К проблеме возрождения тасаввуфа на постсоветском пространстве

16.12.2016 15:16:21

Ильдар Фаатович Сафаргалеев Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

перейти на страницу автора



Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

За 70 лет атеистического безвременья на территории бывшего СССР сильно пострадала такая поистине бесценная исламская духовная традиция как тасаввуф. Так, на территории Урало-Поволжья среди татар и башкир она была практически вырвана с корнем. В настоящий момент здесь до сих пор нет несмотря на прошедшие почти три десятилетия с момента «открытия шлюзов» свободы вероисповедания и падения «железного занавеса» полноценных тарикатских шейхов.

Хотя процесс позитивного продвижения вперед в этом направлении и не стоит на месте и уже есть ученики зарубежных муршидов накшбандийского тариката (ранее наиболее распространенного в этом регионе), которые имеют право (иджазу) на обучение воспитанников (муридов). Издаются книги местных шейхов тасаввуфа прошлого таких как Зейнулла Расулев, Закир Чистави, Шигабуддин Марджани и других. Проводятся конференции и круглые столы по данной теме. Тиражируются публикации в СМИ, популяризирующие эту традицию, имеющую значительный позитивный потенциал для развития российского общества, в том числе и в плане борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом. Однако тем не менее факт остается фактом, полноценно возродить духовную традицию в Урало-Поволжье пока не удалось.

Та же самая картина, если брать зарубежную мусульманскую татарскую диаспору в странах ближнего зарубежья таких как Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Швеция.

Российский Северный Кавказ менее пострадал в этом отношении. Тасаввуф здесь «выжил» и поступательно развивается, хотя и претерпел в условиях изоляции от мировой уммы определенные изменения, в ряде случаев вызывающие вопросы у ортодоксальных исламских ученых, а также простых не практикующих его верующих в плане соответствия некоторых духовных практик нормам шариата. В связи с этим мы наблюдаем в ряде его регионов непримиримые баталии между его сторонниками и противниками.

Центральная Азия в советское время пострадала наименее всего ввиду того, что тасаввуф в ней пережил в прошлом целую эпоху своего расцвета. Здесь зародились такие известные суфийские ордены как ясавийя и накшбандийя. Вместе с тем количество шейхов тариката высокого уровня можно до сих пор пересчитать по пальцам – они известны исламоведам по публикациям Аширбека Муминова из Казахстана и Бахтияра Бабаджанова из Узбекистана.

По моему мнению причины столь медленного «темпа» возрождения духовной традиции тасаввуфа прежде всего в том, что в силу геополитических интересов западные государства сделали ставку на продвижение по всему исламскому миру прикрывающихся мусульманской религией сектантских течений, такфиристская идеология которых «идеально» вписывается в искусственное создание «управляемого хаоса». Так как везде, где они пускают свои корни мусульмане начинают убивать друг друга. Наглядным примером является «иблисское государство» ДАИШ, которое как раз и реализует крайнюю форму идеологии «заблудшей секты современности» на практике.

С падением «железного занавеса» ряд государств, официальная идеология которых далека от веками практиковавшегося на территории Большей России традиционного ислама и обладающие мощными финансовыми ресурсами, устремились «окормлять» постсоветских мусульман как через отдельных миссионеров, так и через обучение в своих исламских учебных заведениях и издание соответствующей литературы. Это дало свои «горькие плоды» и напрямую отразилось на миролюбивом тасаввуфе, который воинственные представители сектантских течений что называется на дух не воспринимают. Во многом именно в связи с этим в течение долгого времени вплоть до середины сего года эта духовная традиция была табуирована официальными духовными структурами и экспертным сообществом постсоветских государств.

Серьезный прорыв в этом направлении, на мой взгляд произошел лишь в этом году, который выразился в Грозненской фетве, принятой на Всемирной конференции мусульманских ученых на тему: «Кто они – люди Сунны и согласия? Разъяснение и описание пути Ахлю-Сунна валь-Джама'а с позиции вероубеждения, мусульманского права и суфизма, и последствия отклонения от этого пути» (прошла с 25 по 27 августа 2016 года в Чеченской Республике).

