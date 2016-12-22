Для чего собираются капелланы УГКЦ?

16.12.2016 13:49:47

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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Это событие было широко распиарено, как во внутренних церковных СМИ униатов, так и в государственных СМИ. На блюде все подано довольно благочестиво – обмен опыта по душепасторской работе духовенства с военнослужащими. Но, чтобы была ясность достаточно просмотреть их официальные пособия.

Наглядно посмотреть вышедшие 2 номера журнала ежегодника за 2015г. и 2016г. «Капеллан», который является руководящим пособием в патриотическом воспитании и в душепастырстве – проект Департамента Патриаршей курии УГКЦ по делам пастырства силовых структур Украины.

Прикрываясь словами о вере в Бога и патриотизмом, пособие полностью решает следующие поставленные греко-католические задачи:

1) Поддержка и раздувание братоубийственной войны с патологической потребностью внешнего врага;

2) Усиление внутреннего гражданского конфликта: нагнетание русофобии, ватникофобии (ненависть к жителям Донбасса и к украинцам, не разделяющим идеологии униатов бандеро-фашистов);

3) Православнофобия – с целью разрушения или захвата православных храмов и католического прозелитизма;

4) Сбор средств на войну с паствы на убийство паствы;

5) Воплощение в общество фашистской идеологии расчеловечивания какого бы то ни было оппонента.

Для этого воплощается теория, в которой обязательно нужно верить, что христианин с другой стороны в гражданском конфликте не «заблудший христианин», а ватник, колорад, террорист. Речь, конечно же, о ценности жизни человека не идёт, тем более, если этот человек не разделяет бандеро-фашистские идеалы униатов (УГКЦ). Теория расчеловечивания, обесценивание человеческой жизни. И это братоубийство оправдывает божество –Украина – ведь «Украина понад усе!». Украина превыше всего, но не права человека превыше всего, не ценность жизни превыше всего, не демократия превыше всего, а идеология католического украинского фашизма и расизма, которая экспортируется в души людей, как новая религия вместо веры в Христа, но с лицемерными словами о Христе.

6) Это героизация фашизма их пособников, искажение и фальсификация истории.

Чтобы не быть голословным, перейдём к анализу и цитированию текстов этого журнала.

Из статьи «Служение капелланов: исторический экскурс» ж. Капеллан 2015г., начало своей украинскости украинских капелланов видят в «весне народов» (ст. 7) (скорее всего, применённый термин – «весна народов», использован в униатском повествовании тех событий, как антагонизм «русской весне», им это важно! ) в Австро-Угорской империи 1848! Когда была освящена «русская хоругва». (Хотя на карте такой страны, как Украина, в то время не было, речь шла о «русской хоругве», но главное приписать туда же, ещё гипотетическую Украину и украинскость, тем более, если это пишут «святые отцы», в это нужно верить!). Бандеро-униаты гордятся этой страницей своей истории, тогда они воспринимались, как «ополчение» (ст.7), служа венгерскому королю, зверски расправившись с восстанием крестьян. Кампания позапрошлого века осуществлялось под руководством униатского духовенства, называемого тогда «фельдкуратами»».

Вот откуда и берётся украинскость капелланов УГКЦ! Даже не поспоришь. Кстати, именно за это преступление, «ополчению» был подарен католический австрийский жёлто-голубой флаг, обагренный кровью невинных венгерских крестьян и навязан Украине как государственный символ. Заметьте, что слова «ополчение» и «весна народов» употреблены совсем не случайно, исторически тогда таких наименований среди униатов не существовало, это реакция-рефлексия на ополчение и «Русскую весну», берущую начало в нынешней Новороссии.

(фото. капеллан УГКЦ в батальоне «Нахтигаль»)

Также предметом гордости (!) униатских бандеро-фашистов является то, о чём они открыто говорят. Униатские священники входили в состав гитлеровского батальона Вермахта «Рональд» и «Нахтигаль» в дивизии СС «Галичина» (12 капеланов), а также были среди воинов УПА (ст.7), где с их благословения издевались, расстреливали, резали на куски и сжигали мирное население.

