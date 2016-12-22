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Рубрика / Экономика

Дебет и кредит «ПриватБанка»


19.12.2016 14:53:58

Национализация ПриватБанка – это история о том, как олигархия удовлетворила свою половую страсть к украинскому народу самыми неестественными способами.

Судите сами, гешефт Коломойского:

1. Если верить Гонтаревой, то 97% кредитного портфеля ПриватБанка банк выдал своему же руководству, т.е. менеджмент банка готовился к национализации и обчистил банк;

2. НБУ не знает, будет ли работать Приват24 – главная фишка банка и чиновники НБУ не знают, кому принадлежит Приват24. Наверняка, даже не ясно, где находятся серверы. Гонтарева подсластила пилюлю: Приват24 – «это такой маркетинговый ход»;

3. Прибыль от деятельности банка, несомненно, выводилась в офшоры – иначе работать украинская олигархия не умеет.

Таким образом, Коломойский просто уходит в кэш и избавляется от ограбленного им же актива.

Не останется в проигрыше власть в лице Гонтаревой и Порошенко:

1. Устраняется конкурент в виде ПриватБанка;

2. Паника среди физических и юридических лиц – у последних «замёрзли» платежи – будет и дальше шириться – люди привыкли, что их регулярно обманывают и не верят никому, поэтому, в итоге, из Привата уйдёт бизнес и вкладчики. Уйдут в банки Порошенко и Гонтаревой;

3. Спасать банк будут за счёт государственных денег, а затем его, если верить официальным заявлениям, продадут или же, просто постепенно убьют, растащив на части. Среди выгодополучателей будут приближенные к власти лица;

4. Позиции Коломойского будут предельно ослаблены, впрочем, учитывая тот факт, что главный субъект управления на Украине – посольство США, а хаос продолжит нарастать, то его это не должно сильно огорчить. Порошенко устраняет конкурента и грабит государство, спасая убыточный актив Коломойского.

В чистом проигрыше остаются граждане Украины и вкладчики банка:

1. Если их деньги и не пропадут, то им здорово помотают нервы – непременно будут вводить ограничения на снятие денег, закрытие депозитов;

2. При усугублении паники – я не вижу причин для доверия украинской власти – следует ожидать огромного оттока денег из банка;

3. Стоит ожидать курсовых качелей – выиграют спекулянты, которые смогут сыграть на курсовой разнице. Проиграют простые смертные;

4. Какие-то платежи непременно зависнут, не дойдут, потеряются или не разморозятся;

5. Судьба Приват24, похоже, будет незавидной – люди потеряют достаточно удобный механизм для расчётов и оплаты счетов;

6. Доверие к ПриватБанку упадёт ниже плинтуса, а веру в украинские банки похоронят за плинтусом.

В общем, в выигрыше, похоже, все кроме простых жителей Украины и государства как института. Олигархия может торжествовать.

Иван Лизан

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