Владимир Жарихин: Меджлис хочет быть единственным представителем крымских татар

19.12.2016 14:38:35

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Amnesty International призывает Россию снять ограничения на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Как пишет «Интерфакс», международная неправительственная организация обнародовала доклад, в котором говорится о ситуации с защитой прав человека в Крыму. Его авторы утверждают, что крымско-татарская община после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году «стала объектом систематических преследований со стороны российских властей».

Директор Amnesty International по Европе и ЦентральнойАзии Джон Дальхизен заявил, что крымские татары стали самой заметной и сплоченной группой на полуострове, выступившей против вхождения Крыма в состав России.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напомнил, что не случайно Меджлис крымскотатарского народа не регистрировался как общественная организация на Украине.

«Там он действует неформально, но на это закрывают глаза. По той причине, что Меджлис крымскотатарского народа не хочет жить и действовать по законам для общественных организаций. В этом проблема. Он хочет без всяких на то оснований быть представительным органом крымскотатарского народа и выступать от его имени в качестве чуть ли не распорядительного субъекта. То есть, он претендует не на то, чтобы быть одной из общественных организаций, которая объединяет крымских татар. Он хочет быть единственным полноправным представителем этого народа. Вне зависимости от того, хочет ли каждый конкретный крымский татарин, чтобы его представлял именно этот Меджлис или нет», - заявил эксперт.

И поэтому, по словам Владимира Жарихина, Меджлис не вписывается в рамки закона любого государства. В Amnesty International об этом прекрасно знают, но делают вид, что не понимают.

Заместитель директора Института стран СНГ удивлен постановкой вопроса сторонников Меджлиса о том, что крымские татары должны иметь свой представительный орган на полуострове.

«У русских в Крыму нет своего представительного органа, у украинцев его тоже нет, как и у греков. Потому что по законам любого государства представительный орган национальности не может существовать. Законна только общественная организация, пусть и образованная по национальному принципу, выражающая интересы, тех граждан, которые входят в неё и поддерживают её. Но не более. Вот этого как раз и не хочется Меджлису крымскотатарского народа», - резюмировал Владимир Жарихин.

Напомним, ранее США отказались признать решение Верховного суда РФ о запрете деятельности меджлиса крымских татар на территории России как экстремистской организации. До этого Верховный суд России оставил в силе решение Верховного суда Крыма о признании экстремистской организацией Меджлиса и запрете его деятельности на территории РФ.

Добавим, всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова состоялось 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя. По итогам референдума, за воссоединение полуострова с Россией на правах субъекта Российской Федерации проголосовали 96,77 % жителей Крыма и 95,6 % жителей Севастополя, принявших участие в голосовании.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.