Для наглядности, вот выдержка приветствия Адольфа Гитлера главой украинских униатов кардиналом Андреем Шептицким 1 июля 1941г.: «По воле Всемогущего и Всемилостивого Господа... началась новая эпоха…Украины... Военное время требует еще многих жертв, однако дело, начатое во имя Господне... будет доведено до успешного конца... Победоносную немецкую армию приветствуем, как освободительницу от врага. Установленной власти отдаём надлежащее послушание...».

5 июля 1941: «По воле всемогущего и всемилостивого Бога начинается новая эпоха в жизни нашей родины. Победоносную немецкую армию, занявшую уже почти весь край, приветствуем с радостью и благодарностью за освобождение от врага. В этот важный исторический момент призываю вас, отцы и братья, к благодарению Бога, верности Его Церкви, послушанию властям и усиленному труду».

Как мы видим, фашизм и расизм – это та единственная и официальная «патриотическая» идеология УГКЦ, о чём они открыто, наглядно заявляют, с помощью которой воспитывается «украинский» патриотизм капелланами в ВСУ и в школах Украины.

В ж. Капеллан 2015 в статье «Крестом Твоим сохрани народ твой…» униаты прямо и открыто ратуют за благородных немецких фашистов, например, называя освобождение города Счастье Луганской обл. от фашистов советскими войсками в ВОВ (в составе которых были и украинцы) – «освобождением» написав это слово в кавычках имея ввиду «оккупация» русскими (ст.8), о чём очень скорбит и сообщает «священник» УГКЦ Орес Сало (это фамилия)! И для этого о. Орест Сало, освятил часовню в честь погибших украинских солдат АТО, наверное, чтобы они ничем не отличались от побеждённых фашистов-страдальцев, и, молитва Ореста Сала, вдохновляла карателей на те же подвиги, - сообщается в этом журнале. Слово «бандеровцы», также написали в кавычках, как будто они таковыми не являются.

Как известно, когда «освободители» вошли в Счастье, то город подвергся массовыми убийствами мужского населения. Не только молодые, но и пенсионеры были расстреляны бандеро-униатами, более сотни человек. Людей, которые прятались в подвалах от боевых действий, забрасывали гранатами. Для своего досуга солдаты ВСУ насиловали сирот - малолетних детей из местного детдома, не говоря уже о нашумевшем случае изнасилования польской наёмницы из своих же рядов.

А это, как мы видим, результат молитвы и наставлений УГКЦ в ЛНР - убийства бандеро-фашистами мирных граждан, грабежи, насилие. Часовня «подарок», построенная о. Орестом Салом, по его словам, должна стать «святынею для всего Востока», «именно так строится украинский мир» (ст.9), вот как, в противовес русскому миру!

Наглядное «освобождение» произошло, когда они вошли в город Красный Лиман. Оставшихся мужчин, которые сочувствовали ополчению, бандерофашистские войска бросили в яму на глазах изнасиловали их жён, потом перебили руки и ноги и отдали этим женам: «забирай домой». А жёнам ополченцев, которые не успели убежать, задули вовнутрь монтажную пенобетонную струю, от разрыва внутренностей все женщины скончались; «именно так строится украинский мир» с помощью католического «бога»!

В статье «Дорога на Восток» о волонтерстве (ж. Капелан 2015г), для поднятия боевого духа ВСУ используется типичная манипуляция, семейного сентиментализма – пересылка на фронт рисунков детей волонтерами (ст. 11 ) и капелланами (ст. 15), такие рисунки «формируют нацию» (ст. 15) после чего ВСУ спокойно убивали таких же детей Донбасса ради «формирования нации», по благословению униатского духовенства.

