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Детали
За это скакал Майдан?
|16.12.2016 16:53:19
ЕС нашёл, наконец, выход из кризисной ситуации, связанной с ратификацией соглашения об ассоциации с Украиной.
Как-то так получилось, что последние 3 года пути-дорожки Нидерландов и Украины не раз пересекались.
Сначала катастрофа Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам — Куала-Лумпур 17 июля 2014 над Донбассом. Затем МВД Украины подтвердило, что украденные в 2005 в Нидерландах картины нашли на одной из дач в Донецкой области, а голландские СМИ связали эту историю с Олегом Тягнибоком и Валентином Наливайченко. Кстати, за возврат холстов с хозяев требовали порядка 50 миллионов евро.
6 апреля 2016 состоялся «консультативный и корректирующий» референдум об утверждении соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза. 61,5 % голландцев высказался против ратификации соглашения.
И, наконец, окружной суд Амстердама 14 декабря вынес вердикт о передаче Украине, а не музеям Крыма, коллекции скифского золота — экспонатов из коллекции «Крым — золотой остров в Чёрном море». Впрочем, в приговоре оставлен трёхмесячный срок для подачи апелляции, так что конец сей истории ещё не виден на горизонте.
Буквально на следующий день произошло гораздо более «эпохальное» событие. Главы государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение, которое должно было, с одной стороны, учесть мнение голландцев, но с другой — и открыть путь к ратификации соглашения об ассоциации.
И вот, что в итоге получилось (перевод сайта «Европейская правда», созданного специально под европейское будущее Украины).
* Соглашение не предоставляет статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также не создает обязательств присвоения такого статуса Украине в будущем;
* Соглашение подтверждает сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, в частности, в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и предотвращения распространения оружия массового уничтожения. Евросоюз не обеспечивает гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или поддержку Украине;
* Соглашение не предоставляет украинским гражданам права проживать и работать на территории ЕС;
* Соглашение не требует дополнительной финансовой поддержки со стороны государств-членов ЕС для Украины;
* Стороны будут сотрудничать в сфере борьбы с коррупцией как в частном, так и в государственном секторе.
Реакция граждан Украины на такое кастрированное соглашение была весьма бурной. Ведь те, кто вожделенно внимал ораторам Майдана, обещавшим сказочное будущее страны (беспрепятственное передвижение по Старому Свету, зарплаты в 5000 евро и пенсии 3000, кружевные стринги и прочую манну небесную), страшно разочарованы и задаются вопросом: «А за что я мёрз на Майдане?!». Если теперь забыть все сказки об ассоциации, то получается, что за права ЛГБТ-сообщества!
И главное: что теперь будет обещать гарант?
«В борьбе легальных наркотиков и майданного чая победили Нидерланды. Законодательно закреплено отсутствие перспектив Украины в ЕС и НАТО. Это прекрасно — за цэ скакав Майдан»,— пишет в «Фейсбуке» Александр Мордкович. – «Вообще, скорость с которой Европа спускает в унитаз Украину, очень показательна. Они никогда не хотели иметь дела с дегенератами — их полностью устраивало партнёрство с Россией. Барак Хусейныч мечтал войти в историю не только как первый президент-негр, но и как выдающийся деятель. Не сложилось. Все вернутся к ЗСТ от Лиссабона до Владивостока, обнесут колючкой островки свидомизма и забудут».
Как всегда бескопромиссна правдоруб Татьяна Монтян. В переводе на литературный русский её крик души описать можно примерно так:
Вот за этот позор прыгал Майдан! Вот ради этого, кастрюлеголовые, вы разрушили полностью мою страну, опозорили её на весь мир, превратили её в симбиоз Сомали и Гаити! Гореть вам в аду! Не будет вам прощения! Вы продажные жалкие попрошайки без чести и достоинства, и не смейте ассоциировать себя с Украиной!..
P.S.: Замминистра культуры Украины Светлана Фоменко не исключила, что Украина подаст иск, чтобы не платить 111 000 евро музею Алларда Пирсона за хранение скифского золота, а также за транспортировку этих экспонатов в Украину.
Гурген Григорян
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