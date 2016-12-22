Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

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Рубрика / Видео

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16


14.12.2016 Источник: Россия 1
 

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Новые спекуляции о российской угрозе для Украины вновь зазвучали из Киева. Воинственное заявление сделал бывший президент Кравчук. Чем он сам грозит России? Возможно ли образование нового государства на просторах СССР. Предложение Горбачева.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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