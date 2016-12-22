Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

16.12.2016 16:15:40

«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

Суд Амстердама постановил отдать коллекцию скифского золота Украине Суд Амстердама постановил отдать коллекцию скифского золота, вывезенную из крымских музеев, Украине, сообщает агентство Рейтер. Коллекция была вывезена на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров воссоединился с Россией. Всего в коллекции около двух тысяч артефактов, в том числе не имеющие аналогов в мире. После долгих переговоров крымские музеи через суд потребовали, чтобы нидерландская площадка выполнила обязательства по контрактам и вернула им экспонаты. Окружной суд Амстердама в октябре рассмотрел дело. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что, если суд займет сторону Украины, Крым продолжить борьбу за коллекцию скифского золота. Источник: РИА Новости (Крым), 13.12.16

Распорядителем скифского золота назначен Национальный музей истории - Министерство культуры Украины назначило Национальный музей истории распорядителем так называемого «скифского золота», которое суд Нидерландов решил вернуться в Украину, сообщает РИА Украина. Предполагается, что значительная часть коллекции будет выставлена именно в этом музее, а часть передана в его филиал — Музей исторических драгоценностей Украины. В нем уже есть часть экспонатов из этой коллекции, однако на них российская сторона не претендовала и их вернули в Украину с европейских выставок еще в 2014 году. Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым стал частью России. С тех пор российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могут решить, кому возвращать артефакты. Ранее окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию скифского золота из Крыма Киеву. Крымские музеи обжалуют решение, сообщила РИА Новости юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе. Источник: РИА Новости (Крым), 15.12.16

Глава ФСБ рассказал об активизации в Крыму украинских радикалов -- Украинские государственные органы и радикальные организации перешли к активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба по итогам 2016 года, передает "Парламентская газета". Он также напомнил, что в этом году в России были нейтрализованы две украинские диверсионные группы, планировавшие нападение на жизненно важные объекты полуострова. Бортников добавил, что в 2017 году основные источники террористических угроз сохранятся. "Международные террористические организации продолжат попытки повысить уровень террористической активности на территории нашей страны. В связи с этим одной из главных задач комитета и штаба будет являться координация усилий субъектов противодействия терроризму по ужесточению контроля миграционных потоков, пресечению вербовочной и иной деятельности лиц, входящих в состав международных террористических организаций, а также ликвидации ресурсного и финансового обеспечения бандгрупп", - приводит его слова "Интерфакс". Источник: "ИА Новости Федерации, КФО" (regions.ru/section/main_crimea), 13.12.2016

В результате аннексии Крыма Украина потеряла 1,5 трлн кубометров газа на шельфе — украинские СМИ В результате аннексии Крыма Украина потеряла контроль практически над 80% территории своего черноморского шельфа, разведанные запасы углеводородов на котором оцениваются в более чем 1,5 трлн. куб. м природного газа и почти 430 млн. тонн нефти и газового конденсата. Как передает Центр журналистских расследований, об этом в понедельник на брифинге в Киеве сообщили врио главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Николай Бояркин и генеральный директор Причерноморского государственного регионального геологического предприятия Сергей Ошарин. «У нас с аннексией Крыма практически 80% территории шельфа Черного моря ушло в Россию де-факто. Де-юре правительство борется за это, но де-факто получается так», - сказал Ошарин. В свою очередь, руководитель Госгеонедр привел данные о прямых потерях запасов углеводородов на черноморском шельфе, которые Украина потеряла в результате оккупации Крыма. «Украина утратила газовые месторождения, которые находятся на шельфе Черного моря в районе Крымского полуострова. Это ресурсы в северо-западной части черноморского шельфа — около 500 млрд. куб. м природного газа и 50 млн. тонн нефти и конденсата, это прикерченская зона — 312 млрд. куб. м газа и 126 млн. тонн нефти и конденсата. Также потеряли на континентальном склоне больше всего — около 800 млрд. куб. м природного газа и 250 млн. тонн нефти и конденсата», - сказал Бояркин, сославшись на информацию Международного центра перспективных исследований Украины. Напомним, по информации главы правления украинского ПАО «Черноморнефтегаз» Светланы Нежновой, Россия после оккупации Крыма ежегодно добывает 2 млрд. куб. м газа на захваченном у Украины шельфе Черного моря. Источник: ЦЖР,11.12.16

Статью «Телебашни двойного назначения: Раскрыта тайна украинских вышек» в издании «Политнавигатор» от 11.12.16 - см. приложение 1

Ситуация вскрытия и пресечения деятельности

украинских разведывательных и диверсионно-

разведывательных групп

Задержанный в Крыму украинец Владимир Дудка нуждается в обследовании врачей, — украинские СМИ Крымчанину Владимиру Дудке, которого арестовали по «делу украинских диверсантов», необходимо обследование медиков. Об этом Крымской правозащитной группе (КПГ) сообщил Илья Дудка, сын Владимира. Он рассказал о том, что у отца обострение сразу нескольких хронических заболеваний. Сейчас Владимир Дудка пытается лечить их, но у сына есть подозрения, что без помощи специалистов лечение не дает результатов. «Недели две назад я отцу передал лекарства, сейчас он попросил ещё, значит у него боли и они ему не помогают, нужно обследование врачей и назначение курса лечения. Сомневаюсь, что в СИЗО его осматривали и вряд ли ему там помогут», — сообщил сын арестованного. «Еще одна проблема – лекарства в СИЗО не принимают без ряда сертификатов», — сообщил Илья Дудка. «Лекарства передавать есть возможность, но усложняется тем, что в СИЗО требуют сертификаты и соответственно быстро передать не получается, так как сертификаты на лекарства сразу не дают в аптеках», — рассказал он. Ранее адвокат Оксана Железняк сообщала, что на ее подзащитного осуществлялось давление со стороны силовиков. Так, в ходе общения с адвокатом, Дудка полностью отрицал свою причастность к преступлению, в котором его обвиняют. Он сказал, что дал показания под принуждением в присутствии адвоката по назначению Оксаны Акуленко. Накануне ареста Владимир Дудка обращался за медицинской помощью в связи с обострением язвы, но из-за задержания не успел пройти курс лечения. После прошлой встречи с арестованным адвокат сообщила сыну Дудки, что ее подзащитный выглядит болезненным, запуганным, психологически подавленным. Владимира Дудку задержали 9 ноября 2016 года в г. Севастополе. По версии ФСБ, 9 ноября в Севастополе его и еще двоих украинцев задержали, как участников диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины. По данным ФСБ, у задержанных изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи и другие доказательства преступной деятельности, в том числе, карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. 10 ноября 2016 года по постановлению «Ленинского районного суда г. Севастополя» Владимиру Дудке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с последующим этапированием в ФКУ СИЗО-1 г. Симферополя. Источник: Крымская правозащитная группа, 14.12.16

"Украинский диверсант" Захтей заявил о пытках со стороны сотрудников ФСБ – по сообщениям в украинских СМИ, "украинский диверсант" Андрей Захтей пожаловался в Следственный комитет России на пытки со стороны сотрудников ФСБ. Об этом 12 декабря сообщает "Медиазона". По словам Захтея, в течение двух дней его пытали сотрудники спецслужб. Он требует проверить дей-ствия силовиков и привлечь их к ответственности. "Пытали меня два дня током. Сначала пристегивали клеммы к ногам и к ягодицам, включали ток, требовали сознаться в соверше-нии преступления. Я говорил, что обычный таксист и приехал на место перестрелки по звон-ку клиента, но меня продолжали пытать. В дальнейшем клеммы стали цеплять к гениталиям, от боли я несколько раз терял сознание", - объяснил Захтей в своем заявлении. 8 декабря еще один "украинский диверсант" Евгений Панов также написал заявление в российский След-ком, в котором указал на пытки со стороны сотрудников ФСБ. 10 августа ФСБ России сооб-щила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских ди-версантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их "провокацией" российских спецслужб. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2016-12-12

Крымско-татарское национальное движение

Крым привлек внимание правозащитников- Amnesty International заявляет о давлении на крымскотатарскую общину в Крыму со стороны власти. В докладе правозащитников говорится, что причиной стали выступления представителей общины против присоединения Россией Крыма. Региональные власти обвинения отрицают, отмечая, что ведется "целенаправленная работа на формирование негативного имиджа" полуострова в составе РФ. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад "Крым во тьме: преследование несогласных". Правозащитники утверждают, что в течение последних двух с половиной лет "российскими властями в отношении крымскотатарской общины, а также иных инакомыслящих применялись репрессивные меры". Директор Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Далхейсен уточняет, что власти "начали преследование и принудили к эмиграции практически всех инакомыслящих, в том числе ключевых лидеров и активистов крымскотатарской общины". В пример Amnesty International приводит признание экстремистской организацией Меджлиса крымских татар (см. "Ъ" от 30 сентября) и запрет ее деятельности. Напомним, соответствующий иск в суд в феврале подала занимавшая тогда пост прокурора Крыма Наталья Поклонская, которую поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета Владимир Константинов. Прокуратура обвиняла Меджлис в организации продовольственной и энергетической блокад Крыма. ВС Крыма удовлетворил иск 26 апреля. Правозащитники напоминают, что до запрета деятельности Меджлиса его лидер Рефат Чубаров был лишен права въезда в Крым, как и его предшественник Мустафа Джемилев, а зампред Меджлиса Ильми Умеров попал под следствие как подозреваемый по делу о "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ" и был принудительно помещен в психиатрическое учреждение для проведения психиатрической экспертизы. Зампред Меджлиса Ахтем Чийгоз был арестован в январе 2015 года по обвинению в организации "массовых беспорядков" во время уличных столкновений между проукраинскими и пророссийскими демонстрантами в феврале 2014 года. "Все ограничения на деятельность Меджлиса должны быть сняты, а уголовное преследование с целью надавить на его членов и запугать их — прекращено",— требует господин Далхейсен. Правозащитники также утверждают, что "Россия использовала против крымских татар свое антитеррористическое законодательство". "Девятнадцать человек, в том числе правозащитник Эмир-Усеин Куку, были арестованы по обвинению в участии в запрещенной на территории России террористической группировке "Хизб ут-Тахрир". Amnesty International считает, что обвинения в отношении него и, вероятно, других обвиняемых по этим делам необоснованны",— говорят они. Председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Эдип Гафаров заявил "Ъ", что ему неизвестно о случаях преследования людей в Крыму по национальному признаку или за их политические убеждения. Вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов сожалеет, что в мире нет структуры, которая может "беспристрастно рассказать" о ситуации в Крыму. По его мнению, ряд организаций работает "целенаправленно на формирование негативного имиджа" полуострова в составе РФ. Господин Ильясов заверил "Ъ", что в Крыму нет преследований по национальному, религиозному признаку, но есть несколько "сект, которые объявлены террористическими организациями". Участие в них, по его словам, преследуется и будет преследоваться законом. "В том числе речь идет и о "Хизб ут-Тахрире", которая стремится построить халифат и не признает национальностей",— отметил господин Ильясов. Он заверил, что крымским татарам в Крыму не запрещают использовать их национальную символику, собираться на массовые акции, отмечать траурные даты. Он указал, что с марта 2014 года в Крыму создано несколько десятков общественных организаций, объединений и движений крымских татар, а государство финансируют программы по их обустройству на полуострове. Зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук заявил "Ъ", что доклад Amnesty International не может быть объективным, так как составлялся на основе сведений, полученных у "беглых лидеров Меджлиса" и представителей "националистических киевских властей". "В Крыму представителей этой организации не было",— сказал господин Форманчук. Источник: Коммерсант, 16.12.16

Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию Джемилева -- Верховный суд России планирует рассмотреть апелляцию уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева на пятилетний запрет въезда на территорию России, сообщает Интерфакс, ссылаясь на список дел, назначенных судом для рассмотрения 14 декабря. Ответчиком по иску Джемилева выступает российская ФСБ. Источник: "Новостной агрегатор Новотека" (vybory.org.ua), 14.12.2016

Джемилеву не дали пропуск в Крым - Верховный суд признал законным пятилетний запрет на въезд в Россию депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева. По словам адвоката нардепа Марка Фейгина, суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения. Однако Джемилев намерен добиваться отмены запрета и планирует обратиться в Европейский суд по правам человека. В 2014 году Джемилев попытался въехать на территорию полуострова, однако пограничные власти России заявили ему, что он не сможет пересечь границу РФ до 2019 года. Позже Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева. В отношении украинского парламентария возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Как писали «Аргументы недели – Крым», Хайсер Джемилев – сын народного депутата Украины Мустафы Джемилева, после освобождения из колонии, тоже планирует вернуться в Крым. В данный момент младший Джемилев может спокойно посещать Крымский полуостров, у него нет запрета на въезд. Источник: АН-Крым, 14.12.16

Полозов − о попытке «суда» вывести его из «дела» Умерова: Продолжим борьбу дальше, адвокатскую тайну надо отстаивать – как сообщают украинские СМИ, так называемый Киевский районный суд Симферополя во вторник, 13 декабря, удовлетворил заявление следователя ФСБ Скрипки о получении разрешения на допрос адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по «делу» его подзащитного − заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Как известно, заседание «суда» проходило в закрытом режиме – в зал не пустили даже защитника Полозова адвоката Оксану Железняк. «Я предполагал, что так будет, и на второй судебный круг дело поручат более податливому судье. Однако рассчитывал на остатки благоразумности крымских судей и конторских начальников следователя Скрипки. Видимо, зря. Ну что ж, значит, продолжим борьбу дальше, адвокатскую тайну надо отстаивать», − прокомментировал решение «суда» Николай Полозов. Адвокат намерен обжаловать данное решение: «Подадим жалобу на это незаконное решение, пойдём в следующие инстанции». Также Полозов поблагодарил всех, кто пришел поддержать его к зданию «суда»: «Отдельно хочу поблагодарить Ильми Умерова и всех, кто пришёл поддержать меня на это судилище. Знаю, что людей даже не пустили в зал суда. Победа все равно будет за нами!». Как сообщал сайт «15 минут», во вторник, 13 декабря, так называемый Киевский районный суд Симферополя в закрытом режиме рассмотрел обращение следователя ФСБ Скрипки о разрешении допросить адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по «делу» Ильми Умерова, чтобы тем самым лишить его статуса защитника в этом «деле». Ранее Полозов сообщил, что не сможет явиться на «заседание» по причине того, что в этот день будет находиться в Киеве. Источник: 15 минут, 14.12.16

Чийгоз призвал мир способствовать созданию Крымскотатарской автономии – как сообщают украинские СМИ, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, который почти два года содержится в СИЗО в аннексированном Крыму, написал обращение к иностранным послам и представителям международных организаций. Это обращение его адвокат Николай Полозов озвучил в Киеве, передает Центр журналистских расследований. Чийгоз призвал к учреждению крымскотатарской автономии в составе Украины. "Считаю необходимым и актуальным в сегодняшних условиях оказание содействия Украине международными организациями в придании (Крыму) статуса Крымскотатарской Автономной Республики Крым, дабы исключить спекуляции и подмену понятия "коренной народ", - говорится в его заявлении. "Крымские татары, многие годы протестовавшие против нарастающего российского сепаратизма в Крыму, были возмущены и выразили категоричный протест против оккупации Крыма Россией. И каждая группа определяла свое поведение в этой ситуации: одни – отсиживались или быстро покидали Крым, уезжая на материковую часть Украины, другие – продолжали свое естественное поведение, то есть выражали в разной форме протест, что, естественно, привело к ряду репрессий: одних – похищали и убивали, других – штрафовали или сажали в тюрьмы…", - заявил Чийгоз. Он отметил, что "заявить "Крым - это Украина"- это заранее обрекать себя в Крыму на постоянные опасности, или "Крым - это Крым", "Крым - это Россия" - (рассчитывать) на спокойное существование". "Иметь паспорт Украины с целью выезда за границу, для учебы за границей, ведения бизнеса на территории Украины или за ее пределами, участия в спортивных и других мероприятиях или просто для возможности выезжать время от времени, чтобы подышать "воздухом свободы". А есть другое отношение – паспорт Украины – это демонстрация своей позиции как гражданина Украины, отстаивание своих политических убеждений. Каждый выбирает сам", - говорится в его обращении. Чийгоз заявил, что крымские татары во времена Советского Союза выступали против советской власти и внесли огромный вклад в разрушение "империи зла". Как известно, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил главам внешнеполитических ведомств и организаций в Украине ввести персональные санкции по списку Ахтема Чийгоза". Источник: ЦЖР, 14.12.16

Чубаров просит гуманитарную поддержку для крымских татар, которых не может содержать Украина 25 тысяч крымских татар, которые, по мнению председателя запрещенного в России меджлиса Рефата Чубарова, переехали на Украину, не могут ни на работу устроиться, ни найти жилье. Меджлис же может помочь только с «самоорганизацией». Такое заявление сделал Рефат Чубаров на ежегодной встрече с главами иностранных дипломатических представительств, международных структур и организаций в Украине, передают украинские СМИ. «Мы не можем помочь 25 тысячам крымских татар, которые выехали, ни трудоустройством, ни жильем, но мы можем и стараемся содействовать их самоорганизации. Эта самоорганизация идет во множественных направлениях, начиная от религии и до сохранения языка и традиций. Западный мир должен подумать о целенаправленных программах, о помощи всем тем людям, которые вынужденно покинули свои дома. В такой ситуации мы считаем возможным обратиться к международной общественности за комплексной помощью крымско-татарскому народу в виде программы гуманитарной поддержки», — заявил Рефат Чубаров. Он уже разработал методику оказания этой помощи. «Я сначала посмотрел бы, где живут переселенцы из Крыма и нашел бы компромиссный вариант, чтобы построить новые производства», — сказал Чубаров. Проще говоря, сам лидер запрещенного в России меджлиса, где живут переселенцы не знает. Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в ноябре Рефат Чубаров призвал СБУ начать процедуру уголовного преследования лиц, которые почему-то «без согласования с украинской стороной и в обход установленных законодательством правил» приехали в Крым. Источник: РИА Новости (Крым), 14.12.16

Крымский татарин выбран главой мусульманской организации -- На конференции об-щественного союза "Всеукраинская ассоциация "Альраид"", которая состоялась 10 декабря 2016 года в Исламском культурном центре Киева, делегаты от многих общественных органи-заций согласно уставу организации доверили честь возглавить ассоциацию шейху Сейрану Арифову, который перед этим занимал должность заместителя председателя. Об этом сооб-щает сайт Ислам в Украине. Сам новоизбранный глава ассоциации признался, что результа-ты выборов стали для него неожиданностью. Также на конференции присутствовал Самир Фалех, Генеральный секретарь Федерации исламских организаций Европы (Бельгия), который отметил, что "Альраид" является чрезвычайно полезным объединением для Украины, а значит и Европы. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 12.12.2016

Стрелок Джемилев решил вернуться - Хайсер Джемилев – сын народного депутата Украины Мустафы Джемилева, после освобождения из колонии, планирует вернуться в Крым. По его словам, он был экстрадирован в Украину по юридическим вопросам, так как некоторые из документов были потеряны. В данный момент младший Джемилев может спокойно посещать Крымский полуостров, у него нет запрета на въезд, передает «События Крыма». Сын народного депутата добавил, что прежде чем он вернется в Крым, у него запланировано несколько поездок за границу. Как писали «АН-Крым», присяжные сочли доказанным, что в мае 2013 года в городе Бахчисарай Хайсер Джемилев во дворе своего дома из ружья нечаянно застрелил друга семьи Февзи Эдемова. Краснодарский краевой суд приговорил Джемилева-младшего к 5 годам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Позже Верховный суд России снизил наказание до 3,5 года. 25 ноября осужденный за неумышленное убийство сын депутата Верховной Рады Украины Хайсер Джемилев, покинул колонию № 10 в Астрахани. Его встречали консулы Украины, адвокат и родственники – жена и мать. Источник: Аргументы недели-Крым ,13.12.16

ФСБ в Крыму продлила следствие по делу Умерова «в прошлое» – по сообщениям в украинских СМИ, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров получил сообщение о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу против него до 12 февраля 2016 года. Об этом написал на своей странице в Твиттере российский адвокат Николай Полозов. «Следователь ФСБ в Крыму, который хочет меня незаконно допросить, «продолжил» срок следствия по делу Ильми Умерова назад в прошлое к 12.02.2016», – отметил Полозов. Эту же информацию подтвердил сам Ильми Умеров на своей странице в Фейсбуке. Источник: Крым Реалии, 11.12.16

Социально-экономическая сфера

Говорят, что... застройщик может оказаться нелегалом -- Говорят, в Крыму, прежде чем купить недвижимость, нужно всё не единожды взвесить и перепроверить. По слухам, в крупных крымских городах распространённой практикой стало строительство многоэтажных (в три и более этажей) домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, имеющих промназначение или любое другое назначение, кроме многоэтажной застройки. Цены на квартиры у нелегальных застройщиков немного ниже, чем у официально работающих гигантов, что зачастую и привлекает к ним клиентов. Покупатели, присматриваясь к квартирам и апартаментам, редко требуют у представителя застройщика документы на землю. А зря. Ведь первая же проверка целевого использования земельного участка может лишить собственника его собственности в тот момент, когда от застройщика-нелегала потребуют "прибраться" на участке. Источник: "Крымский ТелеграфЪ" (ktelegraf.com.ua), 13.12.16

