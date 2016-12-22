Клюев: госпереворот на Украине спланирован спецслужбами США

16.12.2016 15:52:24

Военную операцию по смене власти на Украине Запад готовил не один год, считает экс-глава администрации украинского президента Андрей Клюев.

Давая показания на заседании Дорогомиловского суда Москвы, он заявил, что обе «цветные» революции были скроены по одним и тем же лекалам американскими спецслужбами.

События 2014 года по всем признакам стали государственным переворотом, но также и тщательно продуманной военной операцией. В частности, на Майдан выходили как мирные митингующие, так и специально обученные и проплаченные провокаторы, которые стреляли, бросали «коктейли Молотова» и жгли бойцов «Беркута».

Западные кураторы потратили большие деньги на подготовку этих людей, дискредитацию правоохранительных органов и представителей власти. Не случайно и то, что захват администраций во многих городах начался одновременно, рассказал Клюев.

Ранее бывший вице-премьер Украины высказал мнение, что основной целью госпереворота 2014 года было появление недружественной страны возле границы России.

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