Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16

В вашем браузере отключен JavaScript

Скачать медиафайл

Новые спекуляции о российской угрозе для Украины вновь зазвучали из Киева. Воинственное заявление сделал бывший президент Кравчук. Чем он сам грозит России? Возможно ли образование нового государства на просторах СССР. Предложение Горбачева.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.