Словно войны в апреле и не было

19.12.2016 15:12:39

Достигнутые после апрельской войны в зоне нагорно-карабахского конфликта между главами Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге договоренности не подают признаков жизни. В то время, как Армения всячески отказывается участвовать в содержательных дискуссиях по разрешению карабахского конфликта, пока не выполнены венские договоренности, обвиняя в их пробуксовке Баку, азербайджанские власти предлагают сразу перейти к конкретным шагам по разрешению конфликта, как будто апрельской войны и вовсе не было. Ситуация патовая. Стороны в стиле «мегафонной дипломатии» выступают с громкими заявлениями и обвинениями в адрес друг друга, а воз и ныне там — у опасной черты скатывания к вооруженному столкновению.

При этом посредники из МГ ОБСЕ — сопредседатели группы Россия, Франция и США — постепенно склоняются к тому, чтобы столкнуть процесс с мертвой точки, игнорируя выполнение некоторых пунктов венских и петербургских договоренностей.

После апрельской войны президент Армении Серж Саргсян заявил, что не видит смысла в переговорах, пока на передовой линии гибнут солдаты. После этого главы Армении и Азербайджана при посредничестве США и России провели встречи в Вене и Санкт-Петербурге, в результате которых договорились осуществить ряд мер, перед тем как приступить к переговорам по непосредственному урегулированию. Речь идет об абсолютном соблюдении режима перемирия между конфликтующими сторонами, размещении спецприборов слежки и создании механизма расследования инцидентов на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, а также увеличении штата офиса постоянного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, который осуществляет мониторинг на передовой.

В настоящее время, похоже, сопредседателей МГ ОБСЕ — Россию, США и Францию тоже не особо сильно заботит судьба венских договорённостей. Им нужен хоть какой-то сдвиг там, где это возможно. По логике посредников, это лучше, чем новая вспышка масштабного насилия. Призрак апрельской войны все еще бродит по зоне конфликта, и в этих условиях сопредседатели по итогам недавнего саммита ОБСЕ в Гамбурге выступили с заявлением, в котором призвали президентов Армении и Азербайджана «напрямую начать переговоры по урегулированию конфликта». Главы МИД МГ ОБСЕ Сергей Лавров, Жан-Марк Эйро и Джон Керри выразили обеспокоенность по поводу продолжающихся военных инцидентов и сведений об использовании тяжелых вооружений, решительно осудив применение насилия и угрозы насилия. Они также осудили «зверства в отношении мирного населения».

Получается, выдвинутые Ереваном требования обеспечить «нормальные условия» (механизмы прописаны в венских договорённостях) для введения переговоров по Карабаху, постепенно, в том числе и для посредников, становятся неактуальными. По крайней мере, не настолько, чтобы зацикливаться на них. Именно этот месседж российские высокопоставленные дипломаты на недавней встрече Клуба друзей фонда Горчакова в Москве пытались донести до участников. Поскольку встречи проводились в режиме «чатем-хауса» (участники дискуссии вправе использовать полученную информацию, но при этом не ссылаться ни источник), мы попытаемся обрисовать суть текущей картины, без конкретизации источников.

В настоящее время, как было отмечено на встрече Клуба друзей фонда Горчакова в Москве, основные обсуждения идут по решению вопроса об увеличении количества сотрудников офиса Каспшика, что, похоже, тоже нелегкая задача.

«Мы обсуждаем вопрос увеличения количества сотрудников офиса Каспшика. Речь на самом деле о смешной цифре. Их сейчас 7, и должно быть увеличено до 14. Однако всё упирается в проблему их географической локации. Армянская сторона настаивает, чтобы они быть размещены непосредственно на передовой линии, а Баку заявляет, что он согласился лишь на увеличение количества штата офиса Каспшика, но не на их размещение на линии соприкосновения. В Баку отмечают, что они должны быть размещены в Ереване, Тбилиси и Баку, и при необходимости приезжать к линии в целях мониторинга. Между тем, не думаю, что стоит сильно воодушевляться решением этого вопроса, а если он не решиться, делать из этого трагедию», — отметил высокопоставленный российский дипломат.

В настоящее время, на взгляд российской стороны, а этот подход разделяют и другие посредники по МГ ОБСЕ, необходимо отойти от резких публичных заявлений и попытаться решить «проблему в тишине». «Проблема решается не заявлениями, а в тишине. Необходимо, сесть за стол переговоров, договариваться на счет путей разрешения конфликта», — было отмечено на встрече Клуба друзей фонда Горчакова. Как само заявление глав МИД стран посредников, так и высказанные мнения российских дипломатов — прямой намёк на то, что сейчас критиковать стороны (точнее одну из сторон) за невыполнение венских договоренностей, контрпродуктивно, и необходимо отойти от этой риторики. Прислушается ли Ереван к этим призывам или нет, покажет время. Но то, что главы МИД Армении и Азербайджана встретились недавно в Гамбурге, а после этого было анонсировано о возможной встрече на уровне Саргсян-Алиев, уже кое-что значит.

Между тем, даже если президенты Армении и Азербайджана начнут проводить регулярные встречи и отбросят в сторону милитаристскую риторику, говорить о скором разрешении конфликта вряд ли возможно. И апрельская эскалация лишь снизила эти и так невысокие шансы. «Дело в том, что обе стороны конфликта не чувствуют себя в безопасности. Предпринимаемые ими меры по усилению своей безопасности только обостряют ситуацию и углубляют конфликтность в регионе. Этот феномен мы видели весной. С одной стороны Азербайджан чувствует, что переговорный процесс не ведет к успеху, нет никакого прогресса, а с другой стороны Армения чувствует растущую угрозу со стороны Азербайджана. В этом контексте возможности для компромисса, если до этого были довольно узкими, то сейчас сузились еще больше. Остановить эскалацию конфликта могут только переговоры, Минский процесс. Сейчас Россия довольно активно лоббирует свои новые предложения в этом формате», —сказал британский аналитик, эксперт по карабахскому конфликту Томас де Ваал.

На его взгляд, в настоящее время ведущую роль в процессе разрешения конфликта играет глава МИД России Сергей Лавров, однако этого недостаточно, чтобы форсировать переговорный процесс. «Местный фактор в этом конфликте всегда сильнее. Говорят, что у Лаврова довольно изящный план, это модификация старых идей. Говорят, что есть поддержка со стороны США и Франции, но не чувствуется, что сами конфликтующие стороны готовы идти на последний шаг. Что касается армянской стороны, есть фактор апрельской войны. Для нее сейчас трудно пойти на компромисс, когда есть этот неблагоприятный фон. Есть также внутриполитический фактор — события лета этого года по захвату полицейского гарнизона в Ереване вооруженной группой „Сасна црер“ и пр. Президент Армении Серж Саргсян — и так очень осторожный политик, тем более сейчас он не чувствует, что настало время, чтобы активно заняться этой проблемой», — заключил он.

Аршалуйс Мгдесян

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