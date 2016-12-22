Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
Грустные прогнозы Людмилы Игоревны Кравченко для русских России: «Уж смерть близка и вот мы вымираем!»
|16.12.2016 12:41:59
Виктор Петрович Михайлов
Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ
перейти на страницу автора
В конце октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поддержал идею принятия закона о российской нации. Нижняя палата парламента уже приступила к проработке законопроекта на экспертном уровне, подключиться к работе готовы и в Совете Федерации.
С тех пор на страницах газет, на телевидении и радио, в Интернете идёт активное обсуждение вопроса: как нас назвать, кто мы – русские или россияне.
Кинорежиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о российской нации, в интервью, опубликованном на сайте «Вести.Ру», сказал, что пока не очень понимает происходящее, но назвал слово «россиянин» отвратительным.
Не собираясь вдаваться в подробности дискуссии, скажу только, что меня удивляет предмет спора. А всё так просто - Россиянин это гражданин РФ, Русский – национальность. Других определений нет и быть не может.
Я русский человек и лишать меня моей национальности никто не имеет права! НИКТО!
Волновать нас всех сегодня должно не это. По данным Росстата русские в России вымирают, а мёртвым всё равно кто они русские или россияне.
Проанализировав опубликованные Росстатом новые данные по демографии за первое полугодие 2016 года Людмила Игоревна Кравченко — эксперт Центра Cулакшина пришла к неутешительному заключению - демографическая ситуация в России в 2016 году демонстрирует прежние тренды:
— русское население страны стремительно вымирает;
— естественная убыль населения характерна для большинства субъектов России;
— Россия компенсирует вымирание собственного населения за счет миграционного прироста.
В ходе внимательного анализа опубликованных данных эксперт приходит к следующим интересным выводам:
— в результате естественных причин (рождаемость и смертность) население страны за первые полгода сократилось на 30 тыс. человек, но благодаря тому, что за это полугодие в страну прибыло мигрантов 140 тыс., Росстат отчитался о росте населения в 109,7 тыс. человек;
— планомерное ухудшение экономической ситуации с 2013 года отразилось и на демографической компоненте — рождаемость сначала замедлилась, а в 2015 году наблюдалось ее падение в сравнении с предыдущим годом (рис. 1). Готовность заводить детей в условиях ухудшения экономической ситуации в России снижается.
Рис. 1. Рождаемость в России (по данным Росстата)
— долгожданный естественный прирост, который в стране начался с 2013 года, имеет исключительно единственное объяснение — население национальных окраин стало расти столь стремительно, что его прирост стал перекрывать естественную убыль россиян. Например, в 2015 году в одном только Северо-Кавказском федеральном округе прирост превысил российский годовой показатель в 2,6 раз (рис. 2).
Рис. 2. Естественный прирост/убыль по федеральным округам (по данным Росстата)
В это же время регионы с высокой концентрацией русского населения продолжают демонстрировать тенденции естественной убыли населения рекордными темпами.
В первом полугодии 2016 г. естественный прирост населения зафиксирован только в 35 субъектах Российской Федерации, в то время как остальные 50 продолжают вымирать.
Посмотрим, для примера, как изменилась численность регионов к 2015 году с 2000 года (рис. 3).
Рис. 3. Изменение численность населения к 2015 году с 2000 года (по данным Росстата)
Только 24 субъекта не сократили свою численность — это кавказские республики и другие национальные регионы, столичные и нефтегазовые субъекты. Население выросло более чем на 10% только в 9 субъектах, а сократилось более чем на 10% в 37. Абсолютными лидерами стали Чечня и Магаданская область. Чеченская республика увеличила численность населения на 91%, а Магадан потерял почти 40% своих жителей.
— сменился вектор международной миграции в последние годы. Ежегодно численность России возрастает за счет миграционного прироста на 230–300 тысяч человек, 96% из которых — это выходцы из стран СНГ. Если раньше основной миграционный поток шел из республик Средней Азии, то с ужесточением законодательства и девальвацией рубля число оставшихся в стране мигрантов снизилось, в то время как с начала конфликта на Украине растет число граждан Украины, которые приезжают в Россию как с целью заработка, так и в надежде найти убежище (рис. 4). Однако жесткость российского законодательства и многочисленные препоны для въезжающих из Украины превращают эту надежду в горькое разочарование. Но в любом случае для них худой российский мир намного лучше войны.
