошенко паковал чемоданы, чтобы назавтра отправиться на встречу с польским президентом Анджеем Дудой, в Киеве в Hotel Inter Continental имел место форум, организованный Международным центром балто-черноморских исследований.
Среди приглашённых оказались бывшие президенты и политики стран Балто-Черноморского региона – Л. Кравчук, Л. Кучма и В. Ющенко (Украина), В. Затлерс (Латвия), В. Ландсбергис (Литва), А. Рюйтель (Эстония), П. Лучинский (Молдавия), С. Шушкевич (Белоруссия).
Участники форума приняли совместную декларацию, в которой много сказано о необходимости сотрудничества стран региона ввиду глобальных и региональных угроз и противодействию политике России, которая на форуме была представлена бывшим соратником Ельцина, прозападным либералом Геннадием Бурбулисом.
Как и полагается либералу, Бурбулис заявил, что Россия больна имперскостью и её нужно лечить. И, мол, заниматься этим должен политический консилиум стран Балто-Черноморского региона.
Участникам форума раздавали «Историческую справку создания Балто-Черноморского союза», где указывался автор концепции польский князь Адам Ежи Чарторыйский и время её появления – первая половина XIX века. А. Чарторыйский мечтал не только о создании антироссийского блока государств от Балтики до Чёрного моря, но и о включении Восточной Пруссии в состав Речи Посполитой, дабы усилить позиции последней в бассейне Балтийского моря.
В 1920-х гг. идею Чарторыйского взял на вооружение Юзеф Пилсудский, но переименовал её в Междуморье, т.е. дал старому товару новое имя, чтобы не делиться с Чарторыйским лаврами политического интеллектуала.
Как видим, современная идея Балто-Черноморского союза свежестью не отличается.
Забавно, что с умным видом её реализацию решили обсудить одни неудачники. Каким словом поминают на Украине президентство Кравчука,
Кучмы, Ющенко, всем известно. Примерно так же о Шушкевиче вспоминают в Белоруссии, о Лучинском в Молдавии, и далее по списку.
Украшением бала в Hotel Inter Continental должны были стать бывшие президенты Польши Л. Валенса, А. Квасневский и Б. Коморовский, но они не приехали, позволив пешкам вволю посудачить о будущем переустройстве региона, где они будут играть второстепенную и третьестепенную роль. И какой бы ни был итог форума, поляки понимают, что последнее слово всегда будет за автором концепции, т.е. за Польшей.
А на практике все зависит от иных политических сил.
Руководитель Международного центра балто-черноморских исследований Ирина Верещук уже причитала в СМИ, что на форум стран «Троеморья» («Троеморье» – расширенная до Адриатики версия Междуморья, озвученная президентом Польши Анджеем Дудой) в хорватском Дубровнике 25-26 августа 2016 г. Украину даже не пригласили. Тут Украине приходится жить по принципу «всё про нас решается без нас».
Публично Варшава, как и прежде, клянётся в стремлении и дальше поддерживать всеми силами евроинтеграцию Украины, выступить адвокатом Киева на европейской арене, способствовать модернизации украинской армии и энергетической безопасности двух стран. Именно это услышал Порошенко от Дуды во время своего визита в Варшаву.
Но что в этом нового и неожиданного? Варшава исполняет функции адвоката Украины уже более двадцати лет к ряду. Эффективность этой поддержки такая, какая есть, и лучше уже не станет. Ее КПД заранее известен.
То же и с поддержкой ВСУ, и варшавско-киевскими шашнями вокруг темы энергетической безопасности. Поддержка Польши не поможет превратить из вранья в правду слова Порошенко о «лучшей армии Европы». ВСУ могут относительно эффективно выпускать тысячи снарядов и мин по территориям ЛДНР на узком пятачке земли. Никаких масштабных операций с оглушительным успехом ВСУ провести не в состоянии.
Подумайте сами: разве будут поляки вооружать по последнему слову военной техники страну, где украинский национализм объявлен государственной идеологией и где адепты этой идеологии открыто предъявляют Польше территориальные претензии, считая Бандеру и Шухевича героями, а геноцид поляков на Волыни справедливой местью кичливым панам?
Неужели на Украине ещё есть наивно-дубовые головы, искренне думающие, будто Польша будет поставлять Украине новейшее вооружение, чтобы сделать украинскую армию сильнейшей в Европе?
Задача Польши – не сделать Украину и её националистов сильней себя, а как можно дольше продлить агонию украинского государственного проекта. Чтобы Украина десятилетиями корчилась судорогами русофобии, превращаясь в гнойник, распространяющий вокруг разрушительные миазмы дестабилизации и неонацизма.
Польше остаётся только направить эти миазмы на восток, в сторону России. Дескать, Россия и Украина увязнут во взаимоистощающем клинче, а Польша, наблюдая со стороны и подбрасывая в костёр войны свежие дровишки, будет уверенно продвигаться к региональному лидерству в Восточной Европе.
Помощь Польши Украине является не реальной помощью, а ловко закамуфлированным геополитическим мошенничеством. Польша вкладывается в идеологию, политику и войну. Все остальное – макияж, скрывающий реальные намерения Варшавы.
Недаром же президент Польши Анджей Дуда сказал, что Варшава будет поддерживать на Украине любой режим. Любой, даже неонацистский. Разве такой режим может принести Украине мир и стабильность?
За словами Киева и Варшавы об энергетической безопасности скрывается страх потерять многомиллиардные прибыли от транзита российского газа.
Нормальные демократические государства предпочитают заключать с поставщиками энергоресурсов взаимовыгодные договоры. Украина и Польша предпочитают действовать шантажом и попытками создать исподтишка искусственные трудности странам-поставщикам газа, чтобы вынудить их работать не на себя, а содержать Польшу и Украину.
Именно в этом ключе следует рассматривать информацию о договорённостях Порошенко и Дуды координировать усилия по недопущению ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Петр Новак, эксперт польского журнала Uniwersal.info, вслух назвал общую болезнь Украина и Польши — неумение отделять политику от экономики, как это умеет делать Западная Европа.
Прогноз П. Новака однозначен: энергетический демарш Порошенко и Дуды закончится большим пшиком. «Северный поток-2» будет запущен, потому что в этом заинтересован такой европейский тяжеловес, как Германия.
Если бы Польша могла, она давно бы уже вывела отношения с Украиной на качественно иной уровень. Все говорит о том, что польско-украинское сотрудничество не может в текущих геополитических обстоятельствах подняться выше того уровня, на котором оно находится сейчас.
В общем, все как у Гоголя: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»
Владимир Дружинин
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