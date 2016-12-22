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Рубрика / Безопасность
Дмитрий Рогозин отправился в Азербайджан
|16.12.2016 17:05:39
Вице-премьер Дмитрий Рогозин отправится в Баку накануне заседания межправительственной комиссии, запланированной на 16 декабря, там он встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудит оружейные поставки, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что Рогозин вылетит в Баку накануне заседания межправительственной комиссии, запланированной на 16 декабря, и весь день проведет в переговорах.
По словам топ-менеджера предприятия оборонной промышленности РФ, помимо обсуждения вопросов общего сотрудничества, отдельной строкой в повестке выделено два мероприятия: встреча вице-премьера РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры по линии оружейного экспорта, в которых будет задействован первый заместитель директора Федеральной службы по ВТС Андрей Бойцов.
Как отметили источники издания в системе ВТС, «одной из основных задач российских переговорщиков станет разъяснение позиции РФ относительно осуществленной в 2016 году поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Армении».
«Искандеры» были впервые продемонстрированы 21 сентября на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.
«Азербайджанские партнеры крайне негативно отреагировали на подобное развитие событий в контексте нагорно-карабахской проблемы», — сказал источник.
В ходе апрельской эскалации в зоне карабахского конфликта в Армении поднялась волна возмущения в связи с поставками оружия Азербайджану со стороны России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 апреля заявил, чтов случае если Москва откажется от этих продаж, ситуация в регионе станет более сложной. Ранее вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках заключенных контрактов продолжит поставлять оружие Армении и Азербайджану как своим стратегическим партнерам.
Армения получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.