Данный документ четко определил в рамках по крайней мере пока России понятие суннитского традиционного ислама, который заключается в следовании матуридитской либо ашаритской акиде (вероубеждению) и одному из четырех четырех мазхабов (богословско-правовых школ): ханафитскому, маликитскому, шафиитскому и ханбалитскому, а в плане такой основы Ислама как Ихсан (Искренность) пути тасаввуфа.

Вместе с тем процесс небыстрого, как хотелось бы, возрождения тарикатов имеет и другие естественные причины. Одна из них – то, что основные центры тасаввуфа и его лидеры-муршиды, как правило, находятся за пределами России и других государств-участников СНГ.

Другая – это, на мой взгляд самое немаловажное – наряду с истинным тасаввуфом немало псевдообразований, прикрывающихся его добрым именем, как вывеской для привлечения в корыстных целях в свои ряды как можно большего числа адептов. Указанное обстоятельство обоснованно вызывает настороженность властей, официального духовенства и простых мусульман.

Еще одно препятствие – нашему постсоветскому мусульманину непросто попасть в тарикат тасаввуфа ввиду традиционной и естественной закрытости этой структуры.

И последнее, даже если направление этой духовной традиции вполне соответствует нормам шариата, вступление в тот или иной тарикат оговаривается определенной процедурой, например личным присутствием шейха и будущего последователя (мурида) во время дачи клятвы верности (баяда), регулярным участием в еженедельных радениях (т.н. хатмах), предварительным условием выполнения обязательных мусульманских предписаний (намаза, поста, закята) и т.д.

Есть и еще один немаловажный момент, в случае, если даже и направление тасаввуфа что называется верное и шейх-муршид высококлассный, его заместитель (халифа), коих может быть немалое число в зависимости от популярности тариката, может не всегда оказаться тем самым подходящим для конкретного верующего духовным наставником. Порой, как показывает практика, он со временем может что называется сбиться с пути и повести своих подопечных мусульман не в том направлении, либо просто не подойти по психологическим и иным параметрам.

Тасаввуф становится чрезвычайно востребованным и среди мусульманской элиты постсоветских обществ, что еще более затрудняет поиск ее представителями приемлемых путей к Всевышнему (тарикатов) и конкретных духовных наставников. Их положение в социуме и публичность не позволяют афишировать свою принадлежность к конкретному направлению тасаввуфа и связь с его шейхом.

Но, как показывает практика, не все так печально. Конкретные примеры выхода из этого непростого положения есть и весьма приемлемые в наш век Интернета и высоких технологий.

И опять таки, как и на прошлых наших традиционных конференциях, остановлюсь на особенностях за два десятка лет неплохо изученного мной тариката Накшбандийя-Муджадидийя пакистанского шейха Ахмада Зульфикара.

В ходе моей неформальной «специализации» в области тасаввуфа, изучив на практике не один тарикат, я не встречал более простого и доступного способа инициации в него как в турук Накшбандийи-Муджадидийи шейха Ахмада Зульфикара. И этот способ инициации и сам процесс обучения последователей (муридов) еще более упростился и облегчился в эпоху глобализации с развитием телекоммуникаций и широким распространением сети Интернет. Желающему вступить в это братство даже нет необходимости вступать в контакт с Шейхом Ахмадом Зульфикаром либо с одним из его заместителей (халифов) и просить принять баяд (клятву верности) для того чтобы включиться в цепь духовной преемственности тариката. Достаточно «поймать» по интернету «живую» в прямом эфире трансляцию проповеди (вааза) шейха Зульфикара на ресурсе www.mixlr.com, (предварительно запрограммировав его на tasawwuf) как правило ежедневную хотя и на редком языке урду, дождаться ее конца, когда на арабском языке произносится довольно распространенная формула таубы (испрашивания) прощения грехов, которая начинается с бамсмаллы и затем «ааманту билляхи ва маляикатихи ва кутубихи ва русулихи валь явмиль эхири ва биль кадри хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Тааля …». Желающим приобщиться к благородной сильсиле Накшбандийи-Муджадидийи перед началом указанной формулы необходимо просто сделать намерение (или ният) осуществить баяд (обязательство регулярно выполнять вазифа или вирд).

