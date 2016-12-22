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Детали
Сергей Глазьев: мои украинские коллеги идут по стопам немецких фашистов
|16.12.2016 16:43:22
Заявление академика РАН С.Ю. Глазьева в связи с его исключением из состава иностранных членов Национальной академии наук Украины
Мне искренне жаль академиков НАНУ, ставших жертвами нацистского произвола и давления. Судя по содержанию представленных на этой сессии докладов («Новейший исторический опыт украинского государственного строительства», «Национальная безопасность как приоритет современного государственного строительства», «Цивилизационный выбор Украины») НАНУ отошла от общепринятых принципов научной этики и норм фундаментальной науки, превратившись в идеологический рупор неонацистов и заставляя ученых заниматься фальсификацией истории и сочинением мифов об исключительности украинской нации с целью разжигания ненависти ко всему русскому и оправдания преступлений неофашистского режима против человечности.
Вызывает сожаление, что мои коллеги идут по стопам немецких фашистов, расправлявшихся с лучшими учеными Германии в 1938 году. Не их вина в том, что родная мне Украина оккупирована выдрессированными американскими спецслужбами марионетками. На Украине сегодня нет легитимной власти и, чтобы спастись от политических репрессий, ученым приходится подчиняться давлению узурпировавших власть преступников.
Желаю своим коллегам сохранить способность к научным исследованиям, которая понадобится для восстановления украинской экономики и выздоровления народа Украины после освобождения от проамериканских неофашистов.
Храни Вас Бог!