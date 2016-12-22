XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Рубрика / Общество

Русская община Латвии: националисты страны действуют против государства


19.12.2016 15:51:02

Русская община Латвии (РОЛ) ответила на резолюцию съезда Национального объединения (НО) «о необходимости способствовать выезду из страны русскоязычных, которые не согласны с определенной интерпретацией понятия национального государства». В информационном письме общины подчеркивается, что данные заявления способствуют ослаблению страны и носят антигосударственный характер.

Представители РОЛ отметили, что русскоязычные жители Латвии, как и весь латвийский народ, имеют право на свободу совести и убеждений, и не обязаны соглашаться с сомнительными интерпретациями одной из политических партий. Согласно их заявлению, дискриминационная политика в долгосрочной перспективе всегда приводила к ослаблению стран и потери ими своей независимости. С этой точки зрения, РОЛ интерпретировала резолюцию съезда НО о депортации из страны «нелояльных» русскоязычных, не только как проявление ксенофобии, но и как имеющую антигосударственный характер.

«Русскоязычные жители как коренной народ Латвии проживали здесь до провозглашения Латвийской республики и пережили множество политических режимов – демократию, авторитаризм, тоталитаризм, войну и мир. Этот исторический опыт является основой для твердого убеждения, что государство не должно лезть в частную жизнь, не должно определять, где и как жить гражданам, а в нашем случае и негражданам», – заявил председатель Русской общины Латвии Владимир Соколов.

Ранее РОЛ уже высказывала опасение по поводу необдуманных заявлений органов госбезопасности, в которых культурно-просветительская деятельность организаций нацменьшинств была отнесена к угрозам национальной безопасности. Как сообщили представители общины, секретарь Совета по национальной безопасности и советник президента Янис Кажоциньш заверил РОЛ, что сохранение русского языка и культуры не является ни угрозой сплоченности латвийского общества, ни конституционному устройству страны.

«Надеемся, что здравый смысл и стремление к интеграции общества все же возобладают над предвыборными настроениями и составители политических документов воздержатся от неоднозначных популистских заявлений», – резюмировала свой ответ на резолюцию съезда НО Русская община Латвии.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии

Артём Скрипник от сделок отказался

Тернистый путь русского антифашиста в Эстонии

Корреспондент EADaily пообщался с эстонскими антифашистами, подвергшимися преследованиям со стороны властей своего государства за организацию акции «Бессмертный полк».

В МИД России обсуждают вопрос о безвизовом въезде в Россию «неграждан» из Латвии и Эстонии

Мы не признаем правомочности этого судилища!

Выступление К.Ф. Затулина на пленарном заседании Государственной Думы РФ 9 ноября 2016 года по вопросу принятия заявления о судебном процессе по так называемому делу 13 января о событиях 1991 года в Литве.

Проект Заявления о суде по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве одобрен Госдумой

Для того, чтобы в Латвии стать латышом, мало знать латышский язык

Стать латышом из нелатыша непросто.

Чистилище для соотечественника

Заметки русского переселенца из Латвии

Граждане РФ в Эстонии обеспокоены законом о валютных резидентах

К 25-летию ликвидации всеобщего избирательного права

Итог ликвидации всеобщего избирательного права - недемократическое и антинародное государство

В Латвии будут увольнять «нелояльных» учителей

В Латвии будут увольнять «нелояльных» учителей 

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.