(Это по-униатски называется «согреть сердце воина» ВСУ)

Для поднятия боевого духа солдат в ход пошла монахиня УГКЦ Симиона, которая для них «играет на гитаре», а для вхождение в доверие «использует военный сленг» (ст. 12). Но несмотря на такие «концерты» и присутствие капелланов УГКЦ, даже военный психолог укро-фашистов, лейтенант Ярослав Фоик, заявляет: «солдаты недовольны командирами и сгоняют злость друг на друге» (ст. 14).

В статье «Когда ты на передовой, должен быть равен во всём», «священник» УГКЦ Иоанн Исаевич открыто говорит о своем участии в кровавом перевороте на майдане и поддержке братоубийственной войны. По его мнению, убийство народа и разрушение городов Донбасса «это война за государство и за народ» (ст. 15). Несмотря, на священническую клятву не брать оружие в руки, открыто говорит, что «брал оружие в руки» (ст. 15). Он как раз находился на передовой под Иловайском, и там «сеял слово Божье» и , как сам говорит, «давал советы военным» (ст. 14)! Чем закончились «молитвы» и «советы» отцов униатов впоследствии, в «Иловайском котле» для ВСУ, всем известно, результат на лицо!

Для поддержки братоубийства в Украине УГКЦ задействовало не только украинское духовенство, но и высшее духовенство из НАТОвских стран, а именно Канады. Тамошние епископы УГКЦ, в частности, «епископ» Канады из города Торонто Степан Хмиляр, объявляли о сборе средств с паствы на убийство паствы и народ Украины, этот проект называется «Спаси жизнь»! «Епископ» при этом опасается, что собранные средства могут пойти не напрямую (ст.16-17).

Кстати, такими подвигами весьма прославилась филаретовская секта (УПЦ КП), когда они открыто продавали гуманитарку, предназначавшуюся пострадавшим жителям Донбасса.

Очень душевный рассказ капеллана Андрея, под названием «Отец» (ст.18-19), повествующий «про несвідомого», о несознательном сепаратисте-«зраднике», крестнике одного из сослуживцев ВСУ воюющего на стороне ЛНР. Родственники по разные стороны фронта - это, конечно же, трагедия. Но при этом «отец» даже не пытается внести ясность о грехе братоубийства, которую и развязали на майдане УГКЦ. Ведь бывший глава УГКЦ кардинал Любомыр Гузар прямо заявил на майдане о «праве на вооруженное противостояние» и открыто молился там за братоубийство и развал страны!

Для того, чтобы война и далее продолжалась, и была «священной», убивать по-Божьему, «под покровом Матери Божьей», необходимы сильные религиозные стимуляторы. И такими стимулятором для фашистов является международное паломничество по католическим святыням (ст. 20-21)!

(Униатская практика – убийство жителей Донбасса под покровом Богоматери. В центре «епископ» УГКЦ Михаил (Колтун))

АТО для УГКЦ является поводом, не столько духовной опекой солдат ВСУ, как прозелитской антиправославной деятельностью, о чём они открыто говорят. На Востоке, где нет поддержки их секты, уже открыли несколько часовен УГКЦ (ст.24-25 ).

Литургическим «шедевром» являются и молитвы, предложенные солдатам в том же журнале. Так, например, в «Молитве военнослужащего»: «дай мне постоянную память о клятве, которую я дал на верность Родине, дай моему сердцу любовь и искреннюю связь с народом». А вот тут УГКЦ по-сатанински, чудовищно обманывают солдат, ибо, как по конституции Украины, так и по присяге солдат Украине и народу, армия не должна воевать против своего народа! Ведь даже законный президент Янукович при вооруженном перевороте не применял войска против народа. Но для братоубийц бандеро-фашистов УГКЦ эти правила не писаны. Солдат ВСУ должен умереть ради олигархов Украины и их бизнеса, ради их золотых унитазов, вилл и яхт Яценюка и Порошенка и т.д., ради повышения цен на ЖКХ, ради обнищания и геноцида народа Украины. Вот чем является на практике капелланство УГКЦ!