Сомнительная победа коллекторов -- Крымчане продолжают сражаться с юридической компанией из Краснодара. В первый же год после проведения крымского референдума в повестку дня встал вопрос о коллекторах, выкупающих долги крымчан у украинских банков. Вроде и чиновники обещали защитить людей от недобросовестных фирм, и даже закон был подписан, в соответствии с которым действия подобных компаний должны жёстко регулироваться, однако ситуация по-прежнему остаётся острой. Решение по подложным документам? Не так давно стало известно, что коллекторская фирма из Краснодара ООО "ЮК "Правовые инициативы" якобы выкупила долги и объекты ипотеки жителей Крыма у нескольких украинских финансовых учреждений. Таким образом, юридическая компания через суд добивается выплаты кредитов на общую сумму более 20 миллионов долларов. Один из исков "Правовых инициатив" к заёмщикам (ООО "Викадо") Арбитражный суд РК уже удовлетворил в марте этого года, постановив выплатить почти 3,5 миллиона долларов, якобы выкупленных у Фидобанка за 18 тысяч рублей (!). Впоследствии это решение было подтверждено и Арбитражным апелляционным судом. Нужно понимать, что речь идёт не просто о выкупленных долгах, а о двойных переуступках прав. Как следует из материалов дела, ещё в феврале 2014 года первоначальный кредитор и ипотекодержатель Фидобанк заключил договор с ООО "Скай Кэпитал" об уступке права требований. А в марте 2015 года новый кредитор и ипотекодержатель "Скай Кэпитал" заключил аналогичный договор с юридической компанией "Правовые инициативы", который в соответствии с этим получил права требования по кредитным договорам к компании "Викадо". Вместе с исковым заявлением "Правовых инициа-тив" в суд был подан и встречный иск о признании вышеперечисленных сделок мнимыми. Однако суд доводы "Викадо" отклонил, посчитав, что истец не предоставил допустимых до-казательств в подтверждение. В свою очередь в общественной организации "Комитет "Дело чести" уверены, что документы, предоставленные краснодарской компанией, являются со-мнительными и их нельзя рассматривать всерьёз. … В комитете "Дело чести" рассказывают, что только за полтора года работы приняли более пяти тысяч письменных и около 60 тысяч устных обращений от крымчан, касающихся сферы кредитно-банковской деятельности. "В рамках мониторинга выявлены массовые факты судебных актов в пользу так называемых украинских банков, - говорят в общественной организации. - За прошедшие полтора года штат мошенников пополнился вновь созданными и прошедшими регистрацию в России кол-лекторскими фирмами, якобы купившими долги крымчан. При этом в Крыму реализуется несколько вариантов мошеннических рейдерских схем с явной коррупционной составляю-щей". Для начала оформляются договоры переуступки (возможно, и с последующими пере-уступками!), потом новый кредитор (юридическое лицо РФ) подаёт в арбитражные и граж-данские суды Крыма иски о взыскании денежных средств или имущества с должника. В ре-зультате насчитываются астрономические суммы в долларовом эквиваленте, штрафы, пеня и так далее, а также судебные расходы (например, авиационные перелёты Киев - Москва - Симферополь и обратно). В то же время отсутствует возможность официальной проверки законности таких переуступок. Источник: "Крымский ТелеграфЪ" (ktelegraf.com.ua), 14.12.16

Яндекс.Такси ушел из Крыма и Севастополя –Сервис полностью свернул работу на полуострове. Одни связывают это с санкциями, другие с бойкотом местных аборигенных служб такси. Сотрудники Яндекса сообщили «Примечаниям» официальную причину ухода. По словам представителя PR-службы компании «Яндекс» Ольги Молодан, служба работала на полуострове в тестовом режиме. «Яндекс.Такси постоянно расширяет географию и в связи с этим тестирует работу сервиса в большом количестве городов и регионов, — говорит Молодан. — В Крыму мы тоже проводили подобное тестирование, которое на данный момент завершено». Какие итоги из крымского эксперимента сделала компания, и планируется ли возобновление работы Яндекс.Такси в Крыму и Севастополе, осталось неясным. «Мы не раскрываем планов. Если сервис будет запущен, мы обязательно сообщим», — сказала г-жа Молодан. Крымчане в соцсетях, обсуждая причины ухода компании, предполагают, что всему виной западные санкции. «Было неожиданно узнать, что Яндекс Такси перестало работать в Крыму из-за санкций... Вот тебе и компания, которая позиционировала себя как российская», — пишет в Фейсбуке крымский журналист Андрей Дегтярев. Однако эту версию опроверг в беседе с «Примечаниями» старший специалист службы поддержки Яндекс.Такси Дмитрий Волков. Он также назвал причиной ухода окончание тестового периода работы и не стал вдаваться в подробности. Еще одна обсуждаемая версия исчезновения Яндекс.Такси с полуострова — монополизм местных банков и их тарифная политика. «Яндекс работает по схеме франшизы, и для местных партнеров возникло слабое место — банки, — пишет в Фейсбуке политолог Владимир Джаралла. — В Крыму их, как известно, два основных, и тарифная политика у них для клиентов не выгодная. Расчетов в работе по Яндексу требуется много, деньги движутся активно, а тарифы за операции ведут к большим издержкам. Потому, оказалось, что старая схема работы для них проще». По мнению эксперта, свою роль мог сыграть конфликт с местными перевозчиками, которые не привыкли к таким низким ценам, как у Яндекса. «Условия "Яндекса" их не устраивают, а при фактической монополии (местных перевозчиков в Крыму — ред.) бойкот был ощутимым. В итоге получилось так. Пока так. Теперь вопрос — будет ли рост тарифов? Правда, избыток предложения, фактический паралич движения в часы пик вносит свои коррективы. Очень жаль, удобство Яндекса уже многие из нас оценили». А вот глава севастопольского профсоюза таксистов Алла Лазарева уходу Яндекс.Такси радуется. «За счет низкой стоимости перевозок [у Яндекс.Такси] водители не могли своевременно проходить СТО, чинить автомобили, — уверяет она. — Наши службы такси и водители, к счастью, быстро поняли, что для них это закончится печально, и работать под Яндексом прекратили». Впрочем, автопарк большинства других перевозчиков в Севастополе едва ли отличался в плане ухоженности от машин Яндекс.Такси в лучшую сторону, несмотря на более высокие тарифы местных. Ранее Лазарева рассказывала «Примечаниям», что для местных компаний договоренности с Яндексом чреваты последующим поглощением — как только большинство местных служб переходит под крыло Яндекса, агрегатор начинает диктовать свои условия, а вернуться на рынок им уже сложно, потому что в городе о них уже забыли. «Предприятиям обещают шумную рекламу, им больше не надо на это тратиться — только бери, что дают, — говорит она. — В последствии, когда местная служба переходит на этот ресурс, люди о ней забывают, на слуху остается только Яндекс. Захваченная фирма вынуждена сокращать своих маркетологов, рекламистов, отказывается от бренда». Теперь г-жа Лазарева утверждает, что за полгода работы Яндекс.Такси в Севастополе конкуренция никак не сказалась на других службах такси. Источник: Примечания, 15.12.16

Ялта отменила собственный запрет на казино в Гаспре -14 декабря на внеочередной сессии горсовета Ялты депутаты без объяснений отменили стратегию развития города, которую сами же приняли на прошлой неделе. Вероятная причина — пункт о запрете строительства игорной зоны в Гаспре. Депутаты подмахнули документ, не читая, а потом испугались последствий. Напомним, 37-ая внеочередная сессия ялтинского горсовета, на которой депутаты единогласно приняли разработанную московскими специалистами стратегию социально-экономического развития города до 2030 года, состоялась 7 декабря. Одним из пунктов стратегии был двадцатилетний запрет на строительство казино в санатории «Жемчужина» в Гаспре. На территории, недавно выведенной за границы населенного пункта, разработчики стратегии предложили организовать общедоступную зеленую зону. Уже в январе 2017 года — согласно плану реализации стратегии — администрация Ялты должна была ввести мораторий на создание игорной зоны, вернуть почти 17 га земли обратно в Гаспру. Такая вот тихая социальная революция: 25 лет землю на ЮБК выводили из категории общедоступной, приватизировали и застраивали, — и вдруг разворот на 180 градусов. Что же случилось в Ялте? Почему баснословно дорогую землю, которую можно выгодно застроить, сделали общедоступной? Вчера выяснилось, что многие депутаты горсовета о моратории не знали. Не в курсе были и глава администрации города Андрей Ростенко, его зам Иван Паюк и экс-зам Сергей Брайко. Для главного архитектора Ялты Владимира Приступы запрет на строительство игорной зоны тоже оказался новостью, которую он «впервые услышал» от журналистов. 13 декабря Ростенко в разговоре с «Примечаниями» заявил, что администрация города совместно с депутатским корпусом обсуждают, как исправить возникшее недоразумение. И вот решение найдено: на 38-ую внеочередную сессию вынесен вопрос об отмене едва принятой стратегии. Присутствовавшие в зале депутаты заслушали неразборчивые пояснения докладчика о необходимости доработки стратегии. И вновь, не задавая никаких вопросов и не обсуждая причин отмены документа, проголосовали «за». «Я вновь вошел в зал после голосования и задал вопрос: «Это из-за игорной зоны?», — рассказывает «Примечаниям» ялтинский журналист Сергей Сардыко. — И снова мне никто не ответил». Странную спешку в принятии противоположных решений можно объяснить лишь тем, что в ялтинском горсовете заседают люди, не склонные читать спускаемые им сверху документы и готовые не думая по команде нажимать на нужные кнопки. Судя по изумлению, которое высказывали некоторые депутаты при разговоре с корреспондентом «Примечаний», стратегию развития Ялты перед голосованием им даже в голову не пришло просмотреть. Наш источник в горсовете Ялты пояснил, что депутаты нашли выгодную лазейку в законодательстве: сначала должна быть принята стратегия развития Республики Крым, а уже затем — стратегия развития Ялты. Сам факт того, что ялтинский документ был вынесен на голосование раньше, послужил поводом для его отмены. На республиканском уровне стратегию примут ориентировочно в конце декабря 2016 года. Таким образом, у депутатов есть пара недель, чтобы исправить досадный «недочет» с запретом игорной зоны в Гаспре. Источник: Примечания, 15.12.16

Куда катится железная дорога Крыма -- Воруют деньги, увольняют людей, кроют матом подчиненных - так выглядит ситуация на "Крымской железной дороге" со слов ее работни-ков. В светлое будущее после окончания строительства Керченского моста они не верят. Од-нако у руководства предприятия другое мнение. О реальной ситуации на "Крымской желез-ной дороге" решили рассказать "Примечаниям" несколько работников предприятия. Они об-ратились к редакции с просьбой дать им высказаться. По их словам, на КЖД не доплачивают людям деньги, заставляют увольняться, воруют бюджетные средства. …. Наши собеседники из числа рядовых сотрудников Крымской железной дороги едины во мнении: ситуация на КЖД печальная. Руководство сидит в комфортных офисах на улице Павленко в Симферопо-ле, а люди вкалывают за гроши, сетуют они. Вокзалы и железнодорожные станции, тем вре-менем, стоят пустые, превращаясь в "дома с привидениями". Однако официально все иначе: создаются дополнительные рабочие места, зарплаты повышают... Знакомая картина, правда? Источник: "Примечания" (primechaniya.ru), 12.12.2016

