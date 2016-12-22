Николай Азаров: На суде Янукович должен был фактами доказать невиновность Беркута

19.12.2016 13:25:19

Николай Янович Азаров депутат Верховной Рады Украины, Партия регионов

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депутат Верховной Рады Украины, Партия регионов

Экс-премьер Украины Николай Азаров поделился с «Материком» своими впечатлениями от участия экс-президента Виктора Януковича в допросе в режиме видеоконференции по делу расстрелов на Майдане.

- Николай Янович, насколько оправдано, на ваш взгляд, заявление украинской и западной пропаганды о Викторе Федоровиче Януковиче как пророссийском президенте? И были ли у здоровых сил Украины, начиная со времен борьбы с режимом Ющенко, альтернативы Виктору Януковичу?

- Сразу же отвечу на последний вопрос. Если бы была, то появился бы другой человек, потому что это неоднократно дебатировалось. Но он представлял самый мощный регион, который был заинтересован в восстановлении, добрососедских стратегических отношений с Россией. Именно поэтому на этой кандидатуре и остановились. Это же решение не одного года. Он был премьер-министром с 2002 года. Это же целых 12-15 лет. Пророссийский президент – это типичное заблуждение. Ведь мы же все украинские политики и поэтому проводили политику исключительно в национальных интересах Украины. И вот, там где эти национальные интересы совпадали с российскими интересами, то у нас получался синергетический эффект. Мы видели, как экономика Украины поднимается, как растет социальная сфера. Там где мы работали на противоречиях, а такие противоречия были и их не надо затушевывать, поскольку они были для нас достаточно болезненны, там и у нас были спады. Но такой откровенно проамериканской политики прозападной политики, если понимать под западной политикой просто исполнение всех команд Запада, такой, как она была при Ющенко, и вот сейчас этот режим Турчинова-Порошенко, никогда не было.

Эти режимы нельзя назвать украинскими, потому что они обслуживают другие интересы. Экономика упала, добрососедские связи с ближайшими соседями разрушены, идут провокации. Поэтому разве это отвечает украинским интересам? А раз не отвечает, значит их нельзя назвать проукраинскими или украинскими.

- Решение Виктора Януковича отложить то злополучное подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом - что это было? Это резкая смена курса в сторону понимания того, что нужно держаться вместе, интегрироваться с Россией и таможенным союзом или это была попытка в очередной раз, получить какую-то выгоду, играя на противоречиях России и ЕС.

-Ну, во-первых, никто не играл. В политике не играют. А если играют, то игры на таком уровне заканчиваются не очень хорошо. Это было осознанное стремление для развития Украины. Прежде всего, главная задача заключалась в использовании всех возможностей для развития экономики Украины. Высокие технологии на Западе? Значит, нам надо дружить с Западом, значит, нам надо задействовать и заимствовать оттуда все самые положительные черты. Но рынок то сбыта у нас в основном в России, странах содружества и евразийском союзе. А без рынка сбыта экономика развиваться не может, значит, естественно мы были завязаны. И на европейский союз и на Россию. Западным политикам было все равно, что там происходит на Украине и поэтому они относились к нам: «Вот вы ребята давайте против России и работайте». И нам бы аплодировали, если бы мы заняли такую позицию.

Однако мы приняли закон о внеблоковом статусе в 10 году, о продлении базы черноморского флота в Севастополе, и сразу стали врагами для западных политиков. Мы стали как персоны нон-грата, и естественно, такой перелом, привел к тому, что мы начали проводить переоценку соглашения. Экономически оно было для нас не выгодно, потому что мы открывали свои границы. К нам приходили высоко конкурентные товары. То есть нужен был переходной период, нужен был период для модернизации, поэтому было принято решение, кстати сказать, оно было не такое уж и стратегическое, отложить подписание соглашения до решения всех спорных вопросов и с Россией и с Европейским союзом. Это был просто повод для того, чтобы осуществить свои идеи.

- Евромайдан и его победа были неизбежны или это все-таки действительно был результат поступательных ошибок президента?

