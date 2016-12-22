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Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Дальше я так понимаю Киев сделает вид, что не обратил внимание на решение суда, и отправит эпиляцию вплоть до Верховного суда РФ. А если Верховный суд РФ поддержит наш районный, у них есть возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, который займет понятную позицию», — сказал Владимир Жарихин.