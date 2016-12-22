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Детали
Украина удобряет землю кровью своих граждан
|20.12.2016 11:10:36
Особо культивируемый на Украине праздник «Святого Мыколая» командование ВСУ, а точнее 54-й отдельной механизированной бригады (командир подполковник Владимир Горбатюк) решило отпраздновать атакой на позиции ополчения ЛНР в районе Дебальцево – населённого пункта, оставившего у карательной армии траурные воспоминания. История зимы 2015 года повторилась, хотя и в меньших масштабах, зимой 2016-го.
В результате ротации 54-я ОМБР прибыла в район Бахмутовского направления на так называемую Светлодарскую дугу ещё в ноябре после доукомлектации и проведения маневров на Широколанском полигоне. Заняв позиции, 54-я активно включилась в процесс «пацификации» Новороссии на главном стратегическом направлении. Светлодарская дуга в планах Генштаба ВСУ – главное направление рассекающего республики удара по равнине на Углегорск и Дебальцево, а далее — окружение Горловки и удар на Красный луч. Летом 2016 года именно здесь пытались начать наступление ВСУ и ДУК «Правый сектор» (запрещена в РФ), закончившееся гибелью наступающих.
Что подтолкнуло украинский Генштаб начать на дуге очередную наступательную возню в период холодов, к которым украинская армия не готова, неизвестно. По слухам, командиры отдали приказ об атаке, наглотавшись алкоголя, хотя наступление могло быть и частью запланированной американскими советниками зимней кампании ВСУ. Ожесточённость боёв и повторяющиеся атаки это подтверждают.
Наступление велось, как в июле, усиленными ротными группами на сёла Лозовое, Логвиново и Калиновка, даже по той же тактике – с попыткой подавления обороны артиллерией и последующими действиями штурмгрупп. Днем 18 декабря после артобстрела бойцов ВСУ выгрузили для атаки БТРы и БМП, четыре из которых были немедленно сожжены ПТУР и гранатомётами ополченцев. Потом за дело взялись снайперы, пулемётчики и миномёты. Наступление украинской армии опять захлебнулось.
С целью отвлекающего маневра ВСУ предприняли атаку на населённый пункт Калиново, что ближе к Попасной, которая является северным окончанием дуги. Были атакованы позиции ополчения в районе Санжаровки как имитация обхода Дебальцево с левого фланга. Артиллерийские и минометные дуэли продолжались и на мариупольском направлении.
Штурмгруппы ВСУ были остановлены, понесли серьёзные потери и отступили, вновь начав обстрелы не только позиций ополченцев, но и Углегорска, Дебальцево и Донецка. Усилились артудары в районе Брянки и Ирмино. К вечеру ответила артиллерия ДНР, судя по всему, украинская сторона не была готова к такому обороту событий, после чего в Светлодарске и районе был вырублен свет, дабы дать возможность скрытного отвода войск на юго-запад и эвакуации раненых.
Обстрелы продолжались всю ночь до утра. В 11 часов 19 декабря части ВСУ вновь пытались атаковать позиции Народной милици ЛНР под Санжаровкой и Калиново и ополчения ДНР в Логвиново.
Как и следовало ожидать, руководитель «пресс-центра штаба АТО» Леонид Матюхин обвинил в эскалации республики, рассказав, что противник понёс большие потери под Дебальцево, но, по информации военных и волонтёров, ощутимые потери (более десятка убитых и десятки раненых) понесла как раз украинская сторона. Первым это признал редактор сайта Цензор.нет, агитатор и пропагандист АТО Юрий Бутусов, назвав потери убитыми 30 человек. О больших потерях сообщил волонтёр Владимир Рунец. Наличие большого количество тяжелораненых признал в интервью телеканалу «112» главрач Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, а советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа заявила, что в Днепропетровск прибыли 2 борта с ранеными.
Официальный Киев признал гибель 6 военнослужащих, и вместо того чтобы анализировать неудачу, укроСМИ и главнокомандование принялись убеждать население в том, что одержана победа.
Замкомандующего Объединенным оперативным командованием ВСУ Украины генерал-майор Александр Сырский сообщил, что причиной неудачи ВСУ был запрет украинской артиллерии стрелять по мирным населенным пунктам, где «разместили свои позиции боевики ЛДНР». Риторика 2014 года у украинских командиров не меняется. В то же время Сырский поведал, что ВСУ теперь имеет перехваченное тактическое преимущество. О победе украинского войска протрубил и «военный аналитик» Юрий Мисягин, сообщивший, что 54-я ОМБР заняла новые стратегические позиции.
Таким образом, пока в госпиталях корчатся от боли десятки человек, а матери заказывают гробы, руководство армии и государства продолжает врать. Более того, не исключено, что перемещение техники на юго-запад — это преддверие новой атаки, вероятнее всего на Докучаевск и Еленовку, где расположена большая железнодорожная станция.
О готовности начать наступление на Докучаевск украинские военные эксперты говорили ещё в начале ноября, теперь, возможно, план будет приведен в действие. В СМИ уже вброшена информация, что «население Докучаевска традиционно поддерживало Украину» и помогало «батальону «Азов» громить российские войска». А «говорящая каска АТО» Дмытро Тымчук проговорился, заявив, что после Светлодарской дуги силы ДНР будут наступать именно у Докучаевска.
Активность ВСУ объясняется одним – на фоне полосы провалов (трудности с газом, недосягаемый безвиз, разгул уголовщины и импотенция МВД) режиму крайне нужна хотя бы маленькая, но реальная победа.
Война остаётся единственной скрепой власти и части населения, а на войне нужны победы. Украинские чернозёмы продолжают удобряться кровью граждан Украины.
Андрей Уваров
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