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Детали
Доклад Константина Затулина в Госдуме к ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО
|14.12.2016 17:55:35
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Депутаты Государственной Думы Российской Федерации на пленарном заседании 6 декабря 425-ю голосами присутствующих единогласно приняли Проект Федерального закона "О ратификации Соглашения между Россией и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности". С докладом перед парламентариями выступил официальный представитель Президента России статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Содоклад от Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками представил первый заместитель председателя Комитет, член фракции Партии «Единая Россия» Константин Затулин.
После завершения первой части пленарного заседания Государственной Думы депутат Затулин приял участие в пленарном заседании Совета Федерации по рассматриваемому законопроекту.
Приводим стенограмму выступления Константина Затулина:
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Как вы слышали, Президент Российской Федерации внес на ратификацию в Федеральное собрание соглашение между нами и Республикой Армения – одной из участниц Договора о коллективной безопасности, – о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности.
Хочу отметить, что этот документ был подписан в декабре 2015 года. 30 июня 2016 года Национальное собрание Республики Армения его ратифицировало подавляющим большинством голосов: 102 депутата проголосовали за и только 8 – против. Нам этот документ поступил после 6 октября.
Целью этого документа является, во-первых, прикрытие этого важного южного направления противовоздушной обороны, когда дело касается интересов Республики Армения, ее воздушного пространства и, соответственно, интересов всего Кавказского региона Российской Федерации. Естественно, целью этого Соглашения является поддержка нашего союзника на Кавказе – Республики Армения.
Хочу отметить, что мы последовательно осуществляем свою поддержку Республике Армения в военной и военно-технической областях как нашему союзнику, базируясь при этом на решениях, принятых еще в 2000 году в Сочи - Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам совместного планирования применения войск в интересах обеспечения совместной безопасности.
В связи с заключением этого документа и его внесением на ратификацию не обошлось, конечно, и без попыток бросить на него тень, особенно в некоторых странах региона. Высказывались всякого рода соображения, не относящиеся к делу. Но я бы хотел сказать, что подписан этот документ, как мы уже отметили, в декабре. И то, что произошло в зоне, скажем, нагорно-карабахского конфликта в апреле уже 2016 года, не имеет прямого отношения к подписанию этого документа.
Я хотел бы отметить, что уже после внесения этого документа к нам на ратификацию в октябре, 30 ноября министры обороны Российской Федерации и Республики Армения в Москве подписали Соглашение о создании Объединенной группировки войск, в которую войдет 102-я российская военная база, расположенная в Гюмри, и соответствующие вооруженные силы Армении. То есть речь идет о продолжении и развитии нашего военного сотрудничества и, с этой точки зрения, мы можем выразить только удовлетворение, что этот документ внесен Президентом на ратификацию.
Комитет по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует Государственной Думе проголосовать за ратификацию этого Соглашения.
…Коллеги-депутаты напомнили об обстоятельствах прошлого и современности. Я хочу еще раз обратить ваше внимание, что, ратифицируя этот документ, мы ратифицируем и Соглашение и приложение к нему – Положение об объединенной региональной системе, где, на мой взгляд, самым важным, является третий пункт. Я его процитирую: «В период непосредственной угрозы агрессии (угрожаемый период) и военное время войска (силы) Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе и коллективной безопасности выполняют боевые задачи и применяются в соответствии с планом совместных действий».
Действительно, мы вынуждены были перестраивать всю систему нашей противовоздушной обороны, в том числе и потому, что соседи Армении, например Азербайджан, в свое время отказали нам, по сути, в эксплуатации Габалинской РЛС, что тоже можно было бы вспомнить. После этого мы вынуждены были заняться строительством собственных объектов на собственной территории и использовать в данном случае возможность союзничества с Арменией для того, чтобы прикрывать это направление.
Обращаю ваше внимание на то, что речь идет не только о случаях военного нападения, но и случаях международного терроризма, сопровождения воздушных судов и реакции на подобного рода явления в нашем воздушном пространстве.
Еще раз прошу поддержать этот документ.
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