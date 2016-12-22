За что национальные окраины возненавидели русских?

16.12.2016 15:32:45

День 16 декабря 1986 года ознаменовался началом первого конфликта на национальной почве в СССР, положившим начало целой серии происшествий подобного рода на пространстве стремительно входившего в полосу коллапса и распада государства. В этот день в столице Казахстана Алма-Ате состоялось выступление казахской молодежи, выражавшей недовольство политикой местного правительства, в том числе в отношении подбора кадров на руководящие должности. Причем своеобразным «козлом отпущения» стал русский народ, виновный, по мнению протестующих в занятии слишком большого числа руководящих должностей в республике. Впрочем, спустя 30 лет после этих событий, нападки на русских в бывших республиках СССР уже никого не удивляют, однако в очередной раз ставят перед Россией вопрос: а нужно ли помогать тем, кто все равно этого не оценит?

Беспорядке в столице Казахской ССР начались после решения Москвы поставить вместо правившего республикой много десятилетий этнического казаха Динмухамеда Кунаева русского по национальности Геннадия Колбина, ранее занимавший высокие партийные должности в Ульяновской области. Участники восстания, среди которых были в основном представители приехавшей из села этнической казахской молодежи, требовали назначения на пост первого секретаря компартии Казахстана представителя титульной национальности. Хотя титульной казахскую нацию в тогдашней КССР можно было назвать с большой натяжкой, поскольку большинство населения республики (более пяти миллионов человек) составляли русские.

Между тем у казахов отмечалась гораздо более высокая рождаемость, причем в основном в сельских районах. Это привело к постепенному изменению удельного веса казахского этноса в Казахстане, а также значительным увеличением числа казахской молодежи, которая стала проявлять недовольство слишком большим количеством этнических русских в госуправлении, производстве, а также науке и культуре. И выросшее на рубеже 70-80-х годов новое поколение молодых казахов стало требовать перераспределения влияния в стране в их пользу.

В это же время самих русских начали обвинять в национализме и презрительном отношении к казахскому этносу. Так, уже во время перестройки начальник Управления КГБ по Алма-Атинской области полковник Турсун Айжулов заявил, что по всей стране нередки факты проявления «великорусского шовинизма». Впрочем, ничего удивительного в этих словах нет, поскольку с самого образования СССР как русскому, так и народам на национальных окраинах упорно вдалбливалась мысль о России – «тюрьме народов», в котором живет пугало «великорусского шовинизма», периодически угнетающее стремившихся выбраться из под его власти угнетенные национальные окраины.

При этом важнейшей частью новой национальной политики стала так называемая «коренизация», суть которой состояла в усилении влияния на национальных окраинах местной культуры и языка в противовес «шовинизму великороссов». На Украине такая политика привела к массовому насаждению украинской культуры и языка, а также записыванием в украинцы сотен тысяч этнических русских. Казахстанская коренизация, однако, проводилась в менее извращенных формах, поскольку причудливым образом соседствовала с русификации. Упомянутый выше Динмухамед Кунаев был ярким выразителем этой двойственной политики: стремясь выдвигать на руководящие посты как можно больше казахов, он в то же время уделял много внимания развитию и распространению русского языка и культуры в республике, в том числе среди этнических казахов. И до 1986 года казалось, что такая политика приносит довольно неплохие плоды: Казахстан был одной из самых богатых и процветающих республик СССР, а возможность конфликта на национальной почве никому не могла прийти в голову.

Тем не менее, начавшиеся после решения поставить во главе Казахстана Колбина протесты дали понять советскому руководство, что казавшаяся идиллия была не более, чем иллюзией, быстро испарившейся при столкновении с жестокой реальностью. Продолжавшиеся несколько дней протесты привели к задержанию правоохранительными органами более восьми тысяч человек. Около полутора тысяч получили серьезные повреждения в драках. Более пяти тысяч были подвергнуты допросам в прокуратуре, порядка тысячи – в местном КГБ. Осуждены же в уголовном порядке оказались 99 человек. Что касается Колбина, то он всё-таки занял отведенную им партией должность, однако всего лишь через несколько лет был снят с должности, а на его место поставлен этнический казах. В это же время в стране была объявлена борьба с казахским национализмом. Эффективная на словах, но безрезультатная на деле.