Владение английским языком еще более облегчает процесс – каждый месяц 1-го числа приблизительно в 19.00 по московскому времени на основном сайте тариката www.tasawwuf.org или www.emahad.com идет прямая трансляция указанного выше вааза с объяснением в конце формулы баяда, вазифы или вирда. В дополнение к этому шейх Зульфикар читает хатм Хваджаган (повторяющиеся молитвенные формулы из Корана и Сунны в честь шейхов цепи духовной преемственности (сильсили) Накшбандийя-Муджадидийя и в самом конце произносит дуа (молитву).

Примечательно, что вступить в ряды последователей может каждый мусульманин без каких-либо ограничений. Многие шейхи других тарикатов оговаривают инициацию условиями регулярного выполнения перед этим предписанных шариатом норм (например, намаза и поста в месяц Рамадан), а также и других, порой весьма экзотических, требований. «Демократичность» своего Пути Шейх Зульфикар обосновывает тем, что, если мурид, каким бы «грешником» он не был, будет следовать предписаниям в соответствии взятыми по баяду обязательствами (т.н. вазифа или вирдом), то он неминуемо придет и к обязательным намазу, и к посту.

Я полагаю это вполне правомерно, так как данная вазифа включает в себя ежедневное:

чтение последователем одного джуза (1/30 части) Священного Корана (или кто сколько на начальном этапе осилит);

стократное (утром и вечером) испрашивание прощения грехов у Всевышнего по специальной формуле «Астагфируллаха Рабби мин кулли замбин ва атубу илейх» (т.н. истигфар);

стократное (утром и вечером) произнесение салавата – славословия Пророку Мухаммеду также по специальной формуле «Аллахумма салли ааля сейедина Мухаммадин ва ааля аали сейедина Мухаммадин ва барик ва саллим»;

стремление к постоянному (ежемоментному) поминанию Всевышнего самыми различными способами (размышлением, предписанными Сунной специальными молитвами по разным случаям и обстоятельствам, и др.);

медитацию (муракаба), заключающуюся в представлении того, что нур (свет) от Всевышнего Аллаха проникает в область сердца и сердце в ответ повторяет «Аллах, Аллах, Аллах…», а ты слушаешь его (продолжительностью 10-15 мин для начинающих и не менее часа для более «продвинутых»);

обратную связь с наставником-шейхом (хотя бы в мыслях, либо по телефону, почте и возможно в последующем «вживую»).

Как правило, желанию людей вступить в тарикат препятствуют как раз именно разного рода сложности, описанные мною выше. Методика шейха Зульфикара позволяет максимально упростить инициацию и обучение и быть на начальном этапе, что особенно важно, независимым ни от кого и «пробовать» тасаввуф «на вкус» что называется «вживую», самому и без посредников.

Большинству, вступивших на путь самосовершенствования, вполне хватает описанных выше приёмов вазифы (по крайней мере на относительно длительный период от полугода до нескольких лет, а иногда и ещё больше, если не навсегда).

Те же кто, вступит в сильсилю и испытает на себе ее благотворное воздействие и затем, не удовлетворившись достигнутым, пожелают двигаться дальше, могут воспользоваться любым из достаточно большого количества сетевых ресурсов последователей этого тариката, шейхов-халифов (заместителей) Ахмада Зульфикара, как правило относительно доступных в плане языка, т.е англоязычных (www.nurulilm.com, www.islamicspirituality.org, www.sunnahacademy.org, www.ilmessentials.com и др.). Достаточно простого заполнения специальной лаконичной в две строчки анкетной формы с указанием своего имени и электронного почтового адреса для получения обратной связи (рабиты) с конкретным шейхом-халифом и возможности получать ответы на возникающие вопросы. Вся информация о предписанной ритуальной практике (т.н. вазифа или вирда), а также иные необходимые материалы (книги, журналы, записи аудиолекций т.д.) имеется на сайте любого из многих заместителей (халифов) Шейха.

Относительно простой способ вступления в данный тарикат и процесс обучения-продвижения (сулук) с использованием Интернета и без непосредственного контакта с зарубежными его лидерами имеет на мой взгляд ключевое значение в деле возрождения тасаввуфа в России и на постсоветском пространстве в целом в непростых условиях, когда большинство его государств взяло курс на «суверенизацию ислама» с целью защиты от деструктивного влияния извне.

Благодарю за внимание.

Заведующий отделом исламских исследований

Института стран СНГ

Ильдар Фаатович Сафаргалеев

(cis@materik.ru)

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.