Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
"Дело Новинского и "Фроловликс"
|19.12.2016 13:49:05
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
перейти на страницу автора
Украинские власти начинают масштабный процесс против канонической Церкви. СБУ начало масштабную проверку предприятий православного мирянина Вадима Новинского, а ключевой фабрикатор уголовного дела против него, действующий в интересах русофобского режима по развалу Русской Православной Церкви и отторжению от нее УПЦ митрополит Александр Драбинко начал пропагандистскую войну с Информационным отделом УПЦ. Церкви необходимо заткнуть рот в преддверии масштабного политического судебного процесса против нее, готовящегося хунтой. В России информационным обеспечением процесса на стороне антиправославных русофобских сил занимается "портал Кредо", осуществляющий, на взгляд Ассоциации православных экспертов, стратегию и тактику поражения и расчленения Русской Православной Церкви. По слухам, главный редактор "Кредо" А.Солдатов сейчас находится в Киеве и консультирует Драбинко, Порошенко и СБУ.
Показательно, что начало разгрома СБУ бизнеса Вадима Новинского совпало с републикацией с "Кредо" с аваковского «напалм-информа» очередного вброса пресловутых "Фроловликс" компиляций и дописок фабрикаторов (по стилю чувствуется «рука Солдатова»), выдаваемого за "письма Кирилла Фролова", фабрикаторы продолжают от моего имени утверждать, что я "признал их подлинность". Я признал факт взлома моей почты и блогов в ЖЖ и "Вконтакте" и фабрикации на этой основе "моей переписки". На фабрикацию указывает тот факт, что "Фроловликс" появились значительно позже взлома моей почты, на факт которой указывают спамовые рассылки с моего адреса, которые получали мои друзья в октябре. С тех пор взломщики «творили»-компилировали, дописывали, монтировали...
При всей бредовости измышленного от моего имени прослеживается четкая тенденция по сталкиванию меня с моими соратниками, коллегами и руководителями. "Разделяй и властвуй". Дешевый прием. Но самое главное –публикации "третьей порции" вброса совпали с новой атакой Драбинко на Церковь и не скрываемого политического "наезда" СБУ на Вадима Новинского, что подтверждает высказанное АПЭ предположение, что сфабрикованные "Фроловликс" будут использованы в качестве "доказательств" для масштабного политического, выдаваемого за судебный,процесса против сначала Вадима Новинского,а затем-многих других активных иерархов, священников и мирян УПЦ.
В связи с этим Ассоциация православных экспертов считает ошибочным утверждение, что публичное высказывание правды о гонениях на УПЦ лишь усугубит ее положение. Реальность прямо противоположна-замалчивание о готовящейся массовой расправе, "новом Талергофе" над канонической Церковью Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси тотально усугубит положение Церкви и православного большинства граждан Юго-Западной Руси. "Молчанием предается Бог" - таковы слова святого Григория Богослова.
Как известно, Международный Византийский клуб передал в дар Свято-Иверскому монастырь на Афоне "Катехоническую" икону святых Первоиерархов, царей и князей православного мира "Непобедимая Держава".
19 декабря состоится презентация Международного Византийского Клуба - организации интеллектуалов православных стран. Туда приглашен и я. Приглашение принял. В связи со вскрытием электронной почты и прочими провокациями заявляю, что любые провокации возможны со стороны СБУ и сил ,поддерживающих русофобскую власть на Киевской Руси. Но замолчать правду о гонениях на Православие на юго-западе Руси, остановить процесс консолидации православного мира, народную дипломатию и диалог интеллектуальных миссионерских элит православного мира им не удастся.
Другие материалы по теме
Режим Порошенко готовит расправу над канонической Православной Церковью Киевской Руси
|
Заявление Кирилла Фролова о масштабной репрессивной акции против духовенства, проводимой нынешним украинским режимом.
|
Обама, "коллективный Сорос" и Константинопольский Патриарх Варфоломей, уходя, хотят так громко хлопнуть дверью, чтобы у Трампа были связаны руки и процесс превращения Украины в антиРоссию" стал бы необратимым.
РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской церкви
|
Слова Патриарха Кирилла о том, что автокефалии УПЦ МП не будет никогда, являются пророческими и историческими, считает Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов
Сфабрикованное судебное преследование Вадима Новинского даст обратный эффект
|
Генпрокуратура Украины фабрикует уголовное дело против ревностного защитника Православия мирянина Вадима Новинского
Подготовка через деятельность УГКЦ и РКЦ к оккупации Украины Польшей
|
Метод униатизма, хотя и был недавно осужден в «Гаванской декларации», но так и остался в формальном аспекте, на практике же он до сих пор является колонизаторским, оккупационным и ассимиляционным инструментом геополитики Западного мира, в частности Рима. Польша не отказывается от своих исторических притязаний на потерянные земли Юго-запада Руси. Таким инструментом являются на Украине «церкви» УГКЦ и РКЦ.
Этнофилитизкая трансмутация; эксперимент – кентавр
|
Трансмутация — это превращение одного объекта в другой. И если рассматривать поднятую тему, объектом исследования которого станут «национальные церкви» Украины, то всё равно придёться затронуть широкий спектр разных областей и категорий жизни христианина на Украине и вне её. А это национальный менталитет разных регионов, исторический генезис, культурообразующий элемент нации, богословие местных церквей, геополитика.
|
О том кто на самом деле был заинтересован в поджоге монастыря преподобного Паисия Величковского в Севастополе, рассказал глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов
Кирилл Фролов: Воссоединение в 1686 г. Киевской митрополии с Московским Патриархатом – абсолютно каноничное великое событие
|Републикуемый с сайта "Религии в Украине" текст является образцом исторических фальсификаций, предпринятых униатским пропагандистским ресурсом.
В Москве отметили 330-летие объединения православных церквей Украины и России
|
В Институте стран СНГ прошёл круглый стол, посвященный 330-летию присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату
Верующие Украины протестуют против новых законопроектов