Крымский омбудсмен назвала запрет на регистрацию объектов в 100-метровой зоне незаконным - Постановление крымского парламента о временном ограничении запрета на регистрацию объектов в 100-метровой прибрежной зоне незаконно, но верно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. «Я, как уполномоченный по правам человека, считаю, что то постановление Госсовета, которое запретило до 1 февраля регистрировать домостроения в 100-метровой зоне, оно, можно сказать, незаконное. Если у человека есть право собственности, то его надо реализовывать, узаконивать. Но это вынужденная мера нашего Совета министров, потому что надо наводить порядок», – сказала Лубина, и добавила: «Крым – прежде всего курорт. Как застроены у нас все эти массовые места, вы прекрасно знаете. Не подойти к морю, сплошные заборы. И когда начинают разбираться, оказывается, что большинство из этих строений возле моря – это построенные в свое время блатными, без всяких соответствующих разрешений и вопреки законодательству Украины». Напомним, мораторий на сделки с недвижимостью в указанной зоне до 1 февраля 2017 года Госсовет Крыма установил 21 сентября. Решение ввести запрет было принято в связи с высокой концентрацией на прибрежной территории большого количества объектов, построенных с различными нарушениями. Примечательно, что упоминая так называемых «блатных», омбудсмен предположила, что таковые могут быть и в органах местной власти. Подобный вывод Лубина сделала по результатам личной работы в республиканской комиссии по сносу незаконных строений. «Местное начальство – муниципалитеты, они фактически саботируют этот процесс сноса самовольных строений у себя на месте. Ну, и делайте выводы почему. Потому что – свои люди, привыкли, может, их строения там стоят, бог его знает», – сказала омбудсмен. Источник: РИА Новый день , 11.12.16

Органы власти и управления

Аксенов готов прятать инвесторов -- Власти Крыма готовы рассматривать разные инструменты для привлечения инвесторов на территорию республики, в том числе скрывать информацию об их персонах. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Мы будем помогать всем, мы готовы даже закрывать информацию, в том числе, о персоналиях и так далее, нужно понимать сложности международной обстановки", - цитирует его ТАСС. Крымские власти уже готовят почву для будущих проектов. По словам министра экономического развития республики Валентина Демидова, в регионе возможно открытие филиала "Российского экспортного центра". Ведется диалог об открытии представительства РЭЦ в Крыму. Он отметил, что в Крыму, несмотря на санкционный режим, работает достаточно много предприятий, ориентированных на экспорт. В частности, это виноделы, химические и судостроительные заводы. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 13 декабря 2016

Аксенов подмял под себя горсовет Феодосии – украинские СМИ Правительство Сергея Аксенова продолжает жестко подчинять себе горсоветы Крыма. Очередной жертвой экспансии исполнительной власти стала глава горсовета Феодосии Светлана Гевчук. Недавний скандал вокруг закупки шести дорогих "Тойот Кэмри" для чиновников администрации Феодосии, которую осмели-лась публично не одобрить часть депутатов горсовета, оказался верхушкой айсберга в проти-востоянии двух ветвей местной власти. Затяжной конфликт в городском "Едре" продолжает-ся с момента назначения на должность главы администрации Феодосии протеже Аксенова Станислава Крысина (его предшественник Дмитрий Щепетков угодил в тюрьму за взятку от крупнейшего местного застройщика). Источником конфликта собеседники в органах власти города называют передел земли, сфер влияния и борьбу за контроль над местным бюджетом. Первым публичным столкновением интересов Крысина и Гевчук стало нежелание горсовета утверждать заместителем главы администрации города г-на Ачкасова летом этого года. После личной беседы Светланы Гевчук с Сергеем Аксеновым ее отношение к кандидатуре Ачкасова резко изменилось. Потом между горсоветом и администрацией были споры вокруг передачи земли в Коктебеле из муниципальной собственности в республиканскую (на этом настаивал глава Крыма, Гевчук была против, в конце концов, правительство Крыма продави-ло нужное решение), масса мелких конфликтов вокруг согласования бюджета, изменения до-говоров аренды и т.п. И вот в Симферополе решили положить конец вольнице. Источник: "События Кpыма" (www.sobytiya.info), 13.12.16

Глава горсовета Феодосии поплатилась партийной должностью за скандал с иномарками Как сообщают украинские СМИ,председателя городского совета Феодосии Светлану Гевчук сместили с должности секретаря отделения правящей партии "Единая Россия" в Феодосийском регионе. Такое решение принял крымский политсовет "Единой России". Как сообщает издание "Примечания", поводом для наказания Гевчук послужила история с закупкой городской администрацией Феодосией шести люксовых автомобилей – часть депутатов горсовета выступила против данного решения, из-за чего история попала в СМИ и получила широкую огласку. Однако, скандал с закупкой авто стал не единственной причиной. Между городским советом и администрацией Феодосии, которую возглавляет ставленник крымского "премьера" Сергея Аксенова Станислав Крысин, уже неоднократно возникали противоречия по разным поводам. "Между горсоветом и администрацией были споры вокруг передачи земли в Коктебеле из муниципальной собственности в республиканскую (на этом настаивал глава Крыма, Гевчук была против, в конце концов, правительство Крыма продавило нужное решение), масса мелких конфликтов вокруг согласования бюджета, изменения договоров аренды и т.п.", – отмечает издание. По его данным, причина конфликта – "передел земли, сфер влияния и борьба за контроль над местным бюджетом". После партийного кадрового решения Гевчук пока останется председателем горсовета Феодосии, но потеряет влияние на фракцию местных единороссов. Подконтрольные крымским властям СМИ преподнесут это как "плановую ротацию руководства "Единой России" в регионах". Ранее сообщалось, что администрация Феодосии решила задачу, как израсходовать остатки бюджетных денег, чтобы не возвращать их и не портить показатели исполнения бюджета: на деньги, оставшиеся на счетах администрации города, в срочном порядке решили закупить шесть автомобилей бизнес-класса для чиновников за 10 млн руб. Источник: События Крыма.15.12.16

Аксенов выразил несогласие с руководством ФСБ -- Глава Крым Сергей Аксенов опроверг заявление директора ФСБ Александра Бортникова о том, что в Крыму активизировались украинские радикалы, поддерживаемые госорганами страны. "Сегодня ФСБ, МВД и министерство обороны все меры для обеспечения безопасности принимают в полном объеме. Какая необходимость усиливать?! Все службы, антитеррористический центр работают, сформированы. На мой взгляд, никакой угрозы республике нет. Ну а гадостей ожидать нужно всегда. Это нормальное для них (украинских властей) явление", - приводит РИА Новости слова Аксенова. Источник: "ФедералПресс" (fedpress.ru/region/crimea), 13.12.2016

Кто руководит Федеральной антимонопольной службой в Крыму и Cевастoполе Неужели бывший милиционер искупавший вину перед Украиной в зоне АТО -- Количество автохамов на улицах Севастополя растет в геометрической прогрессии. Увы, далеко не всегда есть возможность узнать их имена и фамилии. Однако личность одного, похоже, все таки удалось установить. Так, недавно в Интернете появилось несколько видеороликов, на которых явно видно, как какой-то лихач, управляя Mitsubishi Pajero, нагло нарушает Правила дорожного движения, подрезает другие автомобили и ездит по дороге зигзагами. Один из водителей, в машине которого был установлен видеорегистратор, решил погнаться за нарушителем и "поймал" его около входа в городское Управление Федеральной антимонополь-ной службы по Крыму и Cевастoполю на Ленина, 48, пишет издание "Примечания". Отме-тим, что автохам, сидевший за рулем Mitsubishi Pajero, подозрительно поход на Дениса Лак-тионова, севастопольского экс-милиционера. Ранее он служил в украинской зоне АТО, а те-перь же возглавляет Федеральную антимонопольную службу в Крыму и Cевастoполе. Так, украинская газета "Вести" сообщает, что служить в органах внутренних дел Лактионов начал в 2003 году, с должности милиционера линейного отдела УМВД Украины на ж/д-станции Севастополь. Через год он стал оперуполномоченным специального межрайонного отделе-ния Государственной службы борьбы с экономической преступностью по боpьбе со взяточ-ничеством отдела Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в г. Севастополе. В сентябре 2004 года Лактионова назначили начальником Госу-дарственной службы борьбы с экономической преступностью Гагаринского районного отде-ла УМВД Украины в г. Севастополе. Там он проработал до 2007 года, а после, в течение трех лет, исполнял обязанности начальника сектора защиты бюджетных средств отдела Государ-ственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в г. Севастополе. С 2010 года он стал начальником Балаклавского районного отдела УМВД Украины в г. Сева-стополе. Летом 2012-го Лактионов переехал на Украину, где до мая 2014-го возглавлял управление Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Укра-ины в Херсонской области. Затем его перевели в Запорожскую область, где Лактионов зани-мал аналогичную должность. Скандал грянул летом 2014-го. Тогда запорожский УБЭП прак-тически всем своим составом гулял в роскошном ресторане "Марко Поло" загородом. В раз-гар банкета заявились непрошеные гости - националисты из местной "Самообороны" и поин-тересовались, на какие, собственно, деньги гуляют силовики. Все закончилось дракой, в ко-торой победили сотрудники УБЭПа. После этого скандала начальник ГУ МВД Украины в Запорожской области Виктор Ольховский отстранил Дениса Лактионова от исполнения обя-занностей руководителя УБЭП. Лактионов написал рапорт и попросил направить его в зону АТО, поскольку пожелал "искупать свою вину кровью". Его направили в Краматорск, где он вместе с коллегами выявлял спонсоров террористов" - то есть тех, кто, судя по всему, помо-гал в 2014 году Стрелкову и Донецкой народной республике. В августе 2014 года украинские СМИ проинформировали о бегстве Дениса Лактионова из прифронтовой полосы в Россию. "Судя по всему, осознав, что вернуться на прежнюю должность не получится, экс-начальник запорожского областного БЭПА Денис Лактионов переехал в Москву и поступил на службу в департамент Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-тиков", - пишут запорожские СМИ. Каким образом запорожскому УБЭПовцу Лактионову удалось получить гражданство РФ и попасть на ответственную должность в Москве, пока неясно. Однако теперь загадочный участник АТО руководит Федеральной антимонопольной службой в Крыму и Cевастoполе. И, видимо, чувствует себя королем на дорогах города-героя. Источник: "SevNews.info" (sevnews.info), 12.12.16

За неупоминание "Единой России" -- Руководство горсовета Алушты хочет лишить депу-татского мандата Павла Степанченко, арестованного ранее по обвинению в подкупе. Он, и еще один алуштинский оппозиционер - главред "Твоей газеты" Алексей Назимов, остаются в симферопольском СИЗО. Адвокаты рассказали новые подробности этого резонансного дела. Напомним, депутата местного горсовета Павла Степанченко и владельца популярного обозрения "Твоя газета" Алексея Назимова сотрудники ФСБ задержали в Алуште в октябре. Причина - подозрение "в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством" и посредничестве в нем. С этого момента оба задержанных находятся в СИЗО. В камере, где сидит Степанченко, вместо 20 положенных по норме человек томятся 40, пытаясь спать по очереди. Тем временем появляется новая информация об обстоятельствах дела и его участниках. По версии крымского Следкома, "редактор газеты, желая получить от члена одной из партий денежные средства в размере 150 тысяч рублей за нераспространение сведений, позорящих его и представляемую им партию в СМИ, привлек в качестве посредников в получении денежных средств своих знакомых, среди которых был депутат Алуштинского городского совета. Источник: "Примечания" (primechaniya.ru), 12.12.2016