Алматы, декабрь 1986 года. Между тем 30-летний юбилей Алма-Атинских событий практически совпал по времени с любопытным заявлением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на вручении премии «Алтын сапа». Глава республики заявил на днях, что Казахстан был самой настоящей колонией царской России, которая выкачивала из него природные богатства. «Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было», – сказал Назарбаев. По его мнению, раньше Казахстан был российской колонией, а теперь же, сбросивший с себя оковы «чужеземного управления», он встал на путь независимого развития и добился в этом больших успехов. «Мы не должны глотать пыль за чужими странами, это не наш путь», – подытожил «лидер нации».

Раз уж на то пошло, то давайте проясним, что такое колония в её классическом понимании. Определение гласит, что это территория, которая находится под властью другого государства и не имеет политической, экономической и иной самостоятельности. Отличительными чертами колонии является бесправие её жителей на территории метрополии (по сравнению с жителями метрополии, которые имеют привилегированное положение в колонии), её географическая обособленность от метрополии, эксплуатация её природных и зачастую людских ресурсов, этническое и религиозное бесправие жителей метрополии, дискриминация местной культуры, лишения народов колоний их земель в пользу колонизаторов и так далее.

Можно ли узнать здесь Российскую империю? Можно, если быть русофобом до мозга костей. Нормальный же человек узнает здесь не Российскую империю, но западные колониальные державы. Именно их владения в полной мере отвечали понятию «колония». Взять типичные колониальные империи, такие как Испания, Франция, Великобритания и некоторые другие. Жители завоеванных территорий мало того, что были полностью бесправными перед представителями метрополии, так зачастую вообще не считались ими за людей. Выражение «черное дерево», придуманное европейцами в качестве обозначения бесплатной африканской рабочей силы, сотнями тысяч и миллионами вывозившейся для работы на плантациях более чем показательно.

Кроме того, в западных колониальных империях сами колонии были географически оторваны и метрополии и, чаще всего, располагались на другом материке за тысячи миль от имперского центра. Про эксплуатацию местных земель и других природных ресурсов и говорить нечего. Европейские колонизаторы, считавшие завоеванные ими территории исключительно в качестве источника ресурсов, нещадно эксплуатировали свои колонии, выкачивая из них как можно больше того, что потом можно отправить в метрополию. Стоит ли говорить, что до местных традиций, обычаев и, тем более, до культурного развития завоеванных народов «цивилизованным европейцам» дела никакого не было?

Западный тип империи – это колониальный тип, тип отношений поработителя и порабощенного, высшего и низшего. Неслучайно в составе знати западных колониальных империй нельзя было встретить ни одного представителя народов завоеванных колоний. Их туда просто не допускали, поскольку считали людьми второго сорта. В принципе, подобная же система отношений царит и в нынешней единой западной империи - США. Она отвечает всем основным требованиям колониальной державы. В том числе относительно недопуска представителей завоеванных стран в состав элиты. Известно, что Америкой управляют несколько десятков богатых и влиятельных семей. «Холопы XXI века» из стран «победившей демократии» (американских колоний) в состав знати никогда не войдут. Максимум, им позволят занять ряд не самых важных должностей, но в состав истинного истеблишмента им путь заказан.