- Конечно результат не был неизбежен. Мы через эти Майданы проходили и не раз и могли справляться с этим. Но если власть каждый день уступает и уступает, сдает позицию за позицией, то, что делает наступающая сторона? Она естественно наступает. Поэтому, если власть в лице президента, подчиненных силовых структур заняла, хотя бы с первого дня или со второго, с третьего... не важно, но твердую принципиальную позицию. А в чем она заключается: мирные протесты - пожалуйста, но любой кто нападает на сотрудника правоохранительных органов - является преступником и с ними никакого разговора быть не может. Никаких вооруженных людей в центре столицы не должно быть. Я об этом говорил Западным дипломатам. Какая же это мирная манифестация, если в результате этого 150 сотрудников хором попадают в больницы. Почему сотрудников правоохранительных органов попадает в больницы больше в десятки раз, чем мирных манифестантов? Задайте себе этот простой парадоксальный вопрос. Значит это выступление не мирное, так? Но, мне-то было понятно, что западные дипломаты, которым я все рассказывал, пропускали мимо ушей все эти мои слова. Потому что их задача была одна - свергнуть этот режим, привести марионеток, чего они и добились.

- Слово Виктора Федоровича по конституции было решающим? Почему он не применил силу? И заметьте, он на допросе опять сказал, что если бы у него была новая возможность, он ни в коем случае не пошел бы на кровопролитие. Что это? Безволие? Страх? Может быть боязнь потерять какие-то западные счета?

- За три года никаких западных счетов у него не нашлось, значит, их и не было. Значит, наверное, не это была основная причина. Ну, может он как человек верующий считал это искренне и боялся взять на себя кровь. Но в таких случаях ведь никто не оправдывает кровопролитие. Развитие событий показало, что его отказ применить силу привел к страшным катастрофам, к тому, что Украина потеряла десятки тысяч жизней, разрушению экономики, разрушению Донбасса. Вот цена такого подхода. Если ты человек верующий - ну, пожалуйста, есть монастыри и так далее. Но ты же президент и ты отвечаешь за всю страну. Ведь надо помнить, что Майдан - это только антураж, это только ширма, это только декорация государственного переворота. Вся остальная страна спокойно работала и нуждалась в защите, нуждалась в твердой власти. И мы знаем примеры в истории где решительные действия властей обеспечивали стране стабильность и развитие. А вот такое колебание приводило к тому, что страна сходила с путей развития и благополучия.

- Почему Виктор Янукович давая показания суду не привел никаких фактов обличающих преступления нынешнего киевского режима? Кто, когда готовил боевиков, кто отдавал приказы на открытие огня и.т.д. Они ему неизвестны или же он надеется договориться с властями Киева или их хозяевами?

- Я не могу проникнуть в ход его мыслей, но я не допускаю того, что ему не было известно. Хотя бы каждый день ему оперативно докладывали об обстановке. Он сам говорил, что ему оперативно докладывал министр внутренних дел, потом представитель СБУ и так далее. Я практически так же разговаривал каждый день и с представителем СБУ, и с министром внутренних дел, и с начальником службы внешней разведки, и с другими должностными лицами. Они как мне, так и ему докладывали о том, кто стоит за этим Майданом, какая у них есть информация. Почему он такую позицию занял? Я просто не могу откровенно ответить на этот вопрос.

- Чем обусловлено то, что он высказал обвинения, естественно не прямые, но в адрес трех человек: Левочкина, Тигипко и Фирташа?

- Роль Левочкина во всех этих событиях, конечно, была откровенно говоря, очень негативная. А ведь это был, между прочим, начальник администрации, руководитель администрации президента. Я не призываю преследовать этого Левочкина, но возникает парадоксальная ситуация - после Майдана руководитель администрации вдруг выпал из обоймы преследуемых? А ведь Янукович не мог подписать ни одного указа, ни одного распоряжения, ни одного письма. Все же приносилось ему главой администрации. Не говоря уже о том, что он обладал как руководитель администрации громадными полномочиями. Мог позвонить от имени президента, дать указания от имени президента. Никто не будет проверять. Так ведь? Это только один я мог себе позволить. Он мне и не звонил кстати говоря. У нас не было таких отношений. Потому что я послал бы его куда подальше, да тем бы и разговор закончился. Но чиновники более низкого ранга воспринимали его команды как команды президента.