Прокуратурой Феодосии инициирован вопрос о досрочном прекращении полномочий четырёх депутатов Феодосийского городского совета - Прокуратурой Феодосии в настоящее время инициирован вопрос о досрочном прекращении полномочий 4 депутатов Феодосийского городского совета ввиду несоблюдения ими требований законодательства о противодействии коррупции. Об этом корреспонденту газеты «Кафа» сообщили в пресс-службе прокуратуры г.Феодосия. В пресс-службе надзорного ведомства подчеркнули, что одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры города Феодосия является надзор за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции. «Прокуратурой г. Феодосии в настоящее время инициирован вопрос о досрочном прекращении полномочий 4 депутатов Феодосийского городского совета ввиду предоставления неполных и недостоверных сведений об имуществе находящемся в пользовании, участии в коммерческий организациях в соответствующих справках во время декларационной кампании», – сообщили в пресс-службе прокуратуры г.Феодосия. В настоящее время в Феодосийском горсовете насчитывается 28 депутатов, из которых 19 – представители партии «Единая Россия». Партии «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Российская партия народного управления» представлены в горсовете двумя депутатами каждая, и один депутат является членом Коммунистической партии «Коммунисты России». По информации прокуратуры Республики Крым, за 2016-й год за нарушения, связанные с несоблюдением антикоррупционных запретов и ограничений, в Республике досрочно прекращены полномочия восьми депутатов. Источник: Кафа, 11.12.16

Статью «Тотальная перезагрузка Крыма. Когда?» в издании «Эхо Москвы», блог Александра Горного от 12.12.16 – см. приложение 2

Статью «Ласточкино гнездо застроят элитным поселком» в издании «Примечания» от 15.12.2016 - см. приложение 3

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

Крымские власти запретили акцию "За Россию, за Конституцию" -- Подконтрольные России власти Крыма запретили общественным активистам провести в Симферополе в День Конституции России 12 декабря пикет под лозунгом "За Россию, за Конституцию". Об этом корреспонденту Крым. Реалии рассказал руководитель общественной организации "Крым-ский республиканский антикоррупционный комитет" Илья Большедворов. По мнению правозащитника, пикет запретили незаконно. "Снова надуманные доводы администрации города Симферополя. В своем ответе на наше уведомление, который они дали позже установленного законом срока, они сообщили нам, что просят перенести пикет на 13 декабря 2016 года, и изменить место его проведения. Администрация Симферополя мотивировала такой ответ отсутствием свободных мест в городе для проведения публичных мероприятий 12 декабря. Но если какое-то уведомление и было подано до нас, сделано это было, "карманной" организацией", - сказал Большедворов. По информации правозащитника, ни одного публично-массового мероприятия 12 декабря в Симферополе не прошло. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2016-12-13

Крымская «Самооборона» зверски избила людей в Щелкино - В Щелкино бойцы крымской «Самообороны», чей юридический статус в РФ до конца не прояснен, с крайней жестокостью избили двух подвыпивших местных жителей. Вся вина их жертв заключалась в том, что те находились в состоянии алкогольного опьянения и не желали следовать за это в полицию. Фотографии конфликта выложил в паблике «Информационно-развлекательный портал пгт Ленино» в «Однокласниках» пользователь Сергей Яковенко. «Одни парни были пьяные, ополченцы своеобразно обьяснили что нужно проследовать в полицию, у ополченцев явных побоев — не наблюдаеться, у парней 1 более 6 швов на лице и 4 на голове, у 2 парня порвали рот — наложены швы и .т.д., — пишет Яковенко (орфография оригинала сохранена) — Освидетельствование парни у суд.мед. эксперта вчера прошли,и ополченцы тоже. Дальше ситуация разворачиваеться, заявление от парней в полицию подано за нападение и избиение со стороны ополченцев». По роликам видно и слышно, что прибывшие на место избиения полицейские, несмотря на лужу крови и порванный рот одного из пострадавших, не хотят привлекать самооборонцев (судя по комментариям, это также жители Щелкино, но отделение «Самообороны», в которое они входят, зарегистрировано в соседнем райцентре Ленино) к отвественности. «Я снял с тебя самооборонца? — Несколько раз говорит один из полицейских истекающему кровью мужчине. — Снял? Чего тебе еще надо». Источник: 15 минут, 14.12.16

Компании, которые работают в оккупированном Крыму, продолжают процветать -– Подконтрольные акционерам украинской сети АТБ Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову, Виктору Карачуну компании, которые работают в оккупированном Крыму, в 2015 году заплатили в российский бюджет около 5 млн долл. налоговых отчислений. При этом общая выручка компаний превысил 10 млрд рублей или 180 млн долл. Об этом идет речь в расследовании, опубликованном сайтом Обозреватель. Издание опубликовало схему взаимозависимости ряда европейских оффшоров и российских предприятий группы АТБ, а также их перечень с кодами в российском и украинском реестрах. Оказалось, что ряд подконтрольных АТБ в Украине компаний имеют двойников в России, которые благополучно там работают и платят налоги. По данным журналистов, головной компанией АТБ в Крыму является ИСК (Инвестиционная строительная компания). По данным финансовой отчетности, в 2015 года она получила 9,792 млрд рублей (154 млн долл.) торговой выручки, что на 36,2% выше, чем в 2014 году. Если в 2014 году компания продемонстрировала убыток 104 млн руб., то уже в 2015 вышла на чистую прибыль в размере 1,17 млрд руб. (18,5 млн долл.). Объем уплаченного в российский бюджет налога на прибыль вырос более, чем в 10 раз – с 20 млн руб. до 293 млн руб. (4,6 млн долл.). Вторая по величине компания группы – зарегистрированное в Краснодаре ООО ПУД – не публикует данные за 2014 год. В 2015 году ее выручка составила 1,5 млрд руб. (23,6 млн долл.), уплаченный налог на прибыль – 38,8 млн руб. (0,6 млн долл.), чистая прибыль – 154 млн руб. (2,4 млн долл.). Только две эти компании сум-марно обеспечили финансирование армии оккупанта на 5,2 млн долл. , – отме-чают авторы материала. По данным журналистов, чтобы не допустить потери своей собственности в Крыму, еще в 2014 году корпорация АТБ решила прове-сти судебную реструктуризацию своих активов. Источник: "Новостной агрега-тор ukr.net" (mignews.com.ua), 14.12.2016

Директор Музеев Кремля поддержала решение вернуть "скифское золото" Украине -– Весь музейный фонд является собственностью государства, а не отдельного учреждения. Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина назвала обоснованным решение суда Амстердама, который решил вернуть Украине коллекцию "скифского золота", вывезенную из временно оккупиро-ванной территории Крыма. Об этом сообщает Meduza. По словам дочери пер-вого космонавта, весь музейный фонд является собственностью государства, а не имуществом отдельного музея. Поэтому, если предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали ей как государству, то такое решение яв-ляется вполне обоснованным. Источник: "ТСН.ua" (tsn.ua), Сегодня, 14/12/16

Задержанного в Крыму украинского активиста арестовали на месяц -- 12 декабря, Раз-дольненский районный суд Крыма избрал меру пресечения для украинского активиста Вла-димира Балуха в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Как сообщает Крымская правозащитная группа, сторона обвинения среди своих доводов указывала на то, что акти-вист "не сдал свой украинский паспорт и не отказался от гражданства Украины". Суд оста-вил без внимания тот факт, что процессуальные документы были составлены с существен-ными нарушениями. Кроме того, не было удовлетворено ходатайство защиты об отводе про-курора. Этот прокурор уже ранее выступал на стороне обвинения в отношении Балуха по другому уголовному делу против него. После задержания 8 декабря активисту назначили ад-воката, однако в ходе сегодняшнего судебного заседания активист высказал недоверие адво-кату по назначению. Его интересы представлял адвокат по приглашению, которого привлек-ли для защиты родственники. Напомним, 8 декабря 2016 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России явились с обысками в село Серебрянку Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении четырех часов в домах жителя села Владимира Балуха и его матери. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. В этот раз сотрудники ФСБ якобы нашли на крыше дома активиста патроны и динамит. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста. Активиста обвиняют в незаконном хранении оружия, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. На данный момент известно, что Балух находится в Раздольненском изоляторе временного содержания. Источник: "События Кpыма" (www.sobytiya.info), 12 д-кабря 2016

В Ялте вновь грозят самосожжением - Об этом заявил местный активист Сергей Сардыко. По его словам, на сессии Ялтинского "горсовета" о своей готовности пойти на самосожжение в знак протеста заявила предприниматель Наталья Свиридченкова. "Второй месяц она ночует в магазине на вещевом рынке из-за давления на нее с целью лишить рабочего места: свет ей отключили, а отопления нет никакого. Увы, местные органы власти Ялты и правопорядка не реагируют на происходящее, не пытаясь собрать представителей конфликтующих сторон для принятия компромиссного решения", - отметил Сардыко. Активист констатировал, что малый бизнес остался без защиты. Источник: "СЕГОДНЯ.ua", 11.12.16

В представительстве ООН в Москве не приняли обращение подконтрольных Кремлю крымчан – Председатель подконтрольного России Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов утверждает, что в представительстве ООН в Москве «не приняли обращение от национально-культурных общин Крыма». Об этом Смирнов рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», информирует 11 декабря РИА «Крым». По словам Заура Смирнова,отказ от международных структур, которые занимаются вопросами прав человека, «свидетельствует о политике двойных стандартов» по отношению к жителям Крыма. «Когда наша делегация, представленная руководителями национально-культурных автономий, прибыла в Москву, представительство ООН отказались принять это обращение. Сегодня именно эта структура, в том числе, гарантирует права, обеспечивает их. Официально никакого ответа нам не дали, сослались на то, что для них сегодня существует определенные запреты по принятию соответствующих обращений от представителей Крыма», – рассказал Заур Смирнов, и добавил, что «в Крыму ждут официальных комментариев от московского представительства ООН». Как сообщает издание, накануне «национальные общины Крыма обратились к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом провести расследование и наказать виновных в блокаде полуострова». Источник: Крым Реалии, 11.12.12

В оккупированной Евпатории протестуют против повышения тарифов -- Жители оккупированной Евпатории при поддержке политических партий России 10 декабря вышли на протест против повышения тарифов и сбора взносов на капитальный ремонт многоэтажных домов. Об этом сообщают крымские издания. Организаторами митинга оказались такие политические силы России как КПРФ, ЛДПР, а также "Родина" и "Справедливость". Также были замечены участники так называемой "Самообороны Крыма". - Евпатория - это же курорт, люди здесь только летом работают. А тарифы на ЖКХ они берут и повышают каждый месяц. Людям очень тяжело, в этом году даже не было добавки пенсионерам, как обычно. И цены, посмотрите, какие в магазине: как не придешь - они уже поднялись, - заявила одна из участниц акции. Среди требований митингующих - "заморозка" тарифов на услуги ЖКХ и проверка предприятий, обеспечивающих энергоснабжение домов и предприятий евпаторийцев. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 10.12.2016

РФ банкротит свою госкомпанию, чтобы в обход санкций ввезти в Крым немецкие турбины - Центр журналистских расследований -- Таким образом российская сторона пы-тается "прикрыть" своего европейского партнера, продающего РФ промышленное оборудо-вание в условиях действующих против нее санкций, пишет в статье для издания ZN.UA Игорь Маскалевич, передает Центр журналистских расследований. Придуманная Кремлем схема по своей сути очень проста: закупленные у Siemens турбины формально предназначе-ны не для Крыма, а для электростанции на Тамани возле станицы Раевской, строительство которой так и не было начато. "Схема шита белыми нитками - никакой станции никто не строил. Конкурс на строительство ТЭС на Тамани был объявлен только летом 2016 г. и "за-вершился по причине отсутствия заявок". Две первые турбины, напомню, уже изготовлены. Более того, из заявлявшихся характеристик видно, что четыре турбины таманской ТЭС не нужны", - пишет Маскалевич. По мнению автора, при создании данной схемы несколько лет назад, в Кремле были убеждены, что санкции очень скоро снимут, однако спустя 3 года план пришлось усложнять. Сначала, правительство назначило "Технопромэкспорт" ответственным за строительство электростанций в Крыму, а летом 2015 года подрядчика тихо сменили. "Заказчиком (застройщиком) объектов генерации стало… "ВО "ТПЭ". Название то же, только это уже ООО с уставным фондом менее 10 тыс. долл., 99% принадлежит "дочке" "Ростеха". Эту шарашкину контору слепили как раз в 2014-м. Смена подрядчика имела печальные последствия для "Технопромэкспорта" - его стали банкротить. Причем инициатором процесса выступила материнская компания. Более того, его банкротят даже учредители той самой "однофамильной" крымской ООО-шки", - говорится в статье. Как отмечает Маскалевич, инициативе российской стороны подыгрывают в компании Siemens. Концерн не хочет терять перспективный российский рынок, но не хочет также сталкиваться с последствием наруше-ния санкций. "В итоге немецкий концерн периодически заявляет о том, что твердо убежден, что турбины идут на Тамань, как и записано в контракте. И что ему ничего не известно о планах по переброске турбин в Крым. При этом руководитель российской части "Сименс", выпускник Киевского политеха, русским языком владеет прекрасно. Думать, что он не в курсе происходящего в России, наивно", - указывает автор. Сейчас, для прикрытия репутации немецких партнеров, в РФ анонсирован публичный конфликт между Siemens и "Технопром-экспортом". Российские правоохранители якобы проводит проверку по факту неисполнения российским отделением Siemens условий контракта по поставке турбин для российской компании. При этом, первые две турбины уже отправлены в Краснодарский край, хотя поставку второй партии товара пока притормозили. "В общем, в случае чего у Siemens (при желании) будет великолепный юридический кейс - "нас заставили". И возможность долго и печально судиться в российских судах. Попутно выполняя другие контракты. Так, проектировщики Симферопольской ТЭС предусмотрели в генплане объекта строительство третьего энерго-блока. Такой себе задел на будущее", - заключает Маскалевич. Источник: "Центр журналист-ских расследований" (investigator.org.ua), 11.12.2016

На симферопольском "Привозе" ловят мусульман – 15 декабря, в Симферополе российские силовики проводят рейды по отлавливанию мусульман и лиц неславянской внешности. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов со ссылкой на Полевой правозащитный центр. "Сейчас в Симферополе на рынке "Привоз" опять проводятся рейды по отлавливанию мусульман, лиц не славянской внешности! Также задерживают людей с украинским паспортом! По-видимому, опять будут свозить в центр по противодействию экстремизму и снимать отпечатки и проводить иные мероприятия", – написал Курбединов у себя в "Фейсбуке". Адвокат также напомнил, что в Крыму уже неоднократно проводились подобные спецоперации с существенными нарушениями прав человека. Ранее сообщалось, что 9 декабря в селе Орловке под Севастополем группа вооруженных людей под предлогом розыска подозреваемых лиц ворвалась в мечеть сразу после пятничной службы и задержала 11 крымских мусульман. После снятия отпечатков пальцев и выяснения формальностей всех задержанных отпустили. Источник: События Крыма, 16.12.16

Разное

В Кремле отказались от крымских газет -- Администрация президента России отказалась от подписки на крымские газеты. Как передает корреспондент агентства "Новый День", на 2017 год администрация президента выписала 214 изданий, потратив на это 6,5 млн. рублей. Крымские издания в этот список не вошли: если в 2016 году в Кремль доставлялись две газеты с полуострова, то в будущем году не будет ни одной. Корреспондент агентства "Новый День" обратился к политологу Андрею Никифорову с вопросом: не означает ли это, что администрация президента теряет интерес к Крыму. По словам политолога, говорить нужно не о снижении интереса к Крыму, а о падении рейтинга крымских периодических изданий не только в аппарате президента, но и у местных жителей: "Я не знаю, как там показатели подписки, но я вижу, что крымчане предпочитают получать сведения не из печатных СМИ, поскольку найти там достоверную и объективную информацию не так и просто, а послушать о том, как у нас все хорошо можно и в малом объеме". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-13

В Израиле умер «башмак» Аронов - На 62-м году жизни скончался бывший генеральный директор симферопольского футбольного клуба «Таврия» Рувим Аронов. По информации источников «РИА Крым», Аронов скончался 11 декабря в Израиле, где лечился от рака. Он родился в 1955 году в Батуми, а в 1978 переехал в Симферополь. С 1989 года работал в структуре футбольного клуба «Таврия». Прошел путь от администратора команды до генерального директора клуба. После увольнения из «Таврии» перешел на работу в Федерацию Футбола Украины. Рувим Аронов избирался депутатом Симферопольского городского совета и трижды – депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. В 2006 году Рувим Аронов был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда преступлений в составе организованной преступной группировки «Башмаки» – одной из крупнейших преступных группировок Украины в 1990-2000 годах. В марте 2008 года Аронов был задержан в Киеве и спустя полтора года был приговорен к четырем годам тюрьмы по обвинению в совершении ДТП со смертельным исходом. В январе 2012 года его выпустили на свободу. Источник: РИА-Крым, 12.12.16

Новинский может вернуться в Крым как политический беженец -- Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, которого украинский парламент частично лишил неприкосновенности, может оказаться в Крыму в качестве политического беженца. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости. Напомним, парламент Украины дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского. Генпрокуратура Украины подозревает его в соучастии в попытке противозаконного смещения с должности ныне покойного предстоятеля УПЦ Московского патриархата митрополита Владимира. Вадим Новинский обвинение отвергает, заявляя, что доказательств этого нет, а дело против него сфабриковано по политическим мотивам. Источник: "SEVAS.com" (news.sevas.com), 10.12.2016

Приложение 1

Телебашни двойного назначения: Раскрыта тайна украинских вышек

Политнавигатор, 11.12.16

Похоже, что у истории со строительством украинских телевышек на границе Крыма и в оккупированной хунтой части Донбасса появилось продолжение. В данный момент известно, что украинская пропагандистская машина раскручивает пиар-акции вокруг возведения телебашен вещания на Чонгаре и горе Карачун. Чонгарская вышка должна достигнуть 150-метровой высоты и получить передатчик мощностью в 5 кВт. Против ДНР на Карачуне уже возведена 180-метровая башня (5 декабря на торжественное мероприятие в честь её открытия в оккупированный Славянск понаехал Порошенко). Как он сам чирикнул в своём твиттере, передатчик для этой телевышки Украина получила в дар от Польши. Самое странное во всей этой трансляционной возне то, что сами хунтята не страдают железным оптимизмом, касаемо конечных результатов предпринятых усилий. Более года назад, в июле 2015-го, когда в Киеве только-только начали шлёпать губами на тему вещания на Крым и народные республики Донбасса, от воображаемых пэрэмог и славословий обсуждение очень скоро перешло в плоскость технических деталей. Уже тогда геббельсёныш Костинский из Минстеця открыто жаловался, что для покрытия Крыма украинским телевещанием необходима вышка высотой не менее 400 метров, оснащённая передатчиком мощностью в десятки киловатт. В данный момент Костинский поменял прежнее мнение на диаметрально противоположное и распространяет в СМИ бодрые прогнозы о перспективах украинского вещания на том куцем оборудовании, что будет задействовано в скором времени. И даже берётся на голубом глазу рассуждать, что в Крыму киевскую телешизу обязательно начнут глушить с переляку, расходуя дефицитный энергетический ресурс. Что же на самом деле? Даже если бы рельеф местности северного Крыма был идеальным, радиус FM-вещания с чонгарской вышки не достиг бы и 60 км. Стоит ли городить огород и тратить энергию для охвата правоверными хунтовскими телеканалами слабозаселённой части Крыма, не добивая даже до Джанкоя? В официальном комментарии депутата Народного Совета ДНР Елены Мельник, относящемуся к началу вещания Украины на республику, сообщается, что 180-метровая вышка с польским передатчиком на горе Карачун имеет радиус вещания 67 км. Таким образом, о передачах на Донецк, расположенном почти вдвое дальше зоны покрытия, хунте приходится только мечтать. Речь может идти о покрытии окраин Горловки (68 км от Карачуна). Той самой Горловки, которую ломает и утюжит вот уже не первый год укропская арта. Надеяться на то, что душеспасительные беседы о евроинтеграции и безвизе, исторгаемые говорящими головами хунтовских «политручков» с голубых экранов, возбудят «едынокраинские» симпатии у людей, ежедневно видящих смерть и разрушения со стороны говорунов, – крайняя степень наивной наглости. Крымский министр связи и информационной политики Дмитрий Полонский, располагая данными о строительстве чонгарской вышки, согласен с коллегой из ДНР и берётся утверждать, что украинская затея с вышкой больше похожа на профанацию. Так зачем хунтарям, сидящим на голодном финансовом пайке, делать инвестиции в провальную артель «Напрасный труд»? Первое, что приходит в голову, – распил выделенных средств на очередной дурацкий мертворожденный проект. За примерами далеко ходить не надо – достаточно вспомнить реализацию проекта «Великой укропской стены». Стоит ли вообще вкладываться на перспективу в окаменевшие технологии аналогового телевещания, когда у большинства телезрителей в домах давным-давно показывают современные системы HDTV, а с будущего года всё эфирное вещание России запланировано перевести в цифру? Общественник Геннадий Сивак родом из Геническа, но в данный момент живущий в Крыму, со ссылкой на инсайдерские источники рассказал «ПолитНавигатору», что возводимые вышки на деле могут быть куда менее безобидными, чем кажутся на первый взгляд. А раздутая вокруг них говорильня о трансляции бессмысленных и беспощадных украинских телеканалов – не более, чем «белый шум» и дымовая завеса для прикрытия куда более масштабных приготовлений. В частности, утвержает Сивак, строительство «телевышек» охватывает пограничные области Украины с Россией, российским Крымом и донецкими республиками. Минстець не обязательно должен быть посвящён во все подробности дела. Украинское «министерство правды» может выступать в качестве прикрытия, как и исполнитель работ ООО «Телесети Украины». Прикрытия чего? Например, средств для ведения радиоэлектронной войны с Россией. Разрозненные, в единичных количествах, «телевышки», как средства РЭБ и электронного шпионажа, бессмысленны. Но, судя по всему, на границе с Крымом будет задействована не одна чонгарская вышка. Ещё одна в данный момент действует неподалёку, в Каланчаке, и ещё одна «телевышка» закладывается в Вознесенке. Можно добавить сюда строительство пунктов радиоразведки на азовском побережье. Строительство очередной «телевышки» уже развёрнуто в Мариуполе. На очереди – воткнуть лучевые башни в районе Бердянска и Арабатки. К данным работам привлечены не вороватые укропы, но американская контора Aeros, картина серьёзно меняется. Как могут нагадить «телевышки двойного назначения» Крыму? Могут, с участием американцев и их оборудования. На севере Крыма Россия создала сильную оборонительную группировку войск, включающую в себя погранвойска, станции наблюдения и ПВО, прикрывающих границу десантников. Средства радиоразведки и РЭБ с украинской стороны смогут фиксировать активность средств связи, глушить сотовую, КВ и УКВ связь (в том числе, армейского диапазона), забивать помехами датчики ГЛОНАСС, прослушивать телефонные переговоры и всё такое прочее. На то, что группировка российских войск и ЧФ в Крыму интересует не только спецслужбы Украины, но и их американских кураторов, говорит следующий факт. Во время «научно-исследовательских ракетных стрельб» в сторону Крыма, в воздушном пространстве Украины, было зафиксировано появление американского разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk. Это не первое и явно не последнее появление постороннего наблюдателя, которого определённо интересуют сигнатуры и частоты, на которых работают российские системы наземных и корабельных ПВО в Крыму, как и станции радиоэлектронного предупреждения на севере и северо-западе Полуострова. Гонять из Сицилии на Украину беспилотник глобальной разведки – занятие не из дешёвых. Американцам куда проще один раз потратить деньги на то, чтобы создать вблизи южных российских границ комплекс станций радиоэлектронного шпионажа.Выходит, проект не столь уж дурацкий и мертворожденный? Из Киева угрожают врубить лучевые башни ещё до наступления Нового Года. Тогда и посмотрим.

Приложение 2

Тотальная перезагрузка Крыма. Когда?

Эхо Москвы, блог Александра Горного,12.12.16

В этом посте вы не увидите ни одной фотографии, да и сам пост не очень большой. Он опять про Крым и про извечный вопрос «Что делать?». У меня лично есть ощущения тупика, в который попал Крым и выхода не видно. Сложившаяся система управления в Крыму показала, что она крайне не эффективна. Причины можно называть разные, но основная это люди, точнее те, кто занял ключевые посты в Крыму, как на республиканском уровне, так и на местном. В чём причина не эффективности существующей системы управления? Об этом в последние недели я много говорил с общественниками, предпринимателями, да и просто крымчанами, которые работают или на госслужбе, или в коммерции. Крым это сейчас плавильный котёл, в котором варится прошлое и настоящее. Эта похлёбка приправлена довольно серьёзной коррупционной составляющей и непрофессионализмом многих чиновников, их не знание российских законов и понимания происходящих процессов. Это надо всё умножить на совершенно искусственную выстроенную вертикаль Единой России, которая в Крыму является прибежищем чиновников и жуликов всех мастей, которые перебежали из украинской «Партии регионов» дабы сохранить свои властные полномочия и активы, а многие ещё и пытаются их умножить в разы и это получается. При этом крымчанам усиленно навязывается мысль, что если ты критикуешь власть (чиновников), ты не поддерживаешь ЕР, то ты не поддерживаешь Путина, а значит ты враг России и тебя надо расстрелять. Увы, эта конструкция работает и результаты выборов в ГосДуму наглядный тому пример. Крым не представлен в ГосДуме, в ГосДуме представлена местная власть и нынешняя политическая элита. У меня есть возможность общения с чиновниками различных уровней, мы не афишируем наши встречи и разговоры, дабы не прогневать верха. Многие из них читают все мои материалы и им интересно понимать к чему всё движется. Все в жизни абсолютно нормальные люди, многие прекрасно понимают, что реально происходит в Крыму, но стоит им сбиться в стаю под флагами ЕР, как у них разум отключается, а остаются партийные инстинкты и все берегут свои уютные кресла. Мне сложно говорить за другие регионы России, многие мои читатели пишут про «чудеса», которые у них творятся, но я прекрасно понимаю, что Крым это действительно особый регион, который требует особого внимания и совершенно другого качества принятия решений, а особенно их выполнений. Мы ещё на так далеко ушли от Украины, о чём в Москве многие забывают, оценивая степень лояльности региона по количеству флагов и болтовне перекрасившегося жулья. Так вот про решения. Это кстати ключевая проблема Сергея Аксёнова. Ведь если взять всё то, что он говорит, то всё совершенно правильно, и я готов подписаться под многими его словами, но вот после его слов ничего не происходит. Это кстати одно из главных разочарований крымчан в нём, в том числе и моё личное в нём, как в руководителе. Как говорит великий гуру современного менеджмента Ицхак Адизес – «Мало принять даже самое правильное решение, надо его выполнить», а этого не происходит. Вам любой начинающий эксперт или консультант в этом случае посоветует пересмотреть модель управления, наладить систему контроля выполнения принятых решений, да и внимательно посмотреть где и кто саботирует выполнение решений. Наблюдая за всем этим грустным цирком под названием «Совмин Крыма», я понимаю, что нет контроля за выполнением принятых решений, да и персональчик (вице-премьеров и министров) надо гнать в шею, а Аксёнов их прикрывает, тех, кто его лично подставляет по полной. Ну что за властный мазохизм Сергей Валерьевич? Вы говорите, что людей нет? Люди есть, кто готов прийти во власть и честно работать, просто их не пропустят… Мне очень часто его чиновники говорят – «трындеть не дела делать», с чем я согласен. Но надо уметь и трындеть и дела делать, чего у крымских чиновников никак не получается. А если этих чиновников не бить под зад, так они совсем перестанут шевелиться и страх потеряют. Вот например идёт варварская реконструкция Симферополя. После серии моих репортажей чиновники из Совмина засуетились и через подконтрольное СМИ выложили репортаж, как всё будет хорошо, надо только потерпеть и попрыгать через канавы, люки и помесить грязь. Уже результат. Но как было у властей скотское отношение к людям, так оно и осталось. Или например на мой запрос по поводу девочки от спикера Госсовета Константинова, которую назначили аж Министром спорта Крыма, ответили длинным письмом, где рассказали, что всё ОК и поблагодарили меня за активную жизненную позицию гражданина. Увы, жаль, что они не знают, что это не конец этой гнусной постельной истории и делом очень заинтересовались в тех московских кабинетах, где плевать хотели на неприличные хотелки товарища Константинова и его девочки секретарши, а так же тех чиновников, которые подсунули эту кандидатуру товарищу Аксёнову. Кстати очень странно наблюдать реакцию чиновников. Вместо того, чтобы воспользоваться подсказкой, они группируются в тупую оборону и не понимают, что палятся ещё больше. А сколько ещё впереди сюрпризов? Знаю, что в московских кабинетах уже устали от происходящего в Крыму и хотят перемен и они скоро будут, возможно и до Нового Года. Мой прогноз – около 23 декабря, а может дадут Новый Год пережить. По мнению моих собеседников, крымские чиновники и депутаты потеряли страх. Так я недавно общался с очень высокопоставленным сотрудником ФСБ, который мне объяснил почему нет тотальной зачистки крымского жулья, к чему они в принципе готовы, на каждого жулика уже есть толстая папочка. Нет команды сверху, а ещё их просто задрали отчётами и статистикой, времени просто нет работать. Что интересно, один из элементов работы спецслужб это отчёты от агентуры, так вот, никакой агентуры и реальных отчётов нет. Всё берут из социальных сетей, где общественники выкладывают факты вопиющих нарушений чиновниками. Особо следует отметить «Карманную (общественную) палату Крыма» и ОНФ. Это действительно карманные организации местных политических элит. Выше нужной планки не прыгают и брешут только в нужную сторону и то, что разрешат сказать. ОНФ в Крыму не работает так, как это ожидает от организации наш Президент, ограничиваются патриотическими кричалками и вопелками. Посмотрите на реакцию Центра после «Форума Действий» ОНФ в Ялте. Здесь можно сказать словами нашего Министра иностранных дел ---дебХХХилы и я с ней согласен. Облизывали Путина до такой степени, что забывали задать даже вопрос!!!!!! А сколько денег на тот цирк потратили???? Они не понимают, что для Путина важно увидеть реальную картину от организации, которую он создал и доверяют, а о чём говорили на форуме? Только то, что разрешили. Я говорил с некоторыми участниками. Действительно, поднимались некоторые актуальные проблемы на заседаниях, но их не позволили озвучить Президенту!!! Все роли и слова были расписаны!!! Это и понятно. Посмотрите кто сопредседатели ОНФ в Крыму. И вы хотите, чтобы они сами себя мочили? Ну смешно. Только они забывают, что у Президента есть возможность получения информации и по другим каналам. Пока не трогают, но уверен, что рано или поздно местные лидеры ОНФ получат хорошего пинка под зад за обман и вредительство. А где ОНФ Феодосии, почему оно молчит и не реагирует на скандальную историю с закупкой дорогих иномарок в администрацию? Ведь им Президент чётко объяснил свою позицию по этому вопросу, а они знают, но молчат. Почему? В Крыму есть здоровые силы, да и люди понимают, что происходит. Власть не оправдывает ожидания народа, как и многие искусственные общественные организации, которые имитируют работу. То, что чиновники должны итак делать, они выдают за уникальные достижения. Ну открыли школу или детский сад, и что тут такого? Да при таком финансировании тут должны быть просто чудеса, а не достижения. В последнее время увлеклись памятниками, чтобы увековечить то одно, то другое событие. На этом конечно можно очков набрать, попиариться, но рано или поздно с вас спросят и зададут вопрос « Почему вы только говорили и ничего не сделали?». На вопрос «Что делать?» скажу просто. Нужна тотальная перезагрузка крымской власти на всех уровнях, перевыборы в Госсовет, зачистка этих жуликов с тотальными посадочками. Я думаю, вам это скажет любой здравомыслящий человек, который видит как идёт процесс интеграции Крыма в Россию и реализация жизненно важных проектов. Вопрос кто это всё возглавит? Аксёнов или Москва? Что готовит нам день грядущий в Крыму? Не знаю. Хочется открыть новостные сайты и прочесть, что Правительство Крыма отправлено в отставку и объявлены перевыборы в Госсовет и местные органы власти. Год назад меня пригласили на итоговую пресс-конференцию главы Республики, даже ежедневник и открытку дали. Что в этом скажут? Открытку подарят? Год назад я обратился с просьбой к Сергею Аксёнову помочь многодетной семье (четверо малолетних детей) из посёлка Щебетовка решить вопрос с документами на барак, где они живут вот уже 10 лет. Прошёл год, спасибо некоторым местным чиновникам, что пытаются помочь, но РЕЗУЛЬТАТА НЕТ, хотя было сказано, что этот вопрос под личным контролем Главы Республики и он будет решён в течении нескольких месяцев. Этот вопрос можно решить одним росчерком пера, но решения нет. Сергей Валерьевич, ваш ход. Готов в новом правительстве занять должность первого вице-премьера и оправдать доверие как ваше, так и крымчан. Именно первого, и никак не ниже…. Смотря на происходящее сейчас в Крыму и Феодосии, понимаю, что был прав сто раз, когда отказался идти на конкурс на должность главы Коктебеля. Сожрали бы или подставили… И ещё, Аксёнову надо общаться с реальной общественностью, а не карманной. Я его несколько раз спрашивал, кто формирует его картину мира? Она очень искажённая…