Российская же империя на западные совсем не похожа. Классический западный колониальный тип отношений у нас был заменен на соседский. Это выражалось в том, что ярко выраженной дифференциации между метрополией и окраинами просто не было. Этому способствовала неразрывность территории между центром и окраинами. Они не были разделены морями и океанами, как в западных державах, но всегда существовали вместе и неразрывно. Россия рассматривала национальные окраины как свою неотъемлемую часть. Вспомнить хотя бы используемый во время Гражданской войны лозунг белых сил «Единая и неделимая Россия». В виду имелась не территория среднерусской возвышенности, Поволжья, Урала, Украины или других неотделимых от России территорий. Имелись в виду и Кавказ, и Прибалтика, и Средняя Азия и другие земли Империи. Россия, подчиняя себе новые территории и живущие на них народы, гармонично встраивала их в себя, превращала в свои неотъемлемые части, с которыми потом больно и мучительно расставалась. А не которые просто бросила и ушла, как сделала западные колонизаторы в подчиненных им странах.

А российская имперская знать? Любой обладающий способностями человек вне зависимости от его национальности мог добиться высоких позиций при дворе. В составе имперской знати были и русские, и грузины, и чеченцы, и прибалты, и представители коренных национальностей самой России, прежде всего татар (Николай Карамзин – потомок дворян-татар). Были среди российской знати и представители казахов. Самый яркий из них – Чокан Валиханов, выдающийся ученый, просветитель, разведчик, офицер Генерального штаба Российской империи. Россия не только никоим образом не ущемляла интересы народов завоеванных территорий, но и предоставляла им привилегии, такие как освобождение от армейской службы. Кроме того, вся местная знать сохраняла все свои права. Не покушалась Россия и на культурное развитие народов. Наоборот - всячески его поощряла. При этом, конечно, проводя умеренную политику русификации, потому как жить в империи и не знать русского языка было просто невозможно.

Вспоминается интересный случай: как-то гостивший у Николая I гостил французский путешественник Астольф де Кюстин. На одном из придворных балов француз рассматривал гостей, когда к нему подошел император и спросил, как изволит думать маркиз, все ли собравшиеся здесь русские? Конечно же, ответил француз. «А вот и нет!» – заявил Николай. И начал перечислять: вон там – немец, там – поляк, а вон тот – грузин, другой – молдаванин. Француз опешил и спросил, а кто же тогда здесь русские? «А вот все они и русские!» – с гордостью заявил император России.

Таким образом, Россия никогда не относилась к своим национальным окраинам как к колониям. Она рассматривала их как свою неотъемлемую часть, сообразно с этим убеждением развивая их. Метрополия (если это понятие вообще применимо в данном случае) развивала местную культуру, строила промышленную, социальную и прочую инфраструктуру. Порой даже в ущерб себе, как в советское время. Тогдашняя Россия (РСФСР) при всех своих природных богатствах жила на хуже не только Прибалтики, но и Украины и того же Казахстана. И в итоге получила за это черную неблагодарность и поток ненависти в свой адрес.

Теперь же нас обвиняют в оккупации и прочих смертных грехах. Прибалтика делает это в открытую, Украина тоже. Казахстан, который считается нами важнейшим союзником на постсоветском пространстве, пока делает это скрытно, неявно, но намеки уже ясны. Речь Назарбаева, обвинившего Российскую империю в грабеже Казахстана, может быть лишь первой ласточкой на пути нашего «дорогого союзника» к открытой форме русофобии, которая цветет сейчас в некоторых других «освободившихся от тоталитарного гнета» постсоветских республиках. Неудивительно, если в той или иной форме Казахстан пойдет по пути прибалтов, предъявляя России компенсацию за «грабеж». А что? Идеологическое обоснование, судя по всему, уже готовится. Во всяком случае, слова про «русских поработителей» были сказаны не из уст заштатного мелкого чиновника, а президентом страны, имеющий в ней неограниченную власть.

В любом случае, России вряд ли стоит питать иллюзий относительно своих нынешних союзников. И уж тем более нашей стране не стоит ожидать благодарности за то, что она сделала для своих национальных окраин. Во всяком случае, как показывает практика, оценены её старания никогда не будут. Зато обвинения в оккупации будут сыпаться чем дальше, тем больше.



Иван Прокшин

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