Рис. 4. Миграционный прирост (по данным Росстата)
— с 2013 года наметилась тенденция сокращения браков среди населения, что также во многом объясняется ухудшением экономического положения. В первом полугодии 2016 года число браков сократилось с предыдущим аналогичным периодом на 12%, а число разводов при этом выросло на 2%.
Заявленные успехи российской государственной демографической политики на деле оказываются ее полным провалом: вместо стимулирования рождаемости власть отчитывается о приросте населения за счет мигрантов, многие из которых порождают проблему культурной ассимиляции, влияют на преступность в стране. Сокращение самого большого, государствообразующего и культурнообразующего русского этноса в государственной проблемной повестке не стоит, более того русский вопрос под предлогом национализма, фашизма политизирован и закрыт и для общественного обсуждения. Государство в стороне от вопросов демографической убыли православного населения, которое, по всей видимости, потеряло и духовные скрепы семейных ценностей, и экономическую почву для создания семьи. Всего этого Кремль предпочитает не замечать, уповая на иллюзорные надежды наполнить Россию за счет жителей соседних государств[1].
С категоричностью выводов автора в последнем абзаце не могу согласиться, так как ещё в 2002 году на встрече с российскими соотечественниками в Астане Президент России В.В.Путин высказал озабоченность по поводу сокращения русского населения в России. И обсуждая предложение Республиканского славянского движения «Лад» определиться России в отношении российских соотечественников согласился с необходимостью создания программы переселения. А это не просто мигранты! Это, прежде всего, русские люди!
Потом были и другие программы, в том числе и Материнский (Семейный) капитал, как финансовая мера поощрения граждан России к рождению (усыновлению) второго ребенка и следующих детей. Данный вид государственной поддержки имеет своей целью повышение рождаемости в стране и стимулирует естественный прирост населения. В качестве долгосрочной демографической программы, рассчитанной изначально на полный десятилетний период (с 1.01.2007 по 31.12.2016 гг.), а теперь продленный еще на 2 года, Материнский капитал стал существенным семейным подспорьем для обеспечения достойного уровня жизни российским гражданам, имеющим двух и более детей.
Конечно, горько наблюдать «вымирание родного народа», но врагам его твёрдо и решительно скажем: «Не дождётесь!»
[1] http://rusrand.ru/analytics/demograficheskaya-situaciya-v-rossii--2016
Другие материалы по теме
|
Слово "мигрант" в мире становится пугалом. Но к нам едут не чужие люди
Дума поддержала инициативу Затулина по продлению срока действия закона о гражданстве для соотечественников, находящихся в России с неурегулированным правовым статусом
Гражданство России – соотечественникам!
|С этим призывом выступили все «говорящие головы» в передаче «Вечер в Владимиром Соловьевым», вышедшей после полуночи в первые сутки зимы 2016 года.
Об открытом международном форуме и актуальных задачах и перспективах развития образования на пространстве СНГ
|
9-10 ноября 2016 года в Москве прошёл открытый Международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие», организованный «Россотрудничеством». Делегаты Форума обсудили развитие многостороннего гуманитарного сотрудничества, перспективы сотрудничества государственных, научных и бизнес- структур в реализации образовательных проектов, формирования общего информационного пространства.
Михаил Ремизов: Рассматривать национальную конструкцию РФ нужно в качестве союза народов объединённого вокруг русской оси
|
О том, что думает о будущем законе «О российской нации», в интервью «Материку» рассказал политолог и публицист, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
Константин Затулин: «Дела и дни в Государственной Думе России»
|
Константин Затулин впервые после избрания выступил на пленарном заседании в зале Нижней палаты парламента, выражая от имени фракции «Единая Россия» поддержку ратификации «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазией об объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Абхазии»
Ты удмурт? Мордвин? Будешь украинцем!
|
Возвращаясь к заезженной теме «русскоязычных русофобов», «русскоязычных бандеровцев», хочется иногда уйти от академических и публицистических терминологий и определений.
В Нарве 74% соотечественников отдали свои голоса К.Ф. Затулину
Премьер России Д.Медведев сделал поручения по исполнению наказов соотечественников
Павел Астахов: Отношение любой европейской страны к семьям выходцев из России определяется как «подозрительное»
|
О нашумевшем деле Лизы, отношении к правам русских семей русским в Европе и возможностях защиты детей за рубежом в эксклюзивном большом интервью «Материку» рассказал уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов.