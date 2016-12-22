Ключ к сирийским переговорам — Астана?

16.12.2016 15:59:04

Москва и Анкара надеются начать переговоры между Дамаском и сирийской оппозицией на новой площадке — в Астане. О новой инициативе рассказал на пресс-конференции в Японии Владимир Путин. «Позавчера в телефонном разговоре мы договорились с президентом Эрдоганом, что будем предлагать конфликтующим сторонам продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке, которой могла бы стать столица Казахстана — город Астана», — приводит слова российского лидера ТАСС. Он добавил: если стороны конфликта согласятся, то Москва обратится к президенту Казахстана с просьбой поддержать этот процесс.

Путин отметил, что новая площадка не является альтернативой женевской, а будет дополнять женевские переговоры. С чем связана такая инициатива?

Валерий Соловей профессор МГИМО, доктор исторических наук:

«Россия и Турция, судя по происходящему, договорились о некой координации действий, которой способствует то обстоятельство, что не только они с лета этого года находятся в довольно напряженных отношениях с США. И у Турции, и у России есть собственные интересы в отношении Сирии. Выбор Астаны не случаен. Я напомню, что Астана, в частности, президент Назарбаев, сыграли важную, хотя и негласную роль, в урегулировании российско-турецких отношений после того конфликта, который возник между этими двумя странами. В данном смысле это та площадка, которой доверяют обе стороны — и Россия, и Турция. А то, что Россия и Турция хотят выделить отдельный трек, это, мне кажется, вполне естественно. Даже если они не добьются сейчас успехов на этом треке в Астане, они, по крайней мере, заметно усилят свои переговорные позиции и смогут координировать свои действия в предстоящих международных многосторонних переговорах касательно судьбы Сирии».

Российский президент заключил: где бы ни встречались конфликтующие стороны, нужно стремиться к политическому урегулированию. Владимир Путин также отметил, что эвакуация в Алеппо происходит именно по тому плану, который он согласовал с турецким лидером.

О перспективах переговоров в Астане и возможной реакции Запада рассуждает директор центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады

Александр Шумилин директор центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады «Трудно сказать, как на это отреагируют США, но, скорее всего, положительно, ибо речь идет о новом формате, дополнительном к прежним форматам — женевскому и так далее. Речь идет о том, чтобы после горячей фазы наладить какой-то контакт между оппозицией и режимом Башара Асада. И дальше встает вопрос: возможно ли это? Думаю, что на данном этапе это невозможно в виде прямого, но опосредованного контакта. Существует «родосская формула» когда противостоящие стороны располагаются в одном здании на разных этажах и между ними посредник, сами они не вступают в прямой контакт. Говорить о прямых контактах — это избыточный оптимизм, но опосредованный, который диктуется необходимостью, прежде всего гуманитарного плана — спасения людей, мирных жителей. Выводятся боевики в район Идлиб — это момент, которым не может пренебрегать даже сирийская оппозиция. Но прямых переговоров не будет даже в формате Астаны».

Что касается потери Пальмиры под натиском боевиков «Исламского государства», происходящее является результатом разрозненных действий Москвы, Вашингтона и Дамаска, заявил Путин. Он подчеркнул: для того чтобы достигнуть результата в борьбе с террористами, «нужно объединять усилия».

Заявление российского президента о «несогласованности действий», приведшей к потере Пальмиры, контрастирует с ранее заявленной позицией российских военных, согласно которой западная коалиция специально выдавливает ИГ из Ирака, чтобы навредить Башару Асаду. О кажущемся противоречии и причинах повторного падения Пальмиры рассуждает первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук:

«Диссонанса между заявлениями российской стороны по Пальмире, то есть между тем, что несколько дней назад говорил на эту тему Генштаб, и тем, что только что сказал Путин, на мой взгляд, нет. В целом, провал на этом направлении действительно можно считать результатом той самой несогласованности действий. Однако наличие такой системы должно предусматривать не только адекватный взгляд на Пальмиру, но и на всю сирийскую войну в целом. Проще говоря, если нет точной стратегии, то не может быть и правильной тактики. А Сирия — это не Афганистан, а террористы запрещенного ИГ — это не талибы, которые собираются жить на своей земле. Поэтому им, террористам в данном случае, не нужна ни Пальмира, ни Алеппо, ни Дамаск, ни Мосул, ни Ирак, ни другие города, они могут сегодня возникнуть в одной точке Сирии, завтра в другой или даже совсем в другой стране. Странно, что эта особенность террористов не была учтена заранее».

В Алеппо проходит эвакуация боевиков и членов их семей. По последним данным российских военных, осажденные кварталы покинули уже девять колонн автобусов и машин скорой помощи, из города вывезли более 6 тысяч мирных жителей и более 3 тысяч боевиков. При этом сообщалось, что эвакуацию пришлось приостановить из-за действий вооруженных формирований.

В МИД Турции подтвердили прибытие первых конвоев на подконтрольную оппозиции территорию в Идлиб. Однако именно эта провинция теперь может стать вторым Алеппо — с таким предостережением выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По его словам, новая трагедия может развернуться, если не будут достигнуты договоренности о прекращении огня и политическое соглашение. Де Мистура сообщил, что в последних подконтрольных оппозиции кварталах Алеппо остается до 50 тысяч людей и до 5 тысяч членов вооруженных формирований.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.