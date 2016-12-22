Спецоперация в Актобе. Террористы бросают очередной вызов

19.12.2016 15:07:12

Главным событием предпраздничной недели (16 декабря Казахстан отметил День независимости), взволновавшим казахстанцев, стала спецоперация, проведенная в пригороде Актобе (бывший Актюбинск) на предприятии ТОО «Актобе нефтепереработка».

Следует напомнить, что Западный Казахстан – довольно неспокойный регион, в котором активность деструктивных сил проявляется весьма часто. Можно вспомнить взрыв у здания департамента Комитета национальной безопасности весной 2011 г., убийство полицейских в Темирском районе летом того же года, арест приверженцев нетрадиционных религиозных течений, убивших криминального авторитета в июле 2011 г., нападение на сотрудников дорожной полиции летом 2012 г. и, наконец, атаку на оружейные магазины и воинскую часть 5 июня текущего года.

Еще несколько событий, классифицируемых как террористические акты, произошли в соседней Атырауской области. Это использование самодельного взрывного устройства (СВУ) возле зданий акимата (орган исполнительной власти) и прокуратуры Атырау осенью 2011 г., взрыв в частном доме во время изготовления СВУ осенью 2012 г. и последовавшая за ним спецоперация в п. Кульсары, а также спецоперация в дачном товариществе «Коктем», в ходе которой были уничтожены четыре террориста.

Спецоперация 7 декабря. Официальный взгляд

Спецоперация, проведенная 7 декабря, была довольно масштабной. В пресс-релизе КНБ она описывается следующим образом: «7 декабря т.г. Комитетом национальной безопасности совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел в Актюбинской области и ряде других регионов страны начата масштабная спецоперация по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ряд лиц, подозреваемых в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами. Помимо этого, арестовано несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального салафизма, которая оказывала т.н. «криминальное» покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти.

В настоящее время проводятся обыски по местам их проживания, а также на ряде предприятий, по предварительным данным, занимающихся легализацией краденой нефти. О результатах расследования будет сообщено дополнительно».

К сожалению, до сегодняшнего дня никакой значимой дополнительной информации от официальных органов не поступило. Как следствие, возникло несколько версий произошедшего события.

Версия первая: криминально-экстремистская

То, что хищения нефти и нефтепродуктов являются одним из источников доходов организованной преступности и религиозных радикалов, – факт общеизвестный. Незаконные «врезки» в трубопроводы, махинации с отчетностью, кустарная переработка нефти в т.н. «нефтесамоварах» – преступления, характерные для всех нефтедобывающих стран. Они представляют большую проблему для национальной безопасности в социальной, экономической, экологической, общественной сферах. Доходы от незаконного нефтебизнеса могут направляться на поддержку преступных сообществ, коррумпирование власти, финансирование террористических группировок.

Подтверждает данную версию и задержание в Алматы криминального авторитета Еркина Избасарова, лидера ОПГ «Четыре брата», произошедшее практически параллельно со спецоперацией в Актобе. По некоторым данным, эта ОПГ, помимо прочего, контролирует сеть бензозаправок в Казахстане и России, что укладывается в логику криминальной версии.

Кстати, о причастности казахстанских религиозных экстремистов к незаконному нефтебизнесу было известно давно. Например, спецоперация в поселке Шубарши Темирского района Актюбинской области 28 июня 2011 г., о которой мы упомянули в начале, по мнению, озвученному правоохранительными органами, была следствием «криминальных разборок ОПГ, воровавших нефть». Но одновременно была озвучена неофициальная трактовка событий – война ваххабитской общины против власти. В 2011 г. силовики, видимо, не желая волновать общественность, не стали акцентировать внимание на причастности к этому делу деструктивных религиозных организаций. Спустя пять лет, когда терроризм окончательно перешел из разряда потенциальных в группу непосредственных угроз национальной безопасности страны, силовые органы стали решать проблемы жестко и быстро.

Версия вторая: конкурентно-элитарная

Учитывая неизбежный транзит власти в Казахстане, большинство предстоящих событий будет, так или иначе, рассматриваться сквозь призму этого процесса. Но описываемый нами случай качественно иной.

Освещая данную тему, казахстанские СМИ нашли весьма интересные факты. Выяснилось, что руководителем ТОО «Актобе нефтепереработка» является Ильяс Тасмагамбетов – племянник вице-премьера РК Имангали Тасмагамбетова. Будет уместно добавить, что Имангали Тасмагамбетов во внутриказахстанской неформальной «табели о рангах» считается «политическим тяжеловесом» и его фамилия постоянно фигурирует в списке потенциальных преемников действующего президента. Его резюме говорит само за себя: премьер-министр, государственный секретарь, руководитель администрации президента, аким (мэр) Алматы, аким Астаны, министр обороны.

Это вносит некую интригу. Первый возникающий вопрос – насколько объективно и глубоко КНБ республики, возглавляемое другим «политическим тяжеловесом» Каримом Масимовым, также присутствующим в списке потенциальных преемников, сможет расследовать это дело? И соответственно, второй – не являются ли эти события проявлением борьбы за власть между элитными группами?

Дело на миллиард

На днях городской суд Актобе огласил дополнительные подробности этого дела. Выяснилось, что в ОПГ, действовавшую в Актюбинской области с 2013 г., входили сотрудники правоохранительных органов. Всего по данному делу было задержано 13 человек, в том числе названный нами Е. Избасаров с водителем и телохранителем, а также двое водителей бензовозов, осуществлявших перевозку незадокументированной нефти из поселка Шубаркудук в Актобе на нефтеперерабатывающие предприятия. Кубометр нефти продавали по 35 тысяч тенге. Всего было реализовано 40 тыс. кубометров на 1 млрд. 400 млн. тенге.

Сухой остаток

Какая бы версия ни оказалась в итоге правдивой, эта ситуация в очередной раз подтвердила выводы казахстанских экспертов о сращивании криминала и религиозного экстремизма, звучащие уже много лет. По мнению исследователей, основное сращивание экстремистов и организованной преступности происходит в пенитенциарных учреждениях. Удачно сочетая «воровской закон» и радикальную религиозную риторику, экстремисты смогли создать привлекательную для криминала «идеологию», оправдывающую деструктивные, противозаконные действия. Так, например, часть полученных нечестным трудом средств по-прежнему отправляется в «общак», но теперь это подается как «зякят», т.е. обязательный налог в пользу бедных, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама. Деньги, полученные от рэкета, становятся «джизья», т.е. налогом с иноверцев. Все это позволяет криминалу позиционировать себя не как жуликов, а как правоверных мусульман. Т.е. создана своего рода исламская модель «индульгирования» грехов.

Эксперты также говорят о том, что радикалы предпринимают попытки монополизировать отдельные виды бизнеса, в том числе торговлю автомобильными запчастями или подержанными мобильными телефонами. Больше всего это практикуется на западе страны, а также в Карагандинской области, в городах Жесказгане и Сатпаеве.

Все это должно серьезно встревожить государственные органы, поскольку, нападая на сотрудников силовых органов, других государственных служащих или родственников высокопоставленных чиновников, занимающихся бизнесом, экстремисты бросают вызов действующей власти.

Антон Морозов

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