(Епископ-боевик УГКЦ Михаил (Колтун) УГКЦ всё никак не напьётся крови жителей Донбасса. Рясы греко-католиков залиты кровью убитых мирных людей. Вверху надпись «эта история, вдохновлённая любовью к Богу и ближнему...»)

В журнале Капелан 2016 г. пишут - для того чтобы легче и лучше убивалось, и грех братоубийства не тяготил совесть бандеро-униатов, стартовала церковная акция (!) «Молимся за тебя во всякое время». А именно - за карателей, детоубийц, насильников, мародеров. За них молятся в «церкви» УГКЦ, а значит можно всё! Ведь жители Донбасса, по их мнению, это нелюди: колорады и ватники. Об этой акции говорит «епископ» УГКЦ Богдан Дзюрах: «Идея этой акции берётся с нашей веры… мы сопровождаем молитвой наших воинов… мы хотим им помочь как верующие люди… ». Вот для этого можно добыть письмо солдату с заверением об этой молитве в каждой общине УГКЦ, в этом письме выражается благодарность за участие в войне (за братоубийство, народоубийство и развал страны, за обеспечение доходов олигархов). Далее автор писем убеждает: «мы едины в молитве», и указано конкретное имя молитвенника за карателя. «Владыка» УГКЦ Дзюрах, убеждает солдат и верующих, что в этом и заключается глубокий смысл единения! Такое письмо есть символ благодарности и поддержки в зверстве, грабеже и расстрелах жителей Донбасса «под покровом Матери Божьей». Хотя Матерь Божью об этом они не спрашивали. Письмо оканчиваться словами «Слава Украине!». Эту акцию поддержали униаты в Германии и Скандинавии (ст. 8-9).

О чуде от молитвы, конечно же тоже также там говорится. Сейчас вы оцените униатский шедевр, чем «кормят» читателя. В статье «Бог живёт на фронте» в главе «Бог никогда не подводил», киборг снайпер Мыкола, сообщает, когда обостряется ситуация, он в фейсбуке обращается за помощью к друзьям с призывом помолиться. Дословно: «Тогда я ощущал, что Всевышний несет меня на руках… вырастают ангельские крылья… ничего не боишься» (ст.13). Чем закончились для киборгов результаты молитвы друзей униатов всем известно… униатский «бог» всё же подвёл. Возможно, причина «ангельских крыльев» заключалась в найденных потом на их месте шприцов из-под наркотиков.

В главе «Отец, научите молиться» рассказывается страшный случай-подстава, о священниках-сепаратистах (московских попах) !!! Которые так же приходили к ним с той стороны, «мы не сразу раскрыли эту западню! Они были наводчиками, ведь после них нас обстреливали. Продажные псевдосвященники, как и некоторые генералы, предлагали (как маленьким детям! – авт.) отвести нас домой, но потом попадали в плен к сепаратистам» (ст.14). Но это учебное указание в журнале дано для того чтобы разжигать межрелигиозную рознь, и солдаты ВСУ в зоне АТО без сомнений убивали не униатских священников.

Греко-католический принцип «проповеди» и межконфесиональных отношений достаточно ясен, в каких злодеяниях сами виноваты, в том и обвиняют своих оппонентов.

2 августа в Донецкой области на блокпосту в с. Мангуш задержали капеллана УГКЦ , который пытался вывезти оружие из зоны АТО. Факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Как позднее стало известно, «героем» чрезвычайного происшествия оказался капеллан УГКЦ – Иван Гопко. В автомобиле «святого отца» нашли два ручных гранатомета и шесть осколочных гранат. С какой целью он вёз такое оружие на гражданку, объяснить не смог.

Стоит также отметить, что сообщение об этом событии в укроСМИ подавалось максимально кратко. Журналисты в Украине предпочитали не вспоминать конфессиональную принадлежность «святого отца», или даже намеренно говорили, что это священник УПЦ МП. Невозможно представить, сколько было бы вылито грязи, если бы в истории оказался замешан действительно священник от УПЦ МП. Ведь из всех случаев, когда в укроСМИ сообщалось о «схроне оружия» в храмах УПЦ МП, ни один из них никому так и не удалось подтвердить.

(На фото убийца мирных жителей капеллан УГКЦ Иван Гопко, на которого даже в Украине заведено уголовное дело по УК ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами))

Главным шедевром в журнале Капеллан, является объяснение заповеди «Не убий». Пан-отец Роман предлагает аналогию сепаратиста со злым духом, а значит убить его не грех. Оказывается, коренной житель Донбасса не защищает свою землю, а вот бандеро-оккупант, пришедши на Донбасс, убивая там местных жителей - детей и стариков, насилуя женщин, грабя дома, этим самым защищает Украину, и значит униатский «бог» прощает (ст.14). «Святой отец» благодарит солдат за убийство жителей Донбасса: «Я им очень благодарен, за то, что они исполняют (убивают – авт.) эту работу за нас» - подводит итог УГКЦ о.Виталий Кузьмин (ст.14). Тот же о. Роман сообщает о случаях, когда сепаратисты, попавшие к ним в плен из аэропорта(!), плакали и просились у него креститься и поисповедоваться, мол «бес попутал». Вот почему он может теперь простить сепаратиста, хотя они «отрезали уши и языки солдатам ВСУ» (ст.15).

(Священник УГКЦ благодарит за убийства в гражданском противостоянии)

Я лично подозреваю, что некоторые повествования и фамилии выдуманы, вот жаль, что имена «сепаратистов» так и не сообщили (хотя о секретном снайпере – Мыколе Воронине, сказать не побоялись), а ведь для пастыря, как минимум, это должен быть заблудший христианин, но нет, так и остался он – сепаратистом.

Итогом анализа униатских шедевров о жизни УГКЦ являются слова главы УГКЦ кардинала Святослава Шевчука о капелланстве: «сегодня служение наших священников на передовой есть выражение образа нашей Церкви… мы народ героев, народ великих людей. Не существует двух реальностей – существует один народ...»! (ст. 18).

В стране Украина, которая не является мононародной и монорелигиозной, провозглашение такой идеологии, есть фашизм и расизм УГКЦ. Вы только вдумайтесь, глава «церкви» открыто проповедует РАССИЗМ И ФАШИЗМ !!! Именно на УГКЦ и на раскольниках УПЦ КП, УАПЦ лежит грех народоубийства, братоубийства, геноцида и разрушения страны Украина.

Сейчас эта секта дьявола, так называемые здесь в России, «католики восточного обряда» или РГКЦ, прикрываясь христианским именем, затаились. Они существуют на территории РФ, Белоруссии, Казахстана, ожидая своего старта, чтобы так же утопить свои народы в крови и братоубийстве с чудовищными зверствами, «во имя Христа», с гитлеровскими зигованиями, пример который так нагляден на Украине.

В своих «храмах» в РФ они открыто собирают пожертвования на разжигание братоубийства, поддержку войны в Украине, их псевдосвященникам чужд патриотизм к России, и в информационной войне они занимают враждебную позицию, достаточно пройтись по их страницам в соц.сетях. Выступая беззастенчиво против колорадского «Бессмертного полка» ватников на 9 мая. Так, например, нашумевший случай, когда в Севастополе был арестован униатский «священник» Николай Квыч (его арест униаты раструбили по миру как похищение), при обыске в его жилье был найден склад военной амуниции (бронежилеты) и бандеро-фашистские листовки, фотографии Бандеры и Шухевича, экстремистская литература, флаг «УПА», террористической организации, запрещённой в РФ.

(На фото Николай Квыч (на фото неправильно написана фамилия) после ареста в Крыму общается с правоохранительными органами).

На нынешнем, Х Всеукраинского съезда военных бандеро-униатских капелланов именно такие, как Николай Квыч и «епископ»-боевик Михаил (Колтун) получают высшие церковные и военные государственные награды.