Поэтому то, что Янукович так резко вызвался по Левочкину мне понятно. А вот почему он избегал воспоминаний о реальных кукловодах Майдана, за которыми стояли, расстрелы на Майдане? Вот в этот же день когда он давал показания, мы с Андреем Клюевым выступали на одном из российских каналов и Клюев рассказывал о протоколе допроса снайпера, который был задержан по горячим следам 20 февраля, т. е в день расстрела людей. Задержали его не какая-то там служба безопасности Украины, а задержали его силы самообороны Майдана, которые увидели, что с их здания стреляют по ним же. Они его захватили, начали допрашивать, и вот этот протокол допроса Андрей Петрович Клюев и зачитал. Возникает вопрос, что Янукович об этом не знал? Исключено, что не знал. Ему не могли не доложить кто стрелял. Поэтому много возникает вопросов, но я думаю, что это не последнее свидетельское показание. Скажу одно только, Украина ждала серьезного и откровенного разговора от ее легитимного президента Януковича.

- Зачем он вообще пошел давать эти показания в суд? Это нужно Украине или России?

- Я не знаю, не буду говорить на счет России. Я хочу сказать, что для Украины это нужно, потому что это ждал народ Украины: правдивой и четкой оценки тех событий от лидера страны, от главнокомандующего. Его выступление транслировалось по Пятому каналу в прямом эфире, то есть интерес был к нему громаднейший. На скамью подсудимых посадили пять офицеров Беркута, абсолютно не виновных, которые стояли до последней минуты безоружные под шквалом огня, и обвиняют в совершении преступлении. Их президент должен был защитить. Он должен был фактами аргументами показать, что они не виновны. Кто как не он мог бы сказать, что эти ребята честно исполняли свой долг и не превышали своих полномочий?

- На суде из слов, так называемого генпрокурора Украины Луценко прозвучала мысль о том, что нужно его не как свидетеля, а как обвиняемого в следующий раз допрашивать и сторонники Януковича в суде вообще не пресекли такие формулировки. Вы считаете ситуация будет развиваться таким образом?

- Она может развиваться каким угодно образом. Прокуратура по новой конституции Украины должна быть органом, контролирующим соблюдение законности в стране, в том числе уголовных расследований. То есть прокуратура должна исполнять такие функции, которые бы предоставили равные права, как обвинению, так и защите. Следствие, защита - это открытое соревнование и прокуратура контролирует, чтобы не были использованы какие-то недостоверные доводы, факты.

Так как мы видим, свою функцию прокуратура не выполняет. Во-первых, не Луценко решать кому быть обвиняемым на суде. Для этого есть суд. Тем более суд Присяжных. Суд Присяжных решает - в каком он качестве допрашивает Януковича. А он его допрашивал в качестве свидетеля по просьбе защиты.

- А на ваш личный взгляд есть ли у Виктора Федоровича вообще политическое будущее на Украине?

- Я бы не хотел на этот вопрос отвечать, потому что это все зависит прежде всего от него самого. Он умеет собираться, он умеет быть энергичным. Например, для меня они был очень памятен 2004 год, когда ему предстояло впервые в стране участвовать в публичных дебатах кандидатов в президенты. Его соперником был тогда Ющенко. Ющенко все-таки достаточно образованный, грамотный, опытный, был главой Нацбанка, премьер-министром и .т.д. То есть Януковичу предстояло в этом поединке положить на лопатки достаточно серьезного соперника на тот момент и он это сделал, т.е он умеет собираться, он умеет доказать свою правоту и это очень ценное полезное качество. Я скажу что мне пришлось с ним работать не один год вместе, и мы вместе решали серьезные масштабные задачи развития страны. Поэтому все зависит от него самого, и если он занял такую позицию на суде, то я в этой позиции не вижу дальнейшей перспективы. Но если он вспомнит о том, что мы проходили и один Майдан, и второй Майдан, и третий Майдан, и сколько этих Майданов было, сколько переплетений, сложнейших испытаний, и выдерживали же эти испытания, и выходили из них победителями, то это будет другая перспектива. Все зависит от него.

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