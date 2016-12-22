Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Рубрика / Безопасность

Американская тактика ВСУ опять себя не оправдала


19.12.2016 14:58:13

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на всем протяжении так называемой «светлодарской дуги» в общем направлении на Дебальцево. Все атаки были отбиты с большими потерями для ВСУ, но это оказалось едва ли не самым крупным наступлением украинцев на направлении, которое уже стало для них роковым. При этом в их действиях явно прослеживались американские уроки.

В воскресение ВСУ выдвинулись усиленными ротными группами по направлению к Логвиново и Калиновке по уже проторенной дороге. Словно бы дело происходило летом, 54-я бригада по отработанной ранее схеме попыталась приблизиться к передовым позициям ВСН по открытой местности. Наступление предваряла активная артиллерийская подготовка, которая была слышна не только в Углегорске, но и в самом Дебальцево. После этого ВСУ вывели на позиции насколько БТР, чтобы подавить или хотя бы «пригнуть» оборону ВСН пулеметным огнем, а в обнаруженные слабые места запустить штурмовые группы. Эти группы были доставлены на передовую на БМП, что их и сгубило: ВСН не залегли в окопах, а встретило штурмовиков гранатометами, что и привело к большим потерям наступающей стороны.

Согласно данным на вечер того же дня, выдвинутые украинцами БТР были уничтожены, а штурмовые группы попали под огонь обороны. После этого попытка прорыва задохнулась естественным путем, ведь уложить в траншеи бойцов Новороссии не удалось.

Путаница с определением места событий в СМИ (где-то это Калиново, где-то Калиновка) произошла из-за того, что источником информации выступила пресс-служба ЛНР. В зоне ответственности Луганска есть населенный пункт Калиново, расположенный неподалеку от КПП «Алмазово», который, согласно последним договоренностям, предполагается превратить в демилитаризованную зону. По данным из Луганска, бои в их зоне ответственности продолжаются, но оборона у Дебальцево в зону ответственности ЛНР не попадает – это уже разговор про ДНР. А в ДНР действует цензура военной информации, которая должна была положить конец самодеятельности предыдущих двух лет. Потому официальная информация о боях на «светлодарской дуге» практически не поступала, и сообщения от имени Народной милиции ЛНР стали единственным источником, помимо панических украинских криков об очередной зраде.

Сейчас в Донбассе очень холодно, в районе Дебальцево к вечеру температура опускалась до минус 18 градусов, в таких условиях украинские войска в наступление обычно не идут. Но в воскресенье в бой были введены подкрепления 54-й бригады из-под Артемовска, которые и атаковали луганское Калиново со стороны Попасной. Давление на луганский участок – это тоже нечто новое в украинской тактике. Очевидно, они пытаются отвлечь часть сил из-под Дебальцево на левый фланг, который до этого считался второстепенным и относительно спокойным участком. В таком контексте попытка продвинуться в лоб на Логвиново-Калиновка выглядит как разведка боем, а вот столкновение под луганским Калиновым – куда более серьезной проверкой.

Милиция ЛНР не всегда координируется с донецкими частями на стыке их ответственности, потому направление с Попасной и Трехизбёнки постоянно провисало, но до 18 декабря ВСУ не слишком давили на этот район. Постоянные проблемы с «нейтралкой» в районе Попасной считались обычным делом. Сейчас же стало понятно, что попытки в лоб пробить оборону на «светлодарской дуге» ВСУ будет подкреплять попытками продавить луганскую оборону – и обойти позиции ВСН у Санжаровки с фланга.

Потери 54-й бригады оказались настолько большими, что попытка наступления была быстро свернута. К 19.00 ВСУ отошли на прежние позиции к Светлодарску и Луганскому у минометного укрепрайона на берегу светлодарского водохранилища (название села Луганское тоже смущать не должно – это зона ответственности ДНР). Речь может идти о нескольких десятках убитых военнослужащих 54-й бригады, поскольку было сожжено три БМП, шедших в атакующем строю. Наступление через огневое подавление опять себя не оправдало даже с учетом активной работы артиллерии. Да, украинская сторона применяла все виды артиллерии о 122-го до 152-го калибра, и забудем о деталях соглашений о прекращении огня. Ответный огонь был открыт, поскольку выбора не было.

