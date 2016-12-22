Украиновидение. Право голоса от 14.12.2016

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Фрагмент программы "Право голоса" с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Игоря Шишкина









"Евровидение-2017" будет проходить в Киеве. Это окончательное решение Европейского вещательного союза. Между тем власти Украины отказываются отменить "чёрные списки" российских исполнителей. В ответ продюсер Иосиф Пригожин предложил объявить байкот конкурсу. Нужно ли байкотировать "Евровидение", и как выглядят сегодня российско-украинские культурные связи?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.