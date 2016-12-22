Русская община Латвии: националисты страны действуют против государства

19.12.2016 15:51:02

Русская община Латвии (РОЛ) ответила на резолюцию съезда Национального объединения (НО) «о необходимости способствовать выезду из страны русскоязычных, которые не согласны с определенной интерпретацией понятия национального государства». В информационном письме общины подчеркивается, что данные заявления способствуют ослаблению страны и носят антигосударственный характер.

Представители РОЛ отметили, что русскоязычные жители Латвии, как и весь латвийский народ, имеют право на свободу совести и убеждений, и не обязаны соглашаться с сомнительными интерпретациями одной из политических партий. Согласно их заявлению, дискриминационная политика в долгосрочной перспективе всегда приводила к ослаблению стран и потери ими своей независимости. С этой точки зрения, РОЛ интерпретировала резолюцию съезда НО о депортации из страны «нелояльных» русскоязычных, не только как проявление ксенофобии, но и как имеющую антигосударственный характер.

«Русскоязычные жители как коренной народ Латвии проживали здесь до провозглашения Латвийской республики и пережили множество политических режимов – демократию, авторитаризм, тоталитаризм, войну и мир. Этот исторический опыт является основой для твердого убеждения, что государство не должно лезть в частную жизнь, не должно определять, где и как жить гражданам, а в нашем случае и негражданам», – заявил председатель Русской общины Латвии Владимир Соколов.

Ранее РОЛ уже высказывала опасение по поводу необдуманных заявлений органов госбезопасности, в которых культурно-просветительская деятельность организаций нацменьшинств была отнесена к угрозам национальной безопасности. Как сообщили представители общины, секретарь Совета по национальной безопасности и советник президента Янис Кажоциньш заверил РОЛ, что сохранение русского языка и культуры не является ни угрозой сплоченности латвийского общества, ни конституционному устройству страны.

«Надеемся, что здравый смысл и стремление к интеграции общества все же возобладают над предвыборными настроениями и составители политических документов воздержатся от неоднозначных популистских заявлений», – резюмировала свой ответ на резолюцию съезда НО Русская община Латвии.

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