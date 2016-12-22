Порошенко пошел на беспрецедентную подлость

16.12.2016 14:19:24

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

перейти на страницу автора



Заместитель заведующего отделом Украины

Вчерашний расстрел украинскими военными мирных жителей в пассажирском автобусе на КПП «Майорское» — доказательство беспрецедентной подлости Петра Порошенко, которые продолжает саботировать Минские соглашения, отказываясь прекращать АТО и отводить армию с Донбасса.

Об этом заявил политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

«Это очередное беспрецедентное доказательство той откровенно враждебной и подлой политики, которую проводит украинская власть относительно, как они говорят, своих же сограждан, которые проживают на территориях ДНР и ЛНР.

Сегодняшняя трагедия демонстрирует отношение украинской власти к Минским соглашениям и тем договоренностям, которые были оглашены на последних заседаниях «Нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.

Конечно, за подобными действиями должно следовать наказание для украинской власти. В этом отношении очень бы хотелось, чтобы европейские и американские партнеры наконец-то прозрели и подобные провокации были адекватно оценены с их стороны.

Действия Киева заслуживают того, чтобы со стороны Запада последовали жесткие, адекватные меры в отношении руководства Украины и государства в целом», — сказал Денисов.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.