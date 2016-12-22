Грустные прогнозы Людмилы Игоревны Кравченко для русских России: «Уж смерть близка и вот мы вымираем!»

16.12.2016 12:41:59

Виктор Петрович Михайлов Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ

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В конце октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поддержал идею принятия закона о российской нации. Нижняя палата парламента уже приступила к проработке законопроекта на экспертном уровне, подключиться к работе готовы и в Совете Федерации.

С тех пор на страницах газет, на телевидении и радио, в Интернете идёт активное обсуждение вопроса: как нас назвать, кто мы – русские или россияне.

Кинорежиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о российской нации, в интервью, опубликованном на сайте «Вести.Ру», сказал, что пока не очень понимает происходящее, но назвал слово «россиянин» отвратительным.

Не собираясь вдаваться в подробности дискуссии, скажу только, что меня удивляет предмет спора. А всё так просто - Россиянин это гражданин РФ, Русский – национальность. Других определений нет и быть не может.

Я русский человек и лишать меня моей национальности никто не имеет права! НИКТО!

Волновать нас всех сегодня должно не это. По данным Росстата русские в России вымирают, а мёртвым всё равно кто они русские или россияне.

Проанализировав опубликованные Росстатом новые данные по демографии за первое полугодие 2016 года Людмила Игоревна Кравченко — эксперт Центра Cулакшина пришла к неутешительному заключению - демографическая ситуация в России в 2016 году демонстрирует прежние тренды:

— русское население страны стремительно вымирает;

— естественная убыль населения характерна для большинства субъектов России;

— Россия компенсирует вымирание собственного населения за счет миграционного прироста.

В ходе внимательного анализа опубликованных данных эксперт приходит к следующим интересным выводам:

— в результате естественных причин (рождаемость и смертность) население страны за первые полгода сократилось на 30 тыс. человек, но благодаря тому, что за это полугодие в страну прибыло мигрантов 140 тыс., Росстат отчитался о росте населения в 109,7 тыс. человек;

— планомерное ухудшение экономической ситуации с 2013 года отразилось и на демографической компоненте — рождаемость сначала замедлилась, а в 2015 году наблюдалось ее падение в сравнении с предыдущим годом (рис. 1). Готовность заводить детей в условиях ухудшения экономической ситуации в России снижается.



Рис. 1. Рождаемость в России (по данным Росстата)

— долгожданный естественный прирост, который в стране начался с 2013 года, имеет исключительно единственное объяснение — население национальных окраин стало расти столь стремительно, что его прирост стал перекрывать естественную убыль россиян. Например, в 2015 году в одном только Северо-Кавказском федеральном округе прирост превысил российский годовой показатель в 2,6 раз (рис. 2).



Рис. 2. Естественный прирост/убыль по федеральным округам (по данным Росстата)

В это же время регионы с высокой концентрацией русского населения продолжают демонстрировать тенденции естественной убыли населения рекордными темпами.

В первом полугодии 2016 г. естественный прирост населения зафиксирован только в 35 субъектах Российской Федерации, в то время как остальные 50 продолжают вымирать.

Посмотрим, для примера, как изменилась численность регионов к 2015 году с 2000 года (рис. 3).



Рис. 3. Изменение численность населения к 2015 году с 2000 года (по данным Росстата)

Только 24 субъекта не сократили свою численность — это кавказские республики и другие национальные регионы, столичные и нефтегазовые субъекты. Население выросло более чем на 10% только в 9 субъектах, а сократилось более чем на 10% в 37. Абсолютными лидерами стали Чечня и Магаданская область. Чеченская республика увеличила численность населения на 91%, а Магадан потерял почти 40% своих жителей.

— сменился вектор международной миграции в последние годы. Ежегодно численность России возрастает за счет миграционного прироста на 230–300 тысяч человек, 96% из которых — это выходцы из стран СНГ. Если раньше основной миграционный поток шел из республик Средней Азии, то с ужесточением законодательства и девальвацией рубля число оставшихся в стране мигрантов снизилось, в то время как с начала конфликта на Украине растет число граждан Украины, которые приезжают в Россию как с целью заработка, так и в надежде найти убежище (рис. 4). Однако жесткость российского законодательства и многочисленные препоны для въезжающих из Украины превращают эту надежду в горькое разочарование. Но в любом случае для них худой российский мир намного лучше войны.



Рис. 4. Миграционный прирост (по данным Росстата)

— с 2013 года наметилась тенденция сокращения браков среди населения, что также во многом объясняется ухудшением экономического положения. В первом полугодии 2016 года число браков сократилось с предыдущим аналогичным периодом на 12%, а число разводов при этом выросло на 2%.

Заявленные успехи российской государственной демографической политики на деле оказываются ее полным провалом: вместо стимулирования рождаемости власть отчитывается о приросте населения за счет мигрантов, многие из которых порождают проблему культурной ассимиляции, влияют на преступность в стране. Сокращение самого большого, государствообразующего и культурнообразующего русского этноса в государственной проблемной повестке не стоит, более того русский вопрос под предлогом национализма, фашизма политизирован и закрыт и для общественного обсуждения. Государство в стороне от вопросов демографической убыли православного населения, которое, по всей видимости, потеряло и духовные скрепы семейных ценностей, и экономическую почву для создания семьи. Всего этого Кремль предпочитает не замечать, уповая на иллюзорные надежды наполнить Россию за счет жителей соседних государств[1].

С категоричностью выводов автора в последнем абзаце не могу согласиться, так как ещё в 2002 году на встрече с российскими соотечественниками в Астане Президент России В.В.Путин высказал озабоченность по поводу сокращения русского населения в России. И обсуждая предложение Республиканского славянского движения «Лад» определиться России в отношении российских соотечественников согласился с необходимостью создания программы переселения. А это не просто мигранты! Это, прежде всего, русские люди!

Потом были и другие программы, в том числе и Материнский (Семейный) капитал, как финансовая мера поощрения граждан России к рождению (усыновлению) второго ребенка и следующих детей. Данный вид государственной поддержки имеет своей целью повышение рождаемости в стране и стимулирует естественный прирост населения. В качестве долгосрочной демографической программы, рассчитанной изначально на полный десятилетний период (с 1.01.2007 по 31.12.2016 гг.), а теперь продленный еще на 2 года, Материнский капитал стал существенным семейным подспорьем для обеспечения достойного уровня жизни российским гражданам, имеющим двух и более детей.

Конечно, горько наблюдать «вымирание родного народа», но врагам его твёрдо и решительно скажем: «Не дождётесь!»

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