Вообще, тактика огневого подавления – это явное влияние американской подготовки, не слишком творчески перенесенной в донбасские реалии. Предполагается, что несколько бронемашин должны заставить противника замереть в окопах под пулеметным дождем хотя бы на полчаса, после чего в эту зону отправляется пехота на БМП, которые ее доставляют на передовую с тыла. Это действительно работало в начале 90-х годов на Кавказе, когда подавить и один БТР было проблемой – он мог стоять на ближайшем холме и поливать город свинцом, не достанешь. Но сейчас и в Донбассе это форменная глупость.

Отправка на передовую пехоты на «ногами», а на БМП (как бы аналог «Брэдли») из той же оперы – изначально вся американская тактическая схема наступления строилась именно на «Брэдли», которые должны были доставлять пехоту к передовой. В донецких реалиях это самоубийство, поскольку «неподавленная» оборона не будет смиренно ждать, пока БМП подвезут так называемые штурмовые группы. Их попросту сожгут, что и произошло.

Если попытаться продлить тактическую мысль украинского командования, они явно придут к идее увеличения «огня на подавления», что автоматически выведет их из соглашения о прекращении огня. Им потребуются РЗСО и тяжелые ракеты, что зимой, кстати, не так продуктивно, как кажется.

С другой стороны, Киев может сделать вид, что ничего не произошло и затаится на некоторое время. Переброску подкрепления 54-й бригады на передовую можно объяснить ротацией, хотя эта многострадальная бригада, в конце концов, не резиновая. Она и так размазана по довольно большому фронту и несет немотивированные потери, выполняя, в том числе, не свойственные ей патрульные функции в артемовской промзоне. А все эти «разведки боем» и прощупывания обороны ВСН только ослабляют бригаду, которую нечем заменить – боевое расписание ВСУ устроено так, что на передовой практически невозможно сейчас произвести реальную, а не бумажную ротацию частей.

Еще одна такая «зрада» – и от позиций на «светлогорской дуге» просто ничего не останется. Кроме, конечно, оборонительных позиций у минометного района, который не движется, потому что не может. Пилить сук, на котором сидишь – это тоже особенность ВСУ. А дятел – их талисман.

Евгений Крутиков

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы по теме дня "Донбасс: замороженный конфликт"

Жажда котла. Зачем ВСУ попытались прорваться к Дебальцево

Самые масштабные в этом году боевые действия в Донбассе развернулись 18-21 декабря на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Официально стороны традиционно обвинили в нападении друг друга, однако первые расследования по горячим следам показали, что спецоперацию затеял именно Киев. Чего хотели достичь командиры ВСУ, как разворачивались события и что будет дальше

Украинские силовики бегут от Дебальцево, зализывать раны

Украинские силовики во время неудачной наступательной операции на Дебальцево понесли крупные потери.

Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии

Артём Скрипник от сделок отказался

Что происходит в Дебальцево?

Последние дни были отмечены резкой эскалацией конфликта на Юго-Востоке Украины, особенно на дебальцевском направлении.

Украина устроила провокацию под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год

Украина устроила кровавую провокацию с попыткой прорыва войск под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

Под Дебальцево вторые сутки идут бои

Украина удобряет землю кровью своих граждан

Особо культивируемый на Украине праздник «Святого Мыколая» командование ВСУ, а точнее 54-й отдельной механизированной бригады (командир подполковник Владимир Горбатюк) решило отпраздновать атакой на позиции ополчения ЛНР в районе Дебальцево – населённого пункта, оставившего у карательной армии траурные воспоминания. История зимы 2015 года повторилась, хотя и в меньших масштабах, зимой 2016-го.

Попытки ВСУ прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево провалились

Порошенко пошел на беспрецедентную подлость

Вчерашний расстрел украинскими военными мирных жителей в пассажирском автобусе на КПП «Майорское» — доказательство беспрецедентной подлости Петра Порошенко, которые продолжает саботировать Минские соглашения, отказываясь прекращать АТО и отводить армию с Донбасса, считает политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

Украинские войска обстреляли пассажирский автобус, есть жертвы

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.