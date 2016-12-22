Лидеры России и Казахстана 26 декабря обсудят международные вопросы

19.12.2016 15:55:37

Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев на саммите Высшего ВЕЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге обсудят актуальные международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник. Передает РИА «Новости».

«Российский и казахский лидеры обсудят актуальные двусторонние и международные вопросы», — говорится в сообщении.

Высший Евразийский экономический совет и сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности пройдут 26 декабря в Санкт-Петербурге.

На саммите лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы.

Также планируется подписание ряда документов. В частности, ожидается, что будет принят Таможенный кодекс ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС, Высший Евразийский экономический совет на заседании также рассмотрит вопрос о возможности заключения соглашения о зоне свободной торговли с Ираном.

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