Конференция «Мусульманский Восток на исторических рубежах России» прошла в Институте Востоковедения РАН

19.12.2016 17:37:34

12,14 декабря в Москве в Институте Востоковедения (ИВ) РАН прошла научная конференция «Мусульманский Восток на исторических рубежах России», в работе которой принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев. Он выступил на одном из секционных заседаний с докладом «К проблеме возрождения тасаввуфа на постсоветском пространстве», вызвавшем неподдельный интерес и многочисленные вопросы взыскательной академической аудитории.

На мероприятии выступили также заместитель директора ИВ РАН, доктор исторических наук, профессор Вячеслав Белокреницкий, заведующий сектором Пакистана Центра изучения Ближнего и Среднего Востока (ЦИ БСВ) ИВ РАН, кандидат экономических наук Сергей Каменев, заведующая сектором Турции ЦИ БСВ, кандидат экономических наук Наталья Ульченко, профессор РГГУ, заведующий сектором Афганистана, кандидат исторических наук Рамазан Дауров и др.

Это четвертая по счету из числа проводимых раз в два года сугубо научных конференций, которые посвящены рассмотрению актуальных вопросов, относимых к Мусульманскому Востоку на исторических рубежах России.

Первая прошла в 2010 году. На ней заведующий отделом исламских исследований «дебютировал» с докладом о пакистанском суфие прошлого Гуламе Хабибе и его тарикате Накшбандийя-Муджадидийя. Выступления на последующих конференциях также были посвящены различным аспектам деятельности указанного тариката, в т.ч. и возможностям использования его позитивного потенциала для борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом.

Следует отметить высокий уровень организации этих мероприятий, проводимых Центром изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН, который курирует заместитель директора Института по науке, доктор исторических наук, профессор Вячеслав Белокреницкий.

Значимым событием являются и издаваемые после каждой конференции хорошо оформленные сборники ее материалов. Один из них, после окончания первого дня конференции был вручен Ильдару Сафаргалееву Вячеславом Белокреницким. В ходе состоявшейся беседы в его рабочем кабинете заместитель директора Института Востоковедения презентовал также заведующему отделом исламских исследований Института стран СНГ книгу своих избранных публикаций, которые были приурочены к 75-летнему юбилею ученого и 50-летию его научной деятельности, а также редкую и весьма информативную монографию своей «ученицы», кандидата политических наук Ольги Черкизовой «Исламский радикализм и экстремизм в Пакистане в конце XX – начале XXI в.».

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