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Детали

"Дело Новинского и "Фроловликс"


19.12.2016 13:49:05

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Украинские власти начинают масштабный процесс против канонической Церкви. СБУ начало масштабную проверку предприятий православного мирянина Вадима Новинского, а ключевой фабрикатор уголовного дела против него, действующий в интересах русофобского режима по развалу Русской Православной Церкви и отторжению от нее УПЦ митрополит Александр Драбинко начал пропагандистскую войну с Информационным отделом УПЦ. Церкви необходимо заткнуть рот в преддверии масштабного политического судебного процесса против нее, готовящегося хунтой. В России информационным обеспечением процесса на стороне антиправославных русофобских сил занимается "портал Кредо", осуществляющий, на взгляд Ассоциации православных экспертов, стратегию и тактику поражения и расчленения Русской Православной Церкви. По слухам, главный редактор "Кредо" А.Солдатов сейчас находится в Киеве и консультирует Драбинко, Порошенко и СБУ.

Показательно, что начало разгрома СБУ бизнеса Вадима Новинского совпало с републикацией с "Кредо" с аваковского «напалм-информа» очередного вброса пресловутых "Фроловликс" компиляций и дописок фабрикаторов (по стилю чувствуется «рука Солдатова»), выдаваемого за "письма Кирилла Фролова", фабрикаторы продолжают от моего имени утверждать, что я "признал их подлинность". Я признал факт взлома моей почты и блогов в ЖЖ и "Вконтакте" и фабрикации на этой основе "моей переписки". На фабрикацию указывает тот факт, что "Фроловликс" появились значительно позже взлома моей почты, на факт которой указывают спамовые рассылки с моего адреса, которые получали мои друзья в октябре. С тех пор взломщики «творили»-компилировали, дописывали, монтировали...

При всей бредовости измышленного от моего имени прослеживается четкая тенденция по сталкиванию меня с моими соратниками, коллегами и руководителями. "Разделяй и властвуй". Дешевый прием. Но самое главное –публикации "третьей порции" вброса совпали с новой атакой Драбинко на Церковь и не скрываемого политического "наезда" СБУ на Вадима Новинского, что подтверждает высказанное АПЭ предположение, что сфабрикованные "Фроловликс" будут использованы в качестве "доказательств" для масштабного политического, выдаваемого за судебный,процесса против сначала Вадима Новинского,а затем-многих других активных иерархов, священников и мирян УПЦ.

В связи с этим Ассоциация православных экспертов считает ошибочным утверждение, что публичное высказывание правды о гонениях на УПЦ лишь усугубит ее положение. Реальность прямо противоположна-замалчивание о готовящейся массовой расправе, "новом Талергофе" над канонической Церковью Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси тотально усугубит положение Церкви и православного большинства граждан Юго-Западной Руси. "Молчанием предается Бог" - таковы слова святого Григория Богослова.

Как известно, Международный Византийский клуб передал в дар Свято-Иверскому монастырь на Афоне "Катехоническую" икону святых Первоиерархов, царей и князей православного мира "Непобедимая Держава".

19 декабря состоится презентация Международного Византийского Клуба - организации интеллектуалов православных стран. Туда приглашен и я. Приглашение принял. В связи со вскрытием электронной почты и прочими провокациями заявляю, что любые провокации возможны со стороны СБУ и сил ,поддерживающих русофобскую власть на Киевской Руси. Но замолчать правду о гонениях на Православие на юго-западе Руси, остановить процесс консолидации православного мира, народную дипломатию и диалог интеллектуальных миссионерских элит православного мира им не удастся.

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