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Рубрика / Безопасность
Американская тактика ВСУ опять себя не оправдала
|19.12.2016 14:58:13
Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на всем протяжении так называемой «светлодарской дуги» в общем направлении на Дебальцево. Все атаки были отбиты с большими потерями для ВСУ, но это оказалось едва ли не самым крупным наступлением украинцев на направлении, которое уже стало для них роковым. При этом в их действиях явно прослеживались американские уроки.
В воскресение ВСУ выдвинулись усиленными ротными группами по направлению к Логвиново и Калиновке по уже проторенной дороге. Словно бы дело происходило летом, 54-я бригада по отработанной ранее схеме попыталась приблизиться к передовым позициям ВСН по открытой местности. Наступление предваряла активная артиллерийская подготовка, которая была слышна не только в Углегорске, но и в самом Дебальцево. После этого ВСУ вывели на позиции насколько БТР, чтобы подавить или хотя бы «пригнуть» оборону ВСН пулеметным огнем, а в обнаруженные слабые места запустить штурмовые группы. Эти группы были доставлены на передовую на БМП, что их и сгубило: ВСН не залегли в окопах, а встретило штурмовиков гранатометами, что и привело к большим потерям наступающей стороны.
Согласно данным на вечер того же дня, выдвинутые украинцами БТР были уничтожены, а штурмовые группы попали под огонь обороны. После этого попытка прорыва задохнулась естественным путем, ведь уложить в траншеи бойцов Новороссии не удалось.
Путаница с определением места событий в СМИ (где-то это Калиново, где-то Калиновка) произошла из-за того, что источником информации выступила пресс-служба ЛНР. В зоне ответственности Луганска есть населенный пункт Калиново, расположенный неподалеку от КПП «Алмазово», который, согласно последним договоренностям, предполагается превратить в демилитаризованную зону. По данным из Луганска, бои в их зоне ответственности продолжаются, но оборона у Дебальцево в зону ответственности ЛНР не попадает – это уже разговор про ДНР. А в ДНР действует цензура военной информации, которая должна была положить конец самодеятельности предыдущих двух лет. Потому официальная информация о боях на «светлодарской дуге» практически не поступала, и сообщения от имени Народной милиции ЛНР стали единственным источником, помимо панических украинских криков об очередной зраде.
Сейчас в Донбассе очень холодно, в районе Дебальцево к вечеру температура опускалась до минус 18 градусов, в таких условиях украинские войска в наступление обычно не идут. Но в воскресенье в бой были введены подкрепления 54-й бригады из-под Артемовска, которые и атаковали луганское Калиново со стороны Попасной. Давление на луганский участок – это тоже нечто новое в украинской тактике. Очевидно, они пытаются отвлечь часть сил из-под Дебальцево на левый фланг, который до этого считался второстепенным и относительно спокойным участком. В таком контексте попытка продвинуться в лоб на Логвиново-Калиновка выглядит как разведка боем, а вот столкновение под луганским Калиновым – куда более серьезной проверкой.
Милиция ЛНР не всегда координируется с донецкими частями на стыке их ответственности, потому направление с Попасной и Трехизбёнки постоянно провисало, но до 18 декабря ВСУ не слишком давили на этот район. Постоянные проблемы с «нейтралкой» в районе Попасной считались обычным делом. Сейчас же стало понятно, что попытки в лоб пробить оборону на «светлодарской дуге» ВСУ будет подкреплять попытками продавить луганскую оборону – и обойти позиции ВСН у Санжаровки с фланга.
Потери 54-й бригады оказались настолько большими, что попытка наступления была быстро свернута. К 19.00 ВСУ отошли на прежние позиции к Светлодарску и Луганскому у минометного укрепрайона на берегу светлодарского водохранилища (название села Луганское тоже смущать не должно – это зона ответственности ДНР). Речь может идти о нескольких десятках убитых военнослужащих 54-й бригады, поскольку было сожжено три БМП, шедших в атакующем строю. Наступление через огневое подавление опять себя не оправдало даже с учетом активной работы артиллерии. Да, украинская сторона применяла все виды артиллерии о 122-го до 152-го калибра, и забудем о деталях соглашений о прекращении огня. Ответный огонь был открыт, поскольку выбора не было.
Вообще, тактика огневого подавления – это явное влияние американской подготовки, не слишком творчески перенесенной в донбасские реалии. Предполагается, что несколько бронемашин должны заставить противника замереть в окопах под пулеметным дождем хотя бы на полчаса, после чего в эту зону отправляется пехота на БМП, которые ее доставляют на передовую с тыла. Это действительно работало в начале 90-х годов на Кавказе, когда подавить и один БТР было проблемой – он мог стоять на ближайшем холме и поливать город свинцом, не достанешь. Но сейчас и в Донбассе это форменная глупость.
Отправка на передовую пехоты на «ногами», а на БМП (как бы аналог «Брэдли») из той же оперы – изначально вся американская тактическая схема наступления строилась именно на «Брэдли», которые должны были доставлять пехоту к передовой. В донецких реалиях это самоубийство, поскольку «неподавленная» оборона не будет смиренно ждать, пока БМП подвезут так называемые штурмовые группы. Их попросту сожгут, что и произошло.
Если попытаться продлить тактическую мысль украинского командования, они явно придут к идее увеличения «огня на подавления», что автоматически выведет их из соглашения о прекращении огня. Им потребуются РЗСО и тяжелые ракеты, что зимой, кстати, не так продуктивно, как кажется.
С другой стороны, Киев может сделать вид, что ничего не произошло и затаится на некоторое время. Переброску подкрепления 54-й бригады на передовую можно объяснить ротацией, хотя эта многострадальная бригада, в конце концов, не резиновая. Она и так размазана по довольно большому фронту и несет немотивированные потери, выполняя, в том числе, не свойственные ей патрульные функции в артемовской промзоне. А все эти «разведки боем» и прощупывания обороны ВСН только ослабляют бригаду, которую нечем заменить – боевое расписание ВСУ устроено так, что на передовой практически невозможно сейчас произвести реальную, а не бумажную ротацию частей.
Еще одна такая «зрада» – и от позиций на «светлогорской дуге» просто ничего не останется. Кроме, конечно, оборонительных позиций у минометного района, который не движется, потому что не может. Пилить сук, на котором сидишь – это тоже особенность ВСУ. А дятел – их талисман.
Евгений Крутиков
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