Приложение 3

Ласточкино гнездо застроят элитным поселком

Примечания, 15.12.2016

Власти Крыма закрыли знаменитый санаторий «Жемчужина» под Ялтой, коллектив выброшен на улицу. На этом месте хотели сделать казино. Теперь, как выяснили «Примечания», там будет люкс-отель и коттеджный поселок. Что станет с Ласточкиным гнездом, пока не ясно, но его тоже закрыли. Участок от Гаспры до Мисхора называют самым теплым на Южном берегу Крыма. Здесь чистое море, мало жилых домов, много здравниц. Здесь же расположено знаменитое Ласточкино гнездо. Соответственно — здесь самая дорогая земля. В 90-е годы в перестрелках за эту землю полегло немало криминальных авторитетов. Борьба за нее продолжается и сейчас. В сентябре 2015 года власти Ялты заявили, что крымская игорная зона, о проекте которой на федеральном уровне говорили как об одном из способов пополнения местного бюджета, будет размещена на месте санатория «Жемчужина» — прямо под Ласточкиным гнездом. В октябре 2015 года участники публичных слушаний одобрили эту идею. А в июне 2016 года Совет министров Крыма утвердил границы игорной зоны на территории санатория «Жемчужина» в ялтинском поселке Гаспра. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном портале крымского правительства. Согласно документу, границы игорной зоны установлены в пределах участка, выведенного из границ населенного пункта и составляющего 16,8 га. Санаторий «Жемчужина», расположенный на территории старинного имения Ай-Тодор ведет свою историю с 1930 года — тогда здесь появился первый дом отдыха. С 60-х годов прошлого века объект стал здравницей Киевского военного округа. На территории находится сторожевой пост времен Византии, краеведы говорят, что под асфальтом «Жемчужины» можно найти остатки древнего мужского монастыря. «В советские времена в "Жемчужине" была уникальная лечебная база, работали медики высшего уровня, здесь постоянно отдыхали средний и высший командный состав советской армии, — вспоминает ветеран медицинской службы санатория Зинаида Муравьева. — При Украине здравница переходила из рук в руки между таможенниками и налоговиками». Активные сотрудники санатория и поддержавшие их общественники Ялты стали протестовать против размещения казино на месте «Жемчужины». Они писали в федеральные инстанции обращения с просьбой сохранить за санаторием статус военной здравницы. «Мы надеялись, что после возвращения в Россию санаторий снова достанется военным, — говорит Муравьева. — Ведь здесь уникальные природа и климат, действительно возвращающие здоровье». И вот летом 2016 года ситуация вокруг «Жемчужины» резко изменилась. Как сообщили «Примечаниям» сотрудники санатория (теперь уже бывшие), Людмила Ермакова, директор ГУП РК «Солнечная Таврика», на балансе которого находится «Жемчужина», сообщила им: ее ведомство рассматривает инвестиционное предложение от некоего ООО «Орион» о строительстве на территории санатория «Жемчужина» комплекса зданий для отеля класса люкс. Комплекс будет включать сам отель, коттеджи класса люкс, оздоровительную инфраструктуру, бизнес центр. Эту информацию подтверждает и оказавшийся в распоряжении «Примечаний» документ: Для сотрудников санатория это был неожиданный поворот — они считали, что их работе угрожают казино. Но оказалось, что власти полуострова в любом случае намерены покончить с санаторием в его прежнем виде и «освоить» его землю в целях извлечения быстрой прибыли. «На прощальном собрании в «Жемчужине» Людмила Ермакова объявила нам, что очень зря мы воевали против игорной зоны: мол, сами себя лишили работы, — делится сотрудник службы размещения «Жемчужины» Игорь Т. — Она сказала, что «мы все равно построим в Крыму игорную зону — теперь в Евпатории». И пообещала, что желающих возьмет на работу в евпаторийские казино, когда те будут построены». Между тем, как сообщают источники «Примечаний», строительство элитного отеля с коттеджами на месте «Жемчужины» — вопрос решенный. Сотрудникам дали понять: 2016 год — последний в истории санатория. В ноябре санаторий «Жемчужина» был закрыт. «В том состоянии, в котором находится сейчас санаторий «Жемчужина», он дальше функционировать не может, — говорит Людмила Ермакова. — Есть ряд объективных причин, по которым все очень сложно, учитывая, что 20 с лишним лет его эксплуатации нанесли непоправимый ущерб зданиям и сооружениям. Я имею в виду не только внешнее, но и внутреннее состояние, сети и все остальное», — отметила директор «Солнечной Таврики». Последние недели в бывшей здравнице можно увидеть только сторожей и представителей крымской «Самообороны»: они готовятся сдать объект представителям застройщика. По словам нашего собеседника, многих работников перед закрытием вынуждали писать заявление об увольнении по собственному желанию, некоторых перевели на 0,25 ставки, чтобы заплатить выходное пособие меньших размеров. Для многих ялтинцев, проработавших в «Жемчужине» 20 и более лет, эта новость стала шоком: другой работы вокруг нет. В соседних здравницах – «Родине», «Днепре» и «Марате» с работой сейчас тоже сложно. Большинство сотрудников «Жемчужины» собираются ехать в другие регионы России и искать работу там. В Гаспре остаются лишь пенсионеры.

Резиденция мэра Ялты

Между тем, с канувшей в лету «Жемчужиной» связана еще одна актуальная для Ялты история, помогающая пролить свет на мотивы перемен. В свое время в санатории любил отдыхать генерал Иван Якубовский. В 1965-1967 годах он командовал Киевским военным округом, а с 1967 года, уже в звании маршала, принял командование Объединенными вооруженными силами Организации Варшавского Договора. Для военачальника в «Жемчужине» был построен 10-й корпус — генеральская дача с собственным пляжем, уютно скрытым в скалах за мысом Ай-Тодор. «Мой отец работал в здравнице, когда генерал Якубовский почти каждое лето регулярно жил на этой даче, — вспоминает экс-сотрудник службы гостиничного хозяйства «Жемчужины» Мария Волкова. — Это был очень простой, приятный человек, который приветливо общался со всеми сотрудниками здравницы. В 2012-2013 годах в 10-м корпусе жил главный налоговик Украины Клименко, для него в особняке сделали супершикарный ремонт. А последняя знаменитость генеральской дачи — мэр Ялты Андрей Ростенко. Он въехал сюда в конце 2014 года и жил до недавних пор». По словам сотрудников «Жемчужины» семья Ростенко вела закрытый образ жизни: персоналу не рекомендовалось попадаться им на глаза, когда те были на генеральской даче. Но так как работники здравницы полностью обеспечивали семью мэра питанием, стирали им вещи и поддерживали порядок, контакты между Ростенко и простыми смертными все же были. По словам экс-сотрудников «Жемчужины», мэр Ялты вел себя сухо и вежливо. Людмила Ермакова подтвердила «Примечаниям», что Ростенко и его семья действительно проживает в корпусе №10. «Это не корпус, это отдельно стоящее одноэтажное здание, — поправила она. — Просто оно числится как корпус. Достаточно скромное. Если вы ищете жареные факты, то все согласно законодательству. И Андрей Олегович это не скрывает. Он платит согласно договору определенную сумму, потому что в Ялте у него жилья своего нет». Какую именно сумму платит Ростенко за проживание в «Жемчужине», г-жа Ермакова не уточнила. Сохранится ли за мэром Ялты резиденция в корпусе №10 во время строительства поселка и после его окончания, тоже осталось неизвестным.

Загадочный «Орион»

«Мы очень разочарованы последними событиями, — говорит Зинаида Муравьева от лица сотрудников санатория. — Останутся ли после застройки парки, исторические памятники и что будет с Ласточкиным гнездом?». Вопрос, и правда, интересный. Тем более, что самом элитном поселке пока известно крайне мало, хотя инвестиционное соглашение с ООО «Орион» о строительстве отеля класса люкс в Гаспре внесено в Стратегию социально-экономического развития Республики Крым. На 234 странице документа указано, что проект планируется реализовать в 2017-2020 годах. «Стратегией социально-экономического развития Республики Крым на территории городского округа Ялта планируется реализация проекта «Строительство отеля класса «люкс» с созданием развитой инфраструктуры, реализовывать проект будет ООО «ОРИОН». В стратегии объект числится как Лечебно-оздоровительный и туристический комплекс. Директор ГУП «Солнечная Таврика» подтвердила «Примечаниям», что на месте «Жемчужины» будут строить отель класса люкс с развитой инфраструктурой (коттеджи, объекты оздоровительного и развлекательного комплекса, бизнес центр, торговые комплексы). При этом информации об инвесторе такой масштабной стройки тоже практически нет. Название ООО «Орион» мало что говорит непосвященным - в реестрах юрлиц по всей России фирм с таким названием множество. ИНН, имена учредителей, адрес регистрации, данные о благонадежности загадочного «Ориона» нигде не фигурируют. «Сейчас проект разрабатывается, пока я его не видела, — говорит Людмила Ермакова. — О том, кто будет строить, тоже не известно. ООО «Орион» выступает инвестором. Но это не значит, что мы все подписали и все решили. У меня таких инвесторов, которые желают [работать] по объектам, входящим в «Солнечную Таврику», миллион. Только до конца из них никто не доходит. Они изъявляют свое желание, а когда понимают, что это государственное имущество и тут так просто ничего не бывает... Государственная собственность налево и направо не раздается. Только под реальный инвестпроект. А желающих побелить-покрасить очень много». На вопрос, кому принадлежит компания «Орион», директор «Солнечной Таврики» отвечать отказалась. «Я знаю о них все, но не буду вам говорить», — заявила г-жа Ермакова «Примечаниям». Крымские общественники предполагают, что речь идет об ООО «Орион» с уставным капиталом 10 тыс руб, арегистрированном в Ялте по адресу ул. Кирова, 106, литер А, офис 18. Задекларированные виды деятельности этого предприятия имеют отношение к строительству. Правда, смущает размер уставного капитала — 10 тыс. руб. И тот факт, что предприятие находится в стадии ликвидации. Связаться с учредителями и ликвидаторами предприятия «Примечаниям» в четверг не удалось. Между тем, расположенный фактически на территории «Жемчужины» дворец-замок «Ласточкино гнездо» тоже закрыт. «В связи с аварийным состоянием скального основания под зданием объекта культурного наследия федерального значения дворец-замок «Ласточкино гнездо» и видовой площадки по периметру указанного объекта доступ граждан в здание приостановлен до устранения аварийности», — сообщили изданию «Сейчас в Крыму» в администрации. Основанием для такого решения стал приказ Министерства культуры Крыма. Когда объект заработает вновь, не сообщается.

Институт стран СНГ в Республике Крым

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.