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Рубрика / Общество
Брошенные и забытые
|19.12.2016 14:43:43
700 тысяч узбеков за последние два года попали под депортацию, им запрещен въезд в Россию. Что, понятно, заметно ударило по семейным бюджетам.
Эти и другие проблемы приехала решать в Москву делегация министерства труда Узбекистана.
Ренат Маннанов, советник руководителя РОО «Узбекская национально-культурная автономия Москвы», считает, что ситуацию надо срочно, пока не поздно, исправлять.
По его мнению, этому должен послужить ожидаемый визит в Россию Шавката Мирзиеева, он может поднять сотрудничество между двумя странами на практический уровень.
Не секрет, узбекским гастарбайтерам, брошенным и забытым родным правительством, стало куда сложнее получить работу. Перед покупкой патента нужно еще сдать экзамены и языку и истории. Чего с конкурентов из Киргизии и Армении, Казахстана уже не требуют после того, как их страны вошли в Евроазиатский экономический союз.
Сотрудник фонда «Добрососедство» Юрий Московский считает, что узбеки попали особенно в трудное положение. Официальный Ташкент до недавнего времени делал вид, что проблемы трудовой миграции не существует, больше того, гастарбайтеров отнесли к лентяям и бездельникам.
На самом деле, по данным МВД, в России работает почти четверть всего мужского населения солнечной республики. За первую половину 2016 года в России находилось 2,5–3 млн узбекских трудовых мигрантов.
В 2012 году, еще до резкого падения цен на нефть, денежные переводы в Узбекистан из России, по данным ЦБ РФ, составляли $5,7 млрд. Между прочим: доходы узбекской казны от экспорта газа в том году равнялись $5,03 млрд, а продажа хлопка - $1,25 млрд.
Пик пришелся на 2013 год — $6,67 млрд, к 2015 году переводы упали до $3,05 млрд. По последним данным, во II квартале 2016 года в Узбекистан было переведено всего $696 млн, при этом средняя сумма одного перевода составила $273.
Последняя тенденция-гастарбайтеры вновь потянулись в Россию после оттока, вызванного падением зарплаты в долларах. Это, как утверждается в "Мониторинге экономической ситуации", составленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), говорит о том, что иностранцы попривыкли к новым реалиям.
На конец сентября в России было 10,4 млн иностранцев. Из них 8,8 млн человек – это выходцы из Украины, Узбекистана и Таджикистана. Увы, но только около 4 млн человек, честно указывают в миграционных документах работу как цель приезда. Это означает, что нелегалы исчисляются также миллионами, обрекая себя на мытарства и рискуя депортацией.
Очевидно, что между Россией и Узбекистаном нужен новый порядок привлечения рабочей силы, проблема не рассосется сама по себе. О возращении советского оргнабора говорил еще Ислам Каримов, но до дела так и не дошли.
Под лежачий камень вода, как известно, не течет, а потому Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) готовит законопроект о социально-культурной адаптации приезжих. Что он сулит?
Например, для детей мигрантов в школах может появиться предмет, посвященный традициям народов России. Скорее всего, мигрантам будут предлагать заключать с местными властями контракты, в которых пропишут их обязанности по адаптации или интеграции за какой-то срок. Это, кстати, позаимствовано из европейской практики.
Как предполагается, помощь в изучении истории и законов России иностранцам будут оказывать в специализированных центрах, которые появятся в каждом регионе. За символическую плату приезжие смогут жить тут же на время обучения, а после него получать льготы при трудоустройстве и легализации в стране. Чтобы попасть в такой центр, необходимо будет заключить адаптационный контракт с муниципальными властями. Тем же, кто хочет остаться на более длительный срок, надо будет идти на интеграционный контракт.
Мигрант должен будет посещать курсы и сдавать зачеты по российским обычаям и традициям, а по окончании адаптационного периода, примерно полгода, будут выдаваться соответствующие документы, включая разрешение на временное проживание. При этом из-за прогулов или двоек муниципалитет может и разорвать контракт.
Первые пилотные проекты уже заработали в регионах и в Москве. Это, однако, не значит, что в Узбекистане могут успокоиться и опять сидеть сложа руки, безучастно взирая на бурный поток трудовых мигрантов. В республике следует срочно открывать языковые курсы, как это сделали уже в соседнем Таджикистане, выпустить пособия для мигрантов, дать свободу бизнесу, способному «переварить» миллионы гастарбайтеров, направив его в законное упорядоченное русло.
Чтобы и государство было сыто, и человеку хорошо.