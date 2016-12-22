«ПриватБанк» Коломойского переходит в собственность Украины

19.12.2016 10:57:50

Киев решил национализировать крупнейший в стране коммерческий банк — «ПриватБанк» экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

Как сообщила пресс-служба украинского правительство, это решение 18 декабря кабмин принял ради «обеспечения стабильности в финансовой системе страны».

«Принимая во внимание заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО Приватбанк в стопроцентную государственную собственность», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что государство в лице министерства финансов станет владельцем 100% акций «ПриватБанка» и гарантирует как «бесперебойное функционирование этого учреждения», так и «сохранность средств его клиентов».

Утром 19 декабря с заявлениями по этому поводу выступят президент страны Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

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