(Фото: Киев. «Отец» УГКЦ Николай Квыч. Награда нашла своего «героя»)

В случае осуществления майданных планов в РФ, униаты и католики должны будут стать тем ядром и форпостом зверств революции, как и на Украине. Абсолютно из всех, я ещё раз повторяю – ИЗ ВСЕХ (!) учебных униатских и католических духовных заведений семинаристы и духовенство принимали участия в кровавом майдане-перевороте в Киеве, даже приезжали из России, выкалывали глаза «Беркутовцам», метали «коктейли Молотова», убивали людей. В Киеве, на Майдане, где дислоцировались униатские боевики, в подземном переходе под названием по-народному «Труба». Там находилась пыточная, людей мучили и убивали, а при этом греко-католическое духовенство не только не пытались остановить пытки, но и благосклонно относились к происходящему. И это они оправдывали тем, что, как заявил глава УГКЦ кардинал Святослав Шевчук: «на майдан людей вывел Святой Дух!». Открыто на проповедях и на телевидении униатский «епископ» Борис Гудзяк (духовник Майдана) заявил, что 70% митингующих на майдане это ими свезённая паства УГКЦ из Западной Украины.

Мы должны понимать и давать себе отчёт, что каждый храм униатов (католики восточного обряда), который, возможно, есть и в вашем городе, каждый их псевдосвященник, проповедник «униатизма»-фашизма, обагрён кровью замученных и невинно убитых людей на Украине. Рясы и руки греко-католиков в христианской крови невинных людей, они не меняют своей фашистской риторики, посмотрите сами издания УГКЦ, их фашистские «иконы» Бандеры с изображением символики СС Галичины, послушайте их «проповеди».

О событии проведения Десятого Всеукраинского Съезда военных капелланов УГКЦ пишет католический журнал «Католический обозреватель» в статье «Честь военного капеллана – это намного больше чем юридический или канонический статус». Цитируются слова главы бандеро-униатов кардинала Святослва Шевчука. Привожу их. «Я пришёл к вам, чтобы прежде всего вас поблагодарить. Хочу поблагодарить за всё то, что вы пожертвовали и сделали для нашей Церкви, для нашего народа, в частности для наших военнослужащих. С тех пор, как мы с вами последний раз встречались, много всего произошло. Опять много ран, много горя, много крови, но одно остается неизменным. Неизменным является то, что Церковь есть и будет со своим народом, со своими людьми. Есть и будет со своими военнослужащими, своими солдатами».

Чем-то мне этот дух обращения Кардинала Святослава весьма напоминает приветственное слово Адольфу Гитлеру и его «непобедимой» армии предшественником Андреем Шептицким.

Так вот, когда появились униаты, то о них ещё Т.Г. Шевченко упоминал в стихе «Полякам»: «разлили широкое море крови и слёз», но зато «Церковь с народом!». Когда был устроен униатами геноцид русских галичан в Талергофе и Терезине – «Церковь с народом!». Когда Гитлер вошел в Украину – униаты кричали – «Церковь с народом!». Когда Андрей Шептицкий благословлял Галицкую молодежь – свою паству на работу в трудовые лагеря в Германию – «Церковь с народом!». Когда кардиналы Иосиф Слепой и Андрей Шептицкий вдохновляли и благословляли бандеровцев на «Волынскую резню» – «Церковь с народом!». Когда на Майдане студенты УГКЦ метали «Коктейли Молотова», а снайперы во главе с униатом депутатом Парубием расстреливали людей – «Церковь с народом!». Когда идёт волна русофобии, разжигание братоубийственного противостояния – «Церковь с народом!». Когда епископат УГКЦ приветствует социальный геноцид в Украине и пресмыкается перед этой властью – «Церковь с народом!».

Об этой «церкви», которая «по плодам познаётся», написано в Евангелии: «Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. » (Ив. 8:44)

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