Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича

16.12.2016 12:48:39

Официальный представитель МИД уличила действующего президента США в двойных стандартах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление действующего президента США Барака Обамы о том, что Америка не потерпит вмешательства в выборы со стороны.

Чиновница предложила президенту Обаме поступить по справедливости и попросить прощения у бывшего президента Украины Виктора Януковича за вмешательство в выборы главы государства на Украине, когда к власти в результате пришел Петр Порошенко.

«Я считаю, что мы несомненно должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры», — сказал Обама, передает «Федеральное агентство новостей».

«Может, он и перед Януковичем извинится заодно?» — написала Захарова в